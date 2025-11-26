توفي مهاجم ليفربول وشقيقه، أندريه سيلفا، في حادث سيارة في إسبانيا في يوليو الماضي، تاركين مجتمع كرة القدم في حالة حداد. ورغم رحيل جوتا، يساعد رونالدو في إبقاء ذكراه حية للغاية.
لم ينسه في ذكرى سعيدة.. كريستيانو رونالدو يرسل هدية "مؤثرة" لعائلة ديوجو جوتا!
وفاة جوتا تهز عالم كرة القدم
توفي جوتا مهاجم ليفربول عن عمر يناهز 28 عاماً عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة زامورا الإسبانية هذا الصيف، وكان لاعب ولفرهامبتون السابق قد تزوج من شريكته القديمة روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، قبل 11 يوماً فقط من الحادث.
قبل أقل من شهر، كان جوتا جزءاً من المنتخب البرتغالي الذي انتزع كأس دوري الأمم 2025 من إسبانيا بعد التغلب على أبطال أوروبا بركلات الترجيح. وبينما تدفقت عبارات التأبين لتخليد ذكرى اللاعب الدولي البرتغالي، اعترف رونالدو بأن كل هذا كان غير عادل تماماً.
وكتب على منصة "إكس" في ذلك الوقت: "الأمر لا يبدو منطقياً. كنا للتو في المنتخب الوطني معاً، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، وزوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون دائماً معهم. ارقد في سلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكم جميعاً".
واصلت البرتغال وليفربول، وغيرهم تكريم جوتا، الذي كان شخصية محبوبة بين زملائه. والآن، يبدو أن مهاجم النصر قد قام بلفتة راقية خاصة به لعائلة جوتا.
رونالدو يكرم جوتا
وفقاً لشبكة "SIC Noticias" البرتغالية، تعاون ابن الـ 40 عاماً مع العلامة التجارية الفاخرة "جاكوب آند كو" لصناعة ساعات مخصصة لزملائه البرتغاليين، بما في ذلك جوتا، للاحتفال بانتصارهم في دوري الأمم في ميونخ.
ويضيف التقرير أن رونالدو قام بصنع هذه الساعات وأرسلها لمواطنيه قبل مباراة تصفيات كأس العالم ضد أرمينيا. كما خصص لاعب ريال مدريد السابق وقتاً لإرسال واحدة لعائلة جوتا.
قال الصحفي نونو لوز: "هذه تفاصيل تتم دون دعاية وتظهر الطريقة الحقيقية التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو. غالباً ما يكون لدى الناس من الخارج صورة عنه لا تتوافق مع الواقع".
من غير المعروف كم تبلغ تكلفة الساعة، لكن التقرير يضيف أنه من المرجح أن تبلغ قيمة كل منها عدة آلاف من اليوروهات.
على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت "جاكوب آند كو" عن التصميم: "قرص هيكلي، وتصميم مخصص وشعار النبالة البرتغالي - ساعة استثنائية بقدر الأبطال أنفسهم".
"العالم كان متحدًا"
أقيمت جنازة جوتا في كنيسة ماتريز دي جوندومار في البرتغال بعد يومين فقط من وفاته. وعقب المراسم - التي حضرها حشد من لاعبي ليفربول والعديد من الأصدقاء المقربين والعائلة والزملاء السابقين - تحدث مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز لوسائل الإعلام. وتأمل مدرب إيفرتون السابق كيف أن هذه المأساة قد "وحدت العالم".
وقال في خطاب عاطفي: "أردت أن أقول إنه يوم حزين جداً جداً كما تتخيلون. لكن اليوم كان يوماً [أظهر] أننا عائلة كبيرة جداً ولكنها مترابطة. نحن البرتغال. نحن معاً. العالم كان متحداً وروحهم ستكون معنا إلى الأبد. شكراً لكم على كل رسائلكم ودعمكم. اليوم نحن عائلة كرة قدم واحدة".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر البرتغال في المستقبل؟
بعد أشهر من وفاة جوتا، تصدر فريقه البرتغالي مجموعته في تصفيات كأس العالم، مما ضمن عبورهم الهادئ إلى كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. سينتظر فريق رونالدو بشغف معرفة مبارياتهم التحضيرية لكأس العالم والفرق التي سيواجهونها في مجموعتهم بينما يسعون للفوز بهذه المسابقة الأيقونية للمرة الأولى. قد يكون لديهم دافع إضافي للتفوق عقب وفاة جوتا، بالإضافة إلى حقيقة أنها من المرجح أن تكون البطولة الكبرى الأخيرة لرونالدو قبل اعتزاله.