Getty Images Sport
"نعمل على تحقيق حلمنا" .. رسالة مهمة من كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على نيوم
رونالدو يسجل ركلة جزاء في فوز النصر
سجل رونالدو هدفه رقم 953 في مسيرته في الدقيقة 65 من المباراة التي حقق فيها النصر فوزه الثامن على التوالي في بداية موسمه بالدوري. حصل جواو فيليكس على ركلة جزاء عندما تعرض لدفع في ظهره أثناء محاولته استعادة الكرة المرتدة من تسديدة رونالدو من مسافة قريبة والتي تصدى لها زميلهما لويس ماكسيميانو. نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق سجل الركلة بجدارة من على بعد 12 ياردة، ليمنح العملاق السعودي تقدمًا لا يمكن تعويضه 2-0 على فريق نيوم الذي كان أقل قوة، والذي خسر لاعبًا بعد طرد لوتشيانو رودريجيز، عندما حكم عليه بأنه ضرب لاعب النصر عمدًا بمرفقه.
كانت ركلة الجزاء هي الهدف رقم 83 لرونالدو في الدوري السعودي للمحترفين منذ انضمامه إلى النصر في عام 2023. إذا أضفنا إلى ذلك 17 تمريرة حاسمة في المسابقة، فإنه قد تجاوز معدل التهديف المذهل الذي سجله في وقت سابق من مسيرته، مما يجعل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته يبدو وكأنه إجراء شكلي وليس تحديًا.
"نعمل على تحقيق حلمنا" .. رسالة رونالدو بعد هدف تاريخي آخر
يمكن قراءة رسالة البرتغالي على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها دعوة للتعبئة من أجل أهدافه الشخصية، ولكن أيضًا من أجل النادي. يحتل النصر صدارة الترتيب برقم قياسي مثالي وفارق أهداف +22. ويتميز الفريق بأفضل سجل تهديفي في المسابقة بـ 26 هدفًا، وأقوى دفاع بعد أن استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.
رونالدو يتصدر قائمة هدافي السعودية منذ انضمامه إلى النصر
كان CR7 أفضل هداف منذ انضمامه إلى الدوري في عام 2023، حيث سجل 35 هدفًا في موسم 2023-24، ثم سجل 25 هدفًا آخر في الموسم التالي. فقط زميله في الفريق جواو فيليكس سجل أهدافًا أكثر منه هذا الموسم؛ حيث رفع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في الموسم الجديد بهدفه في الدقيقة 86 من مباراة اليوم، بفارق هدف واحد عن زميله في المنتخب الوطني والنادي.
رونالدو هو أفضل هداف في الدوري منذ انضمامه إلى النصر. ألكسندر ميتروفيتش هو ثاني أفضل هداف برصيد 47 هدفًا في نفس الفترة الزمنية.
- Getty Images Sport
رونالدو يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف
تستمر المهمة الشخصية للاعب البرتغالي الدولي لتحقيق هذا الإنجاز السحري في المباريات الدولية، حيث سيلتقي مع زملائه في المنتخب الوطني لمواصلة حملة التأهل إلى كأس العالم. ستواجه البرتغال أيرلندا في دبلن يوم الخميس، قبل أن تستضيف أرمينيا في 16 نوفمبر.
يستمر موسمه المحلي عندما يواجه النصر فريق الخليج الذي يحتل المركز الخامس في 23 نوفمبر، ثم يواجه استقلال في كأس الاتحاد الآسيوي بعد ذلك بوقت قصير.
إعلان