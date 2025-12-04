كشف روبرتو مارتينيز عن السبب الذي يجعل كريستيانو رونالدو لاعباً مميزاً، حيث أوضح مدرب المنتخب البرتغالي العقلية الفريدة التي مكنت نجم النصر من تحطيم جميع الأرقام القياسية. لا يزال المهاجم الأسطوري في قمة عطائه في سن الأربعين، حيث تم الكشف في بودكاست "Beast Mode On" لأديبايو أكينفينوا عن السبب الذي مكن هذا اللاعب الفريد من الاستمتاع بمثل هذه المدة الطويلة من النجاح.
مدرب البرتغال يكشف سر استمرارية رونالدو ويُوضح كيفية التعامل مع "ضجيجه" في المنتخب
أهداف رونالدو: 1000 هدف وكأس العالم 2026
قضى رونالدو أكثر من عقدين من الزمن في ذروة قوته، حيث حقق مسيرة دولية رائعة سجل خلالها 226 مباراة دولية و143 هدفاً. دخل في صراع لا هوادة فيه مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي من أجل الحصول على التقدير والجوائز الكبرى، وساعد هذا التنافس على إخراج أفضل ما لدى كلا اللاعبين.
لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ رونالدو، حيث وقع عقدًا جديدًا حتى عام 2027 مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين. وهو مصمم على الوصول إلى 1000 هدف في المسابقات الرسمية، وسيقود منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم السادسة في عام 2026.
رفع رونالدو مستوى التألق الفردي إلى ارتفاع لا يمكن أن يقترب منه سوى القليلون، مع فترات لعب أسطورية في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. إنه فريد من نوعه، حيث قادته إيمانه وتصميمه الثابتان إلى القمة.
موهبة فريدة: ما الذي يجعل رونالدو الأفضل على الإطلاق؟
عندما سُئل عن ما يميز رونالدو، قال مارتينيز لـ Beast Mode On: "بالنسبة لي، بلا شك، السبب هو أن نجاحه لا يغير التزامه تجاه الخطوة التالية. عندما تفوز بشيء ما، فإن شغفك يكون أقل في اليوم التالي. كريستيانو هو شخص، ولاعب، لا يؤثر ما حدث بالأمس على ما يفعله اليوم.
"لا أعرف ما إذا كان ذلك وراثيًا، أو إذا كان يمكنك العمل عليه، ولكن هذه هي الحقيقة. لديه حاجة لا تصدق لاستغلال كل يوم ليكون أفضل ما يمكنه. قد يكون ذلك من حيث التعافي، أو التدريب، أو الإنهاء، أو أي جانب يشعر أنه بحاجة إلى العمل عليه. لن يترك أي شيء يمكنه التأثير عليه ليصبح أفضل. لا يهم إذا سجل ثلاثية أو لم يسجل وفقد ثلاث فرص، فاستعداده فور صافرة النهاية سيكون دائمًا منهجيًا ومثاليًا استعدادًا لليوم التالي. هذا شيء منحه طول العمر.
"لطالما قلت إن لاعب كرة القدم يتقاعد عندما يقول الجسد للعقل: "انظر، لقد انتهيت". مع كريستيانو، تعلمت أن الأمر ليس كذلك. العقل هو الذي يقول للجسد أن الوقت قد حان لينتهي. لديه هذه القدرة على الرغبة في أن يكون الأفضل كل يوم يمارس فيه الرياضة. لم أر قط هذا التوق من قبل بنفس المستوى".
معاملة خاصة: البرتغال تحجب "ضجيج" رونالدو
يتمتع مارتينيز حاليًا بشرف العمل مع رونالدو. وعند سؤاله عن شعوره بذلك، وما إذا كان الأسطورة يحصل على معاملة خاصة، قال الإسباني البالغ من العمر 52 عامًا "أولًا وقبل كل شيء، يجب التعامل مع كل لاعب بشكل فردي ومختلف. لا يوجد شخصان متماثلان".
"من الواضح أنك تتعامل مع كريستيانو رونالدو كلاعب، موجود في غرفة الملابس، وهو شخص يريد أن يستعد بأفضل طريقة ممكنة، لأن ما حققه في مسيرته — وطول عمره الرياضي — يرجع إلى أنه دقيق، فائز، وشخص جائع للنجاح. أنت بحاجة لمواكبة هذا المستوى".
"الأهم هو دائمًا فهم توقعات كل لاعب في البيئة التي نعمل فيها. ثم هناك ظاهرة أخرى لا يمكنك التحكم بها .. هذا الضجيج. نحن نتحدث عن شخص أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، شخص تشير الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه يتابعه جمهور أكبر بكثير من مجرد مشجعي كرة القدم، نحن نتحدث عن 600 مليون متابع. إنه ربما أشهر شخص في العالم. هذا لا يؤثر على مطالبنا داخل غرفة الملابس، وعلى مطالبه.
"نحن دائمًا بحاجة لاستخراج أفضل ما لدى لاعبينا، ويجب خلق بيئة يحصل فيها اللاعب على ذلك. أما البقية، فيجب التعرف عليها على أنها مجرد ضجيج، وإذا لم تؤثر على المجموعة داخليًا، عليك قبولها كما هي. لا يمكنك إضاعة الوقت في محاولة تغيير ذلك لأنه من المستحيل السيطرة عليه."
شخصية ملهمة: رونالدو لا يرضى إلا بالأفضل
يُعتبر رونالدو الآن مصدر إلهام لمن حوله، لكنه يدرك أنه لا يزال عليه أن يناضل من أجل الحفاظ على مكانه. وتابع مارتينيز قائلاً: "تحاول دائماً أن تستمد الإلهام والتحفيز من الرياضيين الذين حققوا إنجازات لم يسبق لأحد أن حققها من قبل. وهو مثال واضح جداً على ذلك. لقد حقق إنجازات بارزة، حيث لعب أكثر من 225 مباراة مع المنتخب الوطني - لم يحققها أي لاعب آخر - وسجل أرقامًا قياسية في تسجيل الأهداف، وحقق العديد من الإنجازات في مسيرته - 21 عامًا من الخدمة في المنتخب الوطني - وهذه أمثلة يُقتدى بها للاعبين الذين يتشاركون معه غرفة الملابس الآن.
"المهم هو التزامه تجاه الفريق. هذا هو الأساسي، قياس ذلك لأنه يصل إلى نقطة أن المنافسة على المراكز هي نفسها للجميع. على مستوى المنتخب الوطني، يكون مركزك دائمًا في خطر".
سيكون رونالدو، إذا سمحت لياقته البدنية، جزءًا من خطط البرتغال في كأس العالم الصيف المقبل. لقد فاز مرتين بدوري الأمم الأوروبية، وحصل على لقب بطولة أمم أوروبا عام 2016، وسيكون مصممًا على محاكاة ميسي بالفوز بلقب عالمي قبل أن يعلق حذاءه التاريخي إلى الأبد.