مدرب البرتغال يكشف سر استمرارية رونالدو ويُوضح كيفية التعامل مع "ضجيجه" في المنتخب

عندما سُئل عن ما يميز رونالدو، قال مارتينيز لـ Beast Mode On: "بالنسبة لي، بلا شك، السبب هو أن نجاحه لا يغير التزامه تجاه الخطوة التالية. عندما تفوز بشيء ما، فإن شغفك يكون أقل في اليوم التالي. كريستيانو هو شخص، ولاعب، لا يؤثر ما حدث بالأمس على ما يفعله اليوم.

"لا أعرف ما إذا كان ذلك وراثيًا، أو إذا كان يمكنك العمل عليه، ولكن هذه هي الحقيقة. لديه حاجة لا تصدق لاستغلال كل يوم ليكون أفضل ما يمكنه. قد يكون ذلك من حيث التعافي، أو التدريب، أو الإنهاء، أو أي جانب يشعر أنه بحاجة إلى العمل عليه. لن يترك أي شيء يمكنه التأثير عليه ليصبح أفضل. لا يهم إذا سجل ثلاثية أو لم يسجل وفقد ثلاث فرص، فاستعداده فور صافرة النهاية سيكون دائمًا منهجيًا ومثاليًا استعدادًا لليوم التالي. هذا شيء منحه طول العمر.

"لطالما قلت إن لاعب كرة القدم يتقاعد عندما يقول الجسد للعقل: "انظر، لقد انتهيت". مع كريستيانو، تعلمت أن الأمر ليس كذلك. العقل هو الذي يقول للجسد أن الوقت قد حان لينتهي. لديه هذه القدرة على الرغبة في أن يكون الأفضل كل يوم يمارس فيه الرياضة. لم أر قط هذا التوق من قبل بنفس المستوى".