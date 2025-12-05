Abderrazak Hamdallah Morocco Arab Cup (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

آخرها كأس العرب 2025 .. عبدالرزاق حمدالله يتحوّل للاعب تايكوندو في حالات الطرد و"واقعة الهلال وتقزيم جمهور الأهلي الدليل"!

تصرُف غريب من عبدالرزاق حمدالله في بطولة كأس العرب 2025..

شهدت مباراة منتخب المغرب ضد نظيره العُماني، مساء اليوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الشباب الأول لكرة القدم.

حمدالله قاد هجوم المنتخب المغربي ضد عُمان، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

لكن.. مهاجم الفريق الشبابي تعرض لـ"طرد مباشر" في الدقيقة 53؛ ليضطر منتخب بلاده لإكمال باقي مجريات اللقاء ضد عُمان، بنقصٍ عددي.

ويتواجد منتخبا المغرب وعُمان في "المجموعة الثانية"، من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من السعودية وجزر القمر.

  • ماذا فعل عبدالرزاق حمدالله في مباراة المغرب وعُمان؟

    المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال مواجهة منتخب بلاده ضد عُمان، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ حاول استلام الكرة بشكلٍ غريب، في منتصف ملعب الفريق المنافس.

    وأثناء محاولة حمدالله استلام الكرة؛ رفع قدمه بشكلٍ أشبه بـ"التايكوندو"، في وجه اللاعب العماني مصعب الشقصي.

    وسالت الدماء من وجه الشقصي، بعد هذا التدخل العنيف من حمدالله؛ ليقوم الحكم الباراجوياني خوان جابرييل بنيتيز على الفور، بإشهار "الكارت الأحمر المباشر" ضد المهاجم المغربي.

    هُنا.. شرح حمدالله للحكم، أنه تعرض للجذب من قميصه؛ وهو الأمر الذي أدى إلى اختلال توازنه، وبالتالي ارتفاع قدمه بهذا الشكل الغريب.

    إلا أن حكم مباراة المغرب وعُمان، لم يقتنع أبدًا بمبررات عبدالرزاق حمدالله؛ كما أن التأكيد وصل إليه من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، بأن قرار الطرد مُستحق.

    • إعلان
  • Belgium v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    حالات طرد عبدالرزاق حمدالله طوال مسيرته الكروية!

    المُثير في الأمر.. الطرد الذي تحصل عليه النجم عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في مباراة منتخب المغرب ضد عُمان، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ هو الرابع في مسيرة هذا اللاعب.

    ويخوض المنتخب المغربي البطولة العربية، بالفريق الثاني وليس الأول؛ وهو ما أدى إلى استدعاء حمدالله، للمشاركة في هذا الحدث.

    وسبق لحمدالله أن تلقى 3 كروات حمراء في مسيرته الكروية، سواء كان ذلك بشكلٍ مباشر أو بـ"إنذارين"؛ على النحو التالي:

    * أولًا: طرد مع فريقه الأسبق أولمبيك أسفي ضد الوداد، في الجولة 13 من مسابقة الدوري المغربي 2012-2013.

    * ثانيًا: طرد مع فريقه السابق الاتحاد ضد الهلال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

    * ثالثًا: طرد مع فريقه الحالي الشباب ضد الأهلي، في الجولة 31 من مسابقة دوري  روشن السعودي 2024-2025.

    ثم جاء الطرد الرابع في مسيرة حمدالله؛ بعد لعبته الغريبة ضد اللاعب العُماني مصعب الشقصي، ضمن منافسات كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

  • Al Ittihad v Al Hilal: Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport

    عبدالرزاق حمدالله يتحوّل إلى "لاعب تايكوندو" ضد الهلال

    المهم فيما ذكرناه سابقًا أن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ يتحوّل إلى "لاعب تايكوندو" حقًا؛ وذلك في كل مرة يتعرض للطرد فيها، خلال مسيرته الرياضية.

    ونتذكر واقعة طرد حمدالله ضد الهلال، عندما كان يرتدي قميص العملاق الجدّاوي الاتحاد؛ حيث قام وقتها بالاشتباك مع نصف نجوم الزعيم.

    وبدأت اللعبة التي جاءت في الوقت بدل الضائع من المباراة؛ عندما التحم حمدالله مع مدافع الهلال علي البليهي، فسقط الأخيرة بقوة على الأرض.

    الغريب أن المهاجم المغربي لم يكتفِ بذلك؛ حيث توجه إلى البليهي واعتدى عليه بالضرب، قبل أن يشتبك مع عددٍ من نجوم الهلال.

    أبرز النجوم الهلاليين الذين اشتبك معهم حمدالله؛ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والمهاجم الشاب عبدالله الحمدان.

    وأمام كل ذلك.. أشهر حكم مباراة الاتحاد والهلال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، الكارت الأحمر في وجه حمدالله.

  • عبدالرزاق حمدالله وإثارة الجدل بـ"تقزيم" جمهور النادي الأهلي

    أيضًا.. تستحق واقعة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في مباراة فريقه الحالي الشباب ضد النادي الأهلي، في الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، أن نُركز عليها.

    وقتها.. حمدالله كان يمتلك إنذارًا أساسًا؛ وبدلًا من أن يتجنب الدخول في مناوشات، اشترك في "اشتباكات" بين لاعبي الشباب والأهلي.

    هذه الاشتباكات وصلت إلى حد الدفع بالأيدي؛ لتكون النتيجة هي طرد حمدالله من المباراة، وسط سخرية من الجماهير الأهلاوية.

    وكل ذلك لم يكفِ المهاجم المغربي المخضرم؛ الذي دخل في مناوشات أخرى مع الجمهور الأهلاوي، أثناء خروجه من أرضية الملعب "مطرودًا".

    وأشار عبدالرزاق حمدالله إلى جمهور الأهلي، بـ"حركات التقزيم" أو أن فريقهم صغيرًا؛ كما تحداهم بأنه ينتظرهم في الخارج.

    أرقام عبدالرزاق حمدالله مع نادي الشباب:

    * مباريات: 35.

    * دقائق: 3.076.

    * مساهمات تهديفية: 31.

    * أهداف: 26.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    * إنذارات: 5.

    * طرد: 1.