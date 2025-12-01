في يومها الأول.. شهدت بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها؛ حدثًا تاريخيًا لأول مرة، في عالم الساحرة المستديرة.
قطر تستضيف بطولة كأس العرب، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025؛ وذلك بمشاركة 16 منتخبًا من آسيا وإفريقيا.
اليوم الأول من بطولة كأس العرب 2025؛ أسفر عن فوز منتخب سوريا على نظيره التونسي، بهدف واحد مقابل لا شيء.
هذه المباراة أُقيمت ضمن منافسات "المجموعة الأولى" من البطولة العربية؛ والتي تضم كل من قطر وفلسطين، إلى جانب سوريا وتونس بالطبع.
وسجل خربين الهدف الوحيد للمنتخب السوري، في الشباك التونسية؛ وذلك في الدقيقة 48 من عمر المباراة.
وخلال هذه المباراة؛ تحصل النجم السوري خالد كردغلي، على أول عقوبة في تاريخ كرة القدم بـ"الإيقاف دقيقتين".
كردغلي البالغ من العمر 28 سنة، والذي يجيد في "الظهير الأيسر" و"قلب الدفاع"، بدأ مسيرته في نادي تشرين السوري؛ حيث قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي.
وخاض هذا اللاعب العديد من التجارب الاحترافية، سواء في العراق مع نفط الوسط وأربيل أو الأردن بقميص الوحدات؛ قبل أن يعود إلى بلاده في العام الحالي، من بوابة نادي حمص الفداء.
النجم السوري خالد كردغلي تعرض للإصابة، في الدقيقة 82 من عمر المواجهة ضد منتخب تونس؛ ما استدعى الجهاز الطبي للنزول إلى أرضية الملعب.
لكن.. حكم المباراة الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون اعتبر أن كردغلي، لم يتعرض لإصابة حقيقية؛ وكان هدفه هو ما يُمكن تسميته بالوجه السيئ لكرة القدم، وهو التمثيل وإهدار الوقت فقط.
هُنا.. قرر الحكم تطبيق القانون الجديد على نجم منتخب سوريا؛ من خلال "الإيقاف دقيقتين"، قبل النزول إلى أرضية الملعب مجددًا.
إلا أنه تم ملاحظة أن كردغلي، نزل إلى أرضية ملعب المباراة التي جمعت بين سوريا وتونس؛ قبل انتهاء الدقيقتين بشكلٍ كامل.
الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل قانون "الإيقاف دقيقتين" ضد اللاعبين؛ والذي بدأ تطبيقه في بطولة كأس العرب 2025، المُقامة على الأراضي القطرية.
وأوضح كولينا أن التعديل ينص على استبعاد أي لاعب لمدة "دقيقتين"؛ حال طلب دخول الطاقم الطبي إلى أرضية المستطيل الأخضر، ثم تبيّن قدرته على مواصلة اللعب بدون وجود إصابة حقيقية.
وشدد رئيس لجنة الحكام على أن أي اللاعب يتبيّن أنه لا يُعاني من إصابة حقيقية، وطلب تدخل الطاقم الطبي؛ سيُغادر أرضية الملعب بشكلٍ إلزامي لمدة "دقيقتين"، على أن يواصل فريقه اللعب طبيعيًا، خلال هذه الفترة.
وأشار كولينا إلى أن الهدف من "الإيقاف دقيقتين"؛ هو ردع اللاعبين عن ادعاء السقوط وطلب العلاج بغرض تعطيل المباراة؛ قائلًا: "رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو أصر على أن يبدأ تطبيق هذا القانون، في بطولة كأس العرب 2025".
وأعلن بييرلويجي كولينا أن هُناك حالتين فقط؛ سيتم إعفاء اللاعبين فيهما من "الإيقاف دقيقتين"، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: إذا حصل اللاعب المُنافس المتسبب في الإصابة، على بطاقة صفراء أو حمراء.
* ثانيًا: إذا كان حارس المرمى هو من طلب العلاج؛ نظرًا لاستحالة لعب الفريق بدونه لمدة "دقيقتين".
بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تُقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبي سوريا وتونس، في "المجموعة الأولى" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من قطر "صاحبة الأرض والجمهور" وفلسطين.
أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:
* المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عمان وجزر القمر.
* المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.