كأس العرب 2025 | "خطأ يتحمله ياسر المسحل" .. هيرفي رينارد لن يتواجد في مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر!

وقبل مباراة جزر القمر.. فجّر برنامج "في 90" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

البرنامج أعلن أن رينارد؛ لن يقود منتخب السعودية ضد جزر القمر، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وكشف البرنامج عن أن المدير الفني الفرنسي سيُسافر مع ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل حضور حفل قرعة كأس العالم 2026، والمقرر يوم الجمعة القادم أيضًا.

وأشار إلى أن دافيد دوتشي، مساعد هيرفي رينارد في المنتخب السعودي؛ هو الذي سيتولى القيادة الفنية للأخضر، في مواجهة جزر القمر.