كأس العالم 2026 "مونديال الانتقام الكبير"! .. المغرب والجزائر للثأر من عار التلاعب وإنجلترا لرد الدين الأوروبي الذي لا يُنسى

"مونديال الانتقام".. هكذا يُمكن تسمية بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالتعاون مع المكسيك وكندا.

ودائمًا ما يُقال إن الشيء الجميل في كرة القدم؛ أنها تعطيك فرصة جديدة للاحتفال، إذا أبكتك في أوقاتٍ سابقة.

لذلك.. ستكون هُناك فرصة لعددٍ كبير من المنتخبات، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ من أجل تصفية حسابات قديمة مع منافسيها، والاحتفال بالنصر عليهم أخيرًا.

بعض الحسابات القديمة، لم تقتصر على الهزيمة خلال الـ90 دقيقة فقط؛ بل وصلت إلى حد اتهامات "التلاعب" و"التآمر"، مثلما حدث مع المغرب والجزائر تحديدًا.

نعم.. مونديال القارة الأمريكية؛ سيمنح منتخبي المغرب والجزائر فرصة كبيرة للغاية، لتصفية بعض الحسابات العالقة مع البرازيل والنمسا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز مباريات الانتقام أو تصفية الحسابات؛ التي أسفرت عنها قرعة بطولة كأس العالم 2026، على هامش الحفل الضخم بمركز كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن..