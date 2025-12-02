سحب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الحصانة من جميع نجوم الفريق، محذرهم جميعًا بأنه سيستبعد أي لاعب من تشكيل منتخب السامبا في كأس العالم 2026 حال لم يكن جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%، وقد استخدم المدرب المخضرم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لإثبات عدله مع نيمار مهاجم سانتوس.
مدرب البرازيل يسحب الحصانة من الجميع .. فينيسيوس سلاح أنشيلوتي لإثبات "عدله" مع نيمار!
نيمار يواجه مخاوف جديدة من الإصابة
بعد مغادرته باريس سان جيرمان للانضمام إلى الهلال في عام 2023، تعرض نيمار لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبه مع البرازيل وقضى ما يقرب من 18 شهراً في محاولة العودة إلى الملاعب. لم يتحقق انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين بالنجاح الذي كان يأمله الكثيرون، وبحلول يناير 2025، قرر العودة إلى وطنه، حيث عاد إلى سانتوس طامحاً في إحياء النادي وإنقاذ مسيرته الدولية.
لكن الواقع كان أقسى بكثير. لم يسجل نيمار سوى سبعة أهداف في 25 مباراة مع سانتوس، حيث سيطرت إعادة التأهيل على فترته الثانية في النادي بدلاً من العودة القوية. حالت الإصابات المتكررة والانتكاسات التي تعرض لها المهاجم دون استعادة إيقاعه وأعاقت آماله في العودة إلى المنتخب الوطني. مع بقاء فترة دولية واحدة فقط قبل بدء حملة البرازيل في كأس العالم، أصبح الوقت يداهم مستقبله.
أكد مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا يوم الاثنين أن نيمار سيغيب مرة أخرى بعد أن شعر بألم شديد في ركبته قبل وأثناء المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع إنترناسيونال. ومع ذلك، لعب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رغم الألم ليقود سانتوس إلى الفوز 3-0 على سبورت في آخر مباراة له في الدوري البرازيلي، مما سمح للنادي بالخروج من منطقة الهبوط بفارق الأهداف.
أنشيلوتي لن يأخذ نيمار غير الجاهز إلى كأس العالم
كان أنشيلوتي حريصًا على عدم منح أي لاعب معاملة خاصة. عندما سُئل مباشرة عن وضع نيمار، كان أسطورة كرة القدم الإيطالية واضحًا، كما وجه تحذيرًا لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس، الذي عانى من صعوبات في تقديم أفضل مستوياته حتى الآن هذا الموسم.
وقال أنشيلوتي لصحيفة Esporte Record: "يجب أن يكون في أفضل حالاته بنسبة 100٪. هناك العديد من اللاعبين الجيدين، وأنا بحاجة إلى اختيار اللاعبين الذين يكونون في أفضل حالاتهم بنسبة 100٪. ليس نيمار فقط، قد يكون [مهاجم ريال مدريد] فينيسيوس. إذا كان فينيسيوس في 90٪ من لياقته، سأستدعي لاعبًا آخر في 100٪ من لياقته، لأن هذا فريق يتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة، خاصة في الهجوم. في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".
أقر أنشيلوتي بموهبة نيمار الطبيعية الاستثنائية، لكنه اعترف بأن مسيرته تعرضت لانتكاسات متكررة بسبب إصابات غير متوقعة.
قال أنشيلوتي: "أعتقد أنه موهبة رائعة. لم يكن محظوظًا بسبب الإصابات. لم يستطع أن يكون في حالة بدنية جيدة بسبب الإصابات التي تعرض لها".
نيمار يتحدث عن إصابته
نيمار يؤكد عزمه على مواصلة المضي قدماً رغم إصابته الأخيرة. وفي تصريح له بعد آخر مباراة له مع سانتوس، اعترف بالضغط النفسي الذي تسببت فيه الإصابات، لكنه ظل متفائلاً بإمكانية المساهمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.
وقال نيمار بعد مباراة الجمعة ضد سبورت: "أشعر بتحسن متزايد. هذه الإصابة محزنة ومزعجة، لكنها لن تمنعني من القيام بأي شيء. لهذا السبب أواصل اللعب. حان الوقت الآن للتفكير في سانتوس، والتفكير في وضع سانتوس في المكان الذي يستحقه، وهو في الدرجة الأولى. وبعد ذلك سنرى ماذا سنفعل".
سباق مع الزمن للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة
أصبح من غير المؤكد ما إذا كان نيمار سيتمكن من العودة إلى تشكيلة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم. فليس فقط أن مشاركته في بقية موسم 2025 مع سانتوس مشكوك فيها، بل إن جدول مباريات كرة القدم البرازيلية يعني أنه سيكون لديه فرص محدودة للعب قبل مارس. وبدون مشاركة منتظمة في المباريات، من غير المرجح أن يستثني أنشيلوتي المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، بغض النظر عن مساهماته السابقة في المنتخب الوطني.
أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو العودة المؤقتة إلى أوروبا، حيث ستكون الأندية لا تزال في منتصف الموسم في أوائل عام 2026. قد يوفر اللعب في القارة لنيمار الاستمرارية التي يحتاجها لإقناع أنشيلوتي بأنه لا يزال قادرًا على الأداء في أكبر مسرح رياضي.