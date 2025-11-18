"نفذ فقط ما أقوله لك وإلا ..." .. أنشيلوتي يوبخ إستيفاو خلال مران البرازيل ويصدر إنذارًا شديد اللهجة!

تلقى النجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، تحذيرًا مباشرًا من مدرب المنتخب الوطني كارلو أنشيلوتي بضرورة الالتزام بالتعليمات، وإلا فإنه قد يفقد مكانه في التشكيلة.

ويأتي هذا التحذير بعد أن وبّخه المدرب الإيطالي أمام زملائه خلال إحدى الحصص التدريبية، في رسالة واضحة بأن الانضباط هو شرط أساسي للاستمرار داخل معسكرات السيلياو.

ورغم أن ويليان قد خطف الأنظار بتألقه مع المنتخب، إلا أن أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، شدد على أنه لن يتهاون إذا واصل الجناح الشاب التصرف بشكل فردي بعيدًا عن توجيهات الجهاز الفني.