"يجب ألا ينسى ذلك" .. أنشيلوتي يطالب كريستيانو رونالدو بتحقيق أمنيته بعد تسجيل الـ1000 هدف!

وفي حديثه مع صحيفة "آس"، قال أنشيلوتي إنه لا يشك في مواصلة رونالدو تألقه حتى في الأربعينيات من عمره، تمامًا مثل لوكا مودريتش، زميله السابق في ريال مدريد، والذي يقدم أيضًا مستويات رائعة مع ميلان.

وأضاف أنشيلوتي "(رونالدو) سيحقق هذا الرقم، أنا متأكد، لا شك أنه سيفعل ذلك. في إيطاليا، سألوني مؤخرًا عن (لوكا) مودريتش ووصوله لسن الأربعين، وأخبرتهم أنه بالطبع سيقدم أداءً جيدًا في ميلان".

واستطرد "لوكا وكريستيانو محترفان، يحبان كرة القدم ويشعران بشغف كبير تجاه تلك الرياضة. سيحققان كل ما يريدانه دائمًا. رونالدو سيصل بالتأكيد إلى 1000 هدف، ولكن عندما يفعل ذلك، يجب ألا ينسى دعوتي إلى الاحتفال بهذا الرقم القياسي المذهل".

ويأتي إعجاب أنشيلوتي الكبير برونالدو، من سنوات النجاح المشتركة بينهما في ريال مدريد، حينما فازا معًا بدوري أبطال أوروبا 2014، وغالبًا ما ينسب المدرب الإيطالي، الفضل إلى احترافية رونالدو وطموحه الدؤوب، كمفتاح لتميزه المستمر في الملاعب.

واستمر الاحترام المتبادل بين الطرفين إلى ما بعد ريال مدريد، في الوقت الذي انتقل فيه أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل نحو كأس العالم 2026، كلاهما يحمل هدفًا جديدًا، بأن يسعى كارلو لاستعادة مجد البرازيل في المونديال، بينما يطمح رونالدو لترسيخ مكانته كأكثر لاعب إحرازًا للأهداف في كرة القدم، في ظل سباقه "المحتمل" مع ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، من أجل الوصول إلى الألف هدف.