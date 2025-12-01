"في أعماقي فكرت أن أمثل المغرب".. لامين يامال يفتح قلبه: لا أحاول أن أكون ميسي، وهذا ما يخيفني!

يرفض يامال الانجرار خلف هوس الأرقام القياسية أو الدخول في عباءة الآخرين، حتى لو كان ذلك "الآخر" هو الأسطورة ليونيل ميسي.

يقر لامين بأن ميسي هو الأفضل في التاريخ ويحترمه بشدة، لكنه يصر على رسم مساره الخاص قائلاً: "هو يعلم أنني لا أحاول أن أكون هو أو أرتدي الرقم 10 مثله، أريد أن أكون نفسي، سيكون هناك احترام متبادل إذا لعبنا ضد بعضنا البعض".

تتجلى فلسفة يامال في رغبته بأن يكون مصدر إلهام للأطفال ومصدر سعادة للجماهير أكثر من كونه مجرد آلة تهديفية. بالنسبة له، "القوة الخارقة" التي يطمح لها ليست المراوغة فحسب، بل القدرة على تغيير يوم شخص حزين جاء ليشاهده في الملعب، ليعود إلى منزله سعيدا. إنه لا يدخل المباراة بهدف تسجيل 4 أهداف، بل بهدف الاستمتاع وتطبيق ما تعلمه في "الحديقة".

وردًا على سؤال: "هل تمانع أن تكون نجماً؟: علق: "لا، لا... في الواقع، أنا أحب ذلك، أعتقد أنني رياضي ليس هدفه تحطيم كل الأرقام القياسية العالمية، أو تسجيل مليون هدف، أو لعب مليون مباراة، أنا رياضي يريد الاستمتاع بنفسه، وآمل أن يرغب الأطفال في أن يكونوا مثلي، أود أن أكون قادراً على تغيير يوم الناس. إذا كان شخص ما حزيناً وجاء إلى المباراة، وشاهدني، يتحسن يومه، ويعود إلى المنزل أسعد مما كان عليه".