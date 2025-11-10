Ahli 2025 GOAL ONLY Matthias Jaissle Saleh Abu Al Shamat Matheus GoncalvesGOAL AR
محمود خالد

آخرها "نجم مطلوب لنادٍ جماهيري" .. متحدث الأهلي السابق يوجه تحذيرًا للإدارة بعد العودة أمام الاتحاد!

"والله ما معه مهر الدوري"

وجه فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذير إلى منسوبي الراقي، بعدم الانشغال بالأمور الخارجية التي قد تبعد الفريق الأول لكرة القدم، خارج الملعب، بعد نجاحه في حصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ونجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في قيادة الفريق الجدّاوي لحصد ثنائية النخبة الآسيوية والسوبر في هونج كونج، خلال "ثلاثة" أشهر، فيما عانى الراقي من تذبذب النتائج، منذ بداية موسم 2025-2026.

  • Saleh Abu al-Shamat Saudisocial gfx

    "نجم كبير على رادار نادٍ جماهيري"

    وقال فيصل زيد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "نصيحة لمسيري الأهلي، لا تترك أحدًا يخرجك خارج الملعب، إثارة قضية فراس البريكان، وجدولة الدوري، ووضع مباراة الهلال قبل مواجهة بيراميدز، وأخبار متداولة بأن نجمًا حاليًا في الأهلي، ق د يكون تحت أنظار نادٍ جماهيري في الفترة المُقبلة، بعد اعتزال نجم دولي كبير بعد كأس العالم 2026".

    وعلٌق الناقد الرياضي عبدالله فلاته، على ما ذكره فيصل زيد بشأن النجم الذي يلقى اهتمامًا من أحد الأندية الجماهيرية، بقوله "قل إنه صالح أبو الشامات".

    • إعلان

  • الأهلي ما معه أموال

    من ناحية أخرى، وجه فلاته، اتهامًا لنادي الاتحاد، بأنه لم يقدم "مهر" الدوري كما صنع النصر والهلال، والأهلي (قالها على استحياء)، فيما علّق فيصل زيد بقوله "والله ما معه أموال مهر".

    حديث فلاته بشأن تعاقدات الأندية في الفترة الصيفية، والتي شهدت اكتفاء الاتحاد بضم لاعبين "مواليد"، أجانب ومحليين، دون حسم صفقة كبرى.

    وقال فلاته إن الاتحاد تعاقد مع روجر فيرنانديز بـ35 مليون، وضم أحمد الجليدان بـ40 مليون، وكان بإمكانه استثمار تلك الأموال في صفقة كبرى في الصيف.

  • Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد سيطر ولكن الأهلي أخطر

    وحقق الأهلي انتصارًا على الاتحاد في ديربي جدة، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

    المباراة شهدت سيطرة من قِبل الاتحاد على وسط الملعب، فيما كان الأهلي الأكثر خطورة على مرمى المنافس، رغم اعتماده على التأمين الدفاعي.

    وفي هذا السياق، قال فيصل زيد إن الأهلي قادر على "خطف" نتيجة أي مباراة، والمدرب يايسله عرف كيف يتعامل مع المواجهة، وإن الاتحاد كان الأكثر سيطرة، ولكنه صنع فرصة خطيرة واحدة، إلا أن الأهلي كان الأخطر بـ3 هجمات.

    وأيّد فلاته، حديث زيد، بقوله "لماذا خسر الاتحاد؟ لم يصنع أي فرصة خطيرة، عندما سحب ماتياس يايسله، المهاجم إيفان توني من المواجهة، لم يكن قراره اعتباطًا، شاهدنا رياض محرز يدخل منطقة الجزاء".

  • Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR

    أزمة كونسيساو وثنائي الاتحاد

    وأضاف فلاته أن أزمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، هي أنه يقرأ الخصم أكثر مما يقرأ فريقه، مضيفًا أن روجر فيرنانديز إنتاجيته الهجومية "صفر"، ووجود الجليدان خلفه في الجبهة اليمنى، مع دفع موسى ديابي في اليسار، جعل هناك "خلطًا" كبيرًا.

    وشدد فلاته على احتياج الاتحاد للترتيب المنظم، مستشهدًا بمواجهة الخليج السابقة، وأمام الأهلي، بارتكاب أخطاء الدفاع، وأخطاء فردية كلفت الفريق كثيرًا.

  • Matthias Jaissle Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia

    الأهلي يعود في ديربي جدة

    وتمكن الأهلي من العودة لمسار الانتصارات، بفوز ثمين في ديربي جدة، أمام الاتحاد، في قمة الجولة الثامنة، بهدف نظيف حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 55.

    وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.

    واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

    وبعد ختام ثامن جولات دوري روشن، تشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، في إطار استعداد المنتخب السعودي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تنطلق في ديسمبر المُقبل.

    وقبل ختام نوفمبر، يخوض الأهلي مباراتين أمام القادسية؛ الأولى في 21 نوفمبر، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والثانية في 28 نوفمبر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبين المواجهتين، يلعب الأهلي مباراة الشارقة الإماراتي، في 24 نوفمبر، على ملعب الإنماء، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي