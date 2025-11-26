Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
أحمد فرهود

تحوّل للاعب كرة سلة! .. فيرجيل فان دايك يورط ليفربول أمام آيندهوفن ويمنح واين روني مادة دسمة للسخرية منه

علامات استفهام عديدة على مستوى فيرجيل فان دايك..

واصل النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، قلب دفاع العملاق الإنجليزي ليفربول، "كوارثه الكروية" في مباريات فريقه، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ويشهد الموسم الحالي تراجعًا كبيرًا في مستوى فان دايك، والعديد من زملائه في صفوف ليفربول؛ ما أثر على نتائج الفريق الأول، سواء محليًا أو قاريًا.

  • فيرجيل فان دايك يورط ليفربول بـ"سذاجة" أمام آيندهوفن

    وفي هذا السياق.. ارتكب النجم فيرجيل فان دايك، قلب دفاع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خطأً ساذجًا للغاية؛ وذلك في المواجهة ضد نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، مساء يوم الأربعاء.

    ليفربول سقط أمام ضيفه آيندهوفن (1-4)، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    فان دايك أثناء محاولته إبعاد عرضية من "ركلة ركنية" لآيندهوفن؛ قام برفع يده بشكلٍ غريب - كما ولو كان لاعب كرة سلة -، وذلك داخل منطقة الـ18 لنادي ليفربول.

    هُنا.. لم يتأخر الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز في احتساب "ركلة جزاء" للفريق الهولندي؛ بعد قيام فان دايك بإبعاد الكرة بـ"يده".

    وحاول فان دايك أن يقنع الحكم، بأنه تعرض للدفع من لاعب آيندهوفن، قبل أن يلمس الكرة بيده؛ إلا أن هيرنانديز لم يقتنع بهذا الأمر، ليتمسك بقراره مع تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

    وتمكن النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش، جناح فريق آيندهوفن الأول لكرة القدم؛ من تنفيذ "الركلة الجزائية" بنجاح داخل الشباك الإنجليزية، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

    معاناة فيرجيل فان دايك في الموسم الحالي "فنية وذهنية"

    وأظهرت لقطة "ركلة الجزاء" التي تسبب فيها النجم فيرجيل فان دايك، قلب دفاع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في مواجهة نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي؛ الحالة السيئة التي يعيشها هذا اللاعب، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذه الحالة السيئة التي وصل إليها فان دايك؛ لا تقتصر على الأمور الفنية فقط، بل وصلت إلى النواحي الذهنية أيضًا.

    نعم.. رفع المدافع الهولندي يده عاليًا بهذا الشكل، في لقطة "ركلة الجزاء" التي تحصل عليها آيندهوفن، في مباراة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ يثبت أنه غير مركز أساسًا ويُعاني من عديد الضغوط، أو أن ذهنه مشغولًا ببعض الأمور الخارجية.

    * أرقام فان دايك مع ليفربول في الموسم الحالي:

    - مباريات: 18.

    - دقائق: 1.620.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    - إنذار: 3.

    - طرد: 0.

    واين روني يعثر على "مادة دسمة" للسخرية من فيرجيل فان دايك

    استكمالًا للنقطة السابقة؛ نشير إلى أن الدولي الإنجليزي السابق واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد المعتزل، انتقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بقوة؛ بعد مستواه السيئ مع نادي ليفربول، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ووجّه روني في وقتٍ سابق، اتهامات إلى فان دايك بـ"التكاسل"؛ وذلك بعد تجديد عقده مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي، مؤخرًا.

    ومن ناحيته.. رد فان دايك على تصريحات المهاجم الدولي الإنجليزي السابق؛ بالقول له: "أعتقد أنك إن كنت تشاهد المباريات، سترى أنني أتحمل المسؤولية بالتأكيد.. لقد قلت إنني وقعت عقدًا جديدًا ومعه انتهى كل شيء، لكن الحقيقة هي أنني أريد أن أقدّم الكثير للفريق ولكل من يدعمنا في السراء والضراء".

    إلا أن ما فعله المدافع الهولندي في مباراة ليفربول ضد نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ قد يمنح روني فرصة جديدة، للهجوم والسخرية من فان دايك.

    ليفربول يعيش موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026

    فريق ليفربول الأول لكرة القدم يقدّم بداية موسم كارثية في 2025-2026، مع مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وذلك رغم الصفقات الضخمة التي حسمها، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    ويحتل ليفربول "المركز الثاني عشر" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة، حتى الآن.

    وحقق الريدز 6 انتصارات مقابل ست هزائم؛ ليجمع 18 نقطة فقط في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وبفارق 11 نقطة عن نادي آرسنال "المتصدر".

    أما قاريًا.. حقق ليفربول 3 انتصارات مقابل هزيمتين، في أول 5 جولات من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    جدير بالذكر أن ليفربول خسر كذلك لقب "الدرع الخيرية"، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ إلى جانب توديعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الرابع، أمام نفس الفريق كريستال بالاس.

