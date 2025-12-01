Getty/GOAL
"فيرتس المسكين".. رئيس بايرن ميونخ يلوم صلاح وسوبوسلاي في معاناة صفقة ليفربول!
ليفربول يعاني وفيرتس يفشل!
انحدر موسم ليفربول 2025-2026 إلى الفوضى على الرغم من الإنفاق الصيفي القياسي الذي بلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني، ما ترك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز قابعاً في المركز الثامن وبعيداً بالفعل بتسع نقاط عن المتصدر آرسنال.
وعمقت الهزيمة المذلة 4-1 أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأزمة، حيث وصف المشجعون الأداء بأنه أحد أسوأ عروض النادي في أوروبا في الذاكرة الحديثة.
يجد المدرب أرني سلوت نفسه الآن تحت تدقيق مكثف مع تصاعد الضغوط وانتشار شائعات حول رحيل محتمل.
كان الهدف من وصول لاعبين بارزين مثل فيرتس وألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي إطلاق حقبة جديدة من الهيمنة، ومع ذلك عانى "الريدز" بدلاً من ذلك من مشاكل في الانسجام والتوازن والثبات.
ساهمت الهشاشة الدفاعية، والضغط المفكك، والأنماط الهجومية غير الفعالة في هفوات متكررة، حيث تمثل ست هزائم في سبع مباريات عبر جميع المسابقات انهياراً مثيراً للقلق. سمحت هذه العيوب للنقاد باتهام الفريق بالافتقار إلى الهيكلة والقيادة، مما أثار تدقيقاً من شخصيات في جميع أنحاء كرة القدم الأوروبية.
فيرتس، الذي تم التعاقد معه ليكون القلب النابض الإبداعي الجديد للفريق، عانى من تكيف صعب بشكل خاص مع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فشل في التسجيل أو الصناعة في أول 12 مباراة له في الدوري. وبينما يغرق الريدز أكثر في أزمة بداية الموسم، اشتد الإحباط وبدأت الأصوات الخارجية تلقي باللوم بشكل مباشر على تعاقدات ليفربول الباهظة الثمن.
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن فيرتس ويهاجم ليفربول
قدم هونيس واحداً من أكثر التقييمات حدة حتى الآن، مجادلاً بأن مشكلة ليفربول الأساسية هي فريق مكدس بـ "الفرديين" بدلاً من لاعبي فريق وظيفيين: "لقد أنفقوا 500 مليون يورو وهم يلعبون موسماً كارثياً... في رأيي، ذلك لأن لديكم نجوماً كباراً فقط. لديكم فقط رؤساء ولا يوجد عمال".
ذهب هونيس إلى أبعد من ذلك باتهام مهاجمي ليفربول برفض مشاركة الكرة وتقويض وحدة صناعة اللعب الخاصة بهم: "أقول دائماً: في ليفربول، سيضطرون قريباً للعب بخمس كرات لأن النجوم لا يريدون التخلي عن الكرة".
وفيما أصبح الجزء الأكثر جذباً للعناوين الرئيسية في فورة غضبه، أعرب هونيس عن تعاطفه مع فيرتس بينما ألقى باللوم بشكل مباشر على صلاح وسوبوسلاي. وأضاف: "مسكين فلوريان فيرتس، إنه لا يحصل على الكرة على الإطلاق لأن صلاح وسوبوسلاي ومهما كانت أسماؤهم يريدون اللعب بكرتهم الخاصة".
سلوت تحت الضغط مع تراكم الإخفاقات
تراجع ليفربول خلق فريقاً مفككاً غير قادر على تنفيذ مبادئ سلوت عالية الكثافة. أصبح ضغطهم الذي كان "نقطة قوة" سابقاً غير متسق الآن، مما يترك مساحات للخصوم لاستغلالها بينما يحد في الوقت نفسه من قدرتهم على الهجوم المرتد بسرعة وفعالية. نتيجة لذلك، هيمنوا على المباريات إحصائياً لكنهم خسروها من خلال لحظات حاسمة، وسوء إنهاء الهجمات، وهفوات في التركيز الدفاعي.
ترك رحيل لاعب الجناح لويس دياز في الصيف انخفاضاً ملحوظاً في السرعة واللعب المباشر، مما جرد ليفربول من الانفجارية المطلوبة لكسر التكتلات الدفاعية المنخفضة. على الرغم من أن لاعبين مثل كودي جاكبو لا يزالون مؤثرين في حمل الكرة وبناء اللعب، إلا أن اللمسة الأخيرة "كانت مخيبة" بشكل متكرر، ما يمنع الفريق من تحويل الفرص المواتية إلى أهداف. عززت هذه النواقص الاعتماد المفرط على اللمحات الفردية بدلاً من الأنماط المنسقة، ما زاد الضغط على صناع اللعب في خط الوسط.
تعكس معاناة فيرتس القضايا الأوسع، حيث تعتمد مهاراته على التوليفات السريعة، والتحركات المتزامنة، وزملاء الفريق الذين يدركون محفزات التمرير المبكر.
في باير ليفركوزن، ازدهر في نظام مبني على التكرارات التي تشكل عادات. في ليفربول، غالباً ما يتراجع للعمق ليجد التمريرات تصل متأخرة جداً أو لا تصل على الإطلاق.
سلوت يقاتل من أجل وظيفته بينما يتطلع فيرتس لاستعادة مستواه
يواجه ليفربول الآن مهمة تحقيق الاستقرار في موسمهم قبل أن ينجرف إلى انهيار كامل، بدءاً بالحاجة إلى إعادة بناء الثقة واستعادة الهيكلة في الاستحواذ والتحولات. يجب أن يجد سلوت حلولاً فورية داخل الفريق، خاصة في خلق بيئة وظيفية لفيرتس مع تقليل الاعتماد على لحظات النجوم المنعزلة. إذا فشلت النتائج في التحسن بسرعة، فقد يجبر الضغط المستمر ليفربول على اتخاذ قرارات كبرى في يناير - سواء في الأفراد أو ربما في الجهاز الفني.
بعد العودة إلى المسار الصحيح نوعاً ما بالفوز على وست هام يوم الأحد، سيواجه الريدز سندرلاند وليدز يونايتد قبل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.
