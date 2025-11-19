فيديو | وصوله لم يكن عاديًا .. الإصابة تُجبر أشرف حكيمي على حضور غريب بحفل "الأفضل في إفريقيا" 2025

وفي هذا السياق.. خطف النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، الأنظار إليه بقوة؛ وذلك بمجرد وصوله إلى السجادة الحمراء بحفل جوائز "الأفضل في إفريقيا" 2025.

وبعيدًا عن نجوميته التي يخطف بها الأضواء دائمًا؛ فقد لفت حكيمي الأنظار إليه في الحفل، بالطريقة التي وصل بها.

حكيمي سار على السجادة الحمراء بـ"دراجة صغيرة"؛ يستخدمها لمساعدته في التحرك، دون استخدام قدمه المصابة.

وعندما ترك الظهير المغربي هذه "الدراجة"، من أجل التقاط بعض الصور التذكارية على السجادة الحمراء؛ كان اللاعب يقفز من منطقة لأخرى، تجنبًا للاتكاء على قدمه.