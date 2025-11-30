FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEAFP
فيديو | لقطة طريفة في الدوري البرتغالي .. لاعب تدخل في عمل المسعفين فتلقى البطاقة الصفراء

كان يحاول مساعدة منافسه المصاب...

شهدت مباراة جيل فيسنتي، أمام تونديلا، ضمن مواجهات الدوري البرتغالي، لقطة طريفة كان بطلها حكم المباراة مع مارتين فيرنانديز، لاعب جيل فيسنتي، الذي حصل على بطاقة صفراء، بعد محاولة مساعدة الفريق المنافس.

وجاءت اللقطة بعد محاولة غير معتادة من اللاعب لمساعدة الفريق المنافس، الأمر الذي أدى في النهاية إلى حصوله على بطاقة صفراء أثارت الجدل والضحك في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

  • ما القصة؟

    نجح تونديلا، في التغلب على جيل فيسنتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء يوم أمس السبت ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري البرتغالي، وجاء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 35 من توقيع بيدرو هنريكي بيريرا.

    وبعد فوز تونديلا، ارتفع رصيده إلى النقطة التاسعة، في المركز السادس عشر، وبفارق ست نقاط عن المركز الأخير، بينما تجمد رصيد جيل فيسنتي، عند 23 نقطة، في المركز الرابع، وبفارق ثمان نقاط عن بورتو المتصدر.

  • لقطة غريبة ورد فعل غير متوقع

    قبل نهاية المباراة بنحو سبع دقائق وفي الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تأخر جيل فيسنتي، بهدف سقط بيبتو، مدافع تونديلا مصابًا وحاول لاعبو فيسنتي، مساعدته من أجل عدم إضاعة الوقت ومحاولة إدراك التعادل.

    ومع دخول طاقم الإسعاف يحملون النقالة، اندفع مارتين فيرنانديز نحو المسعفين وخطف منهم النقالة في مشهد غير مألوف، محاولًا الإسراع في نقل اللاعب خارج الملعب لإعادة اللعب بسرعة، غير أن الحكم اعتبر تصرفه تدخلًا غير مسموح به في عمل الطاقم الطبي، فأشهر في وجهه بطاقة صفراء، ما أثار دهشة اللاعب وزملائه، وسخرية الجماهير.

    وكان الأوروجوياني فيرنانديز، صاحب الـ 22 عامًا، قد بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، إلى أن مدربه قرر زيادة الكثافة الهجومية ودفع به في الدقيقة 77 بدلًا من زميله فاكوندو كاسيرس، إلا أن اللاعب فشل في صناعة الفارق في الوقت المتبقى من المواجهة، وحصل على بطاقة صفراء.

  • قانون جديد وضعه الحكم

    تصرف الحكم تسبب في حالة من السخرية والاندهاش، للجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كتب أحد الجماهير تعليقًا على مقطع الفيديو: "أرغب في معرفة أين هذا القانون، في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الدوري البرتغالي، حيث تعتبر تلك البطاقة الصفراء، قانون جديد وضعه حكم المباراة".

  • رحلة صعبة لمصالحة الجماهير

    في الجولة القادمة من الدوري البرتغالي، سيخرج جيل فيسنتي، خارج قواعده لمواجهة فيتوريا جيماريش، وسيدخل اللقاء بشعار مصالحة الجماهير، بعد التعثر في آخر مباراتين بتعادل وهزيمة.

    على الجانب الآخر سيكون تونديلا، في مواجهة صعبة عندما يستضيف بورتو، المتصدر، الذي سيعمل على الابتعاد أكثر بصدارة ترتيب الدوري.

