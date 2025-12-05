FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REALMADRIDAFP
محمد سعيد

فيديو | بخدعة ذكية بين طفلين .. كريستيانو رونالدو يستخدم ميسي في الإعلان عن أحدث مشاريعه!

"الدون" يتجه إلى الاستثمار في عالم الذكاء الاصطناعي

على مدار مسيرته التي تجاوزت عقدين من الزمن، ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد ولاعب النصر السعودي حاليًا، بغريمه الأزلي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وهذا الارتباط الوثيق الناتج عن المنافسة الشرسة على مدار مسيرة الثنائي، ضاعف من القيمة التسويقية لكل منهما، وهذا هو النهج الذي اعتمد عليه كريستيانو رونالدو في الترويج لأحدث مشروعاته التجارية في شركة البرمجيات "Perplexity".

  • كريستيانو رونالدو يقتحم عالم الذكاء الاصطناعي

    اتجه كريستيانو رونالدو إلى استثمار جديد في عالم التكنولوجيا، من خلال مشروع "Perplexity"، وهو عبارة عن مساعد بحث يعتمد على "الذكاء الاصطناعي"، حيث يقدّم إجابات مباشرة ومدعومة بالمصادر ليدخل على خط المنافسة مع المنصات الأخرى المختصة بنفس المجال.

    ويُعرف "Perplexity" بأنه مزيج بين محرك بحث ودردشة آلية؛ بدلًا من مجرد عرض قائمة من الروابط، فقط، بحيث يوفر هذا المحرك الذكي، آلية بحث خاصة عن رونالدو، وذلك في أعقاب الشراكة بينهما؛ حيث ستتم الإجابة على أي سؤال، خاص بالأسطورة البرتغالية.

    وكان رونالدو قد روج للمشروع، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)؛ حيث كتب: "الفضول شرط للتميُّز.. تفوز عندما تواصل طرح أسئلة جديدة كل يوم. لهذا السبب.. يُشرفني أن أعلن عن استثماري في (Perplexity)؛ التي تعزز فضول العالم".

    وشدد كريستيانو رونالدو على أنه من خلال شراكته مع "Perplexity"؛ سيُلهم الجميع لطرح أسئلة أكثر طموحًا، قائلًا: "أنها مجرد البداية".

  • إعلان مثير للجدل يلمح إلى ميسي

    لم تتوقف حملة كريستيانو رونالدو الترويجية عند منشور على منصة "X"، بل قام بعد ساعات بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بالتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي، تم التلميح خلاله إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    الإعلان يبدأ بنقاش بين طفلين حول المقارنة الأشهر في تاريخ كرة القدم بين الأسطورتين كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن دون الإشارة إلى اسم النجم الأرجنتيني بشكل مباشر.

    وظهر الطفلان في المقطع بينما يقول أحدهما للآخر: "يا صديقي، لا أصدق أنك تقارنه بهذا الرجل".

    ورد الطفل الثاني مستنكرًا: "لقد فاز بكأس العالم!"، ليجيب الطفل الأول: "نعم، ولكن هل لديه ما يقرب من 1000 هدف في مسيرته؟ لا! الأمر بهذه البساطة".

    واستمر الحديث بين الطفلين عن الإنجازات التي حققها كل من رونالدو وميسي على مدار مسيرتهما سواء البطولات الجماعية أو الكرات الذهبية والأهداف التاريخية، إلا أن وصلا لشراء الحلوى وقاما بتنفيذ احتفال "الدون" التاريخي "SIU".

    وظهر أن بائع الحلوى يريد معرفة من صاحب هذا الاحتفال، حيث قام بتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يستثمر فيها كريستيانو رونالدو أمواله، ويسألها عن صاحب احتفال "SIU"، ليجد الإجابة على الفور، في وسيلة دعائية ذكية لتسويق المنصة.

    استثمارات كريستيانو رونالدو متعددة

    المثير في الأمر أن كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، كان قد مهد للتعاون مع شركة البرمجيات "Perplexity"، في وقتٍ سابق؛ ولكن بشكلٍ غير مباشر، وذلك خلال حفل "برستيج جلوب"، الذي أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في شهر أكتوبر من العام الحالي 2025؛ لتكريمه على مسيرته الاستثنائية مع منتخبه الوطني، وبحضور كبار الشخصيات في الدولة.

    واعترف رونالدو وقتها أنه شعر بتوتر كبير بسبب هذا الحفل، حيث لم يستطع كتابة خطابه بنفسه؛ ليقوم بالاستعانة بـ"Perplexity"، لفعل ذلك.

    وتفاعل الكثيرون مع اعتراف الأسطورة البرتغالية وقتها؛ حيث بدأ النقاش يذهب إلى الاستخدام المتزايد من المشاهير للذكاء الاصطناعي، لمساعدتهم.

    ويبدو استثمار رونالدو في شركة البرمجيات "Perplexity"، ليس الأول من نوعه؛ حيث أنه يعتبر رجل أعمال ناجح ومتعدد الاتجاهات، إذ يملك استثمارات عديدة؛ في مجالات العقارات، الموضة، الصحة والجمال، والرياضة بالطبع، وفي مجال الرياضة تحديدًا؛ استثمر الأسطورة البرتغالية في منظمة للفنون القتالية؛ إلى جانب مشاركته في مركز للعبة "البادل".

  • أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".