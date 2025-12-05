فيديو | بخدعة ذكية بين طفلين .. كريستيانو رونالدو يستخدم ميسي في الإعلان عن أحدث مشاريعه!

لم تتوقف حملة كريستيانو رونالدو الترويجية عند منشور على منصة "X"، بل قام بعد ساعات بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بالتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي، تم التلميح خلاله إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
الإعلان يبدأ بنقاش بين طفلين حول المقارنة الأشهر في تاريخ كرة القدم بين الأسطورتين كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن دون الإشارة إلى اسم النجم الأرجنتيني بشكل مباشر.
وظهر الطفلان في المقطع بينما يقول أحدهما للآخر: "يا صديقي، لا أصدق أنك تقارنه بهذا الرجل".
ورد الطفل الثاني مستنكرًا: "لقد فاز بكأس العالم!"، ليجيب الطفل الأول: "نعم، ولكن هل لديه ما يقرب من 1000 هدف في مسيرته؟ لا! الأمر بهذه البساطة".
واستمر الحديث بين الطفلين عن الإنجازات التي حققها كل من رونالدو وميسي على مدار مسيرتهما سواء البطولات الجماعية أو الكرات الذهبية والأهداف التاريخية، إلا أن وصلا لشراء الحلوى وقاما بتنفيذ احتفال "الدون" التاريخي "SIU".
وظهر أن بائع الحلوى يريد معرفة من صاحب هذا الاحتفال، حيث قام بتشغيل منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يستثمر فيها كريستيانو رونالدو أمواله، ويسألها عن صاحب احتفال "SIU"، ليجد الإجابة على الفور، في وسيلة دعائية ذكية لتسويق المنصة.