محمد سعيد

فيديو | حتى لا يظهر "تيفو مسيء" آخر .. إجراءات مشددة من رابطة الأهلي قبل مباراة القادسية!

جماهير "الراقي" تعلمت الدرس القاسي بعد الديربي..

لا تزال أحداث "التيفو المسيء" الذي تم رفعه في مدرجات النادي الأهلي خلال ديربي جدة الأخير، تلقي بظلالها على تصرفات جماهير "الراقي"، حيث تتعامل حاليًا بحذر شديد في كافة الدخلات والرسائل.

وفي الأمس، عاد الأهلي والاتحاد إلى المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استطاع "الراقي" أن يفوز على ضيفه القادسية بنتيجة (2-1)، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبنفس النتيجة، تفوق الاتحاد أيضًا على ضيفه الرياض في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

  • "التيفو المسيء" في ديربي الاتحاد والأهلي

    تتعامل الآن جماهير الأهلي بحذر في جميع "التيفوهات"، بعدما تعلمت درسًا قاسيًا في الديربي الأخير، فمن المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

    لذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير، حيث حمل التيفو حمل عبارات مثل: "بجميع لغات العالم، عار الهبوط لن يمحى للأبد"، وهوية مضروبة تتغير حسب الموضة".

    والمثير في الأمر أن الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ إلى جانب تأكيدات من الرابطة المحترفة، أنها لا تعلم أي شيء عنها أيضًا، بينما تولت الجهات المسؤولة التحقيق في الأمر الذي تسبب في ظهور لقطة غير مرغوب فيها بالدوري السعودي.

  • إجراءات مُشددة من جماهير الأهلي

    بسبب هذه الواقعة المثيرة للجدل، اتخذت رابطة النادي الأهلي إجراءات مشددة من أجل منع تكرار هذا الأمر الذي استفز جماهيره وتسبب في حرج بالغ لها خلال الديربي وأمام الغريم التقليدي.

    والتقطت عدسات أحد المشجعين، لقطة لمسؤولي رابطة النادي الأهلي على بوابات ملعب "الإنماء" قبل الدخول وهم يراجعون جميع اللافتات التي تم رفعها خلال مواجهة القادسية، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

    وبالطبع لم تمر اللقطة مرور الكرام، حيث تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين سخرية من المنافسين وتحديدًا من جماهير الاتحاد، وإشادة من جماهير الأهلي على أداء الرابطة الحالي في توخي الحذر، حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة المثيرة للجدل.

    الأهلي يستعيد التوازن في دوري روشن

    نجح الأهلي في مواصلة استعادة التوازن مع ماتياس يايسله، في دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، فيما أثبت الراقي بأنه يملك روح القتالية، بعد انتزاع تعادل مثير مع الهلال بنتيجة (3-3)، ثم الفوز على الاتحاد (1-0)، والتغلب على القادسية (2-1).

    الأهلي، المُتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة، استهل الموسم، بحصد لقب جديد، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي في هونج كونج، بالتغلب على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، لكن البداية كانت خادعة.

    وتلقى الأهلي صدمة قوية، بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث، أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025، فيما تعثر الراقي عدة مرات، بالتعادل مع الشباب (1-1)، والرياض بنفس النتيجة، إلا أنه واصل الزحف قاريًا باكتساح الغرافة القطري (4-0)، والتغلب على السد (2-1)، فيما عاد للدوري ليحقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد والقادسية.

    ويأتي الأهلي حاليًا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متخلفًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، علمًا بأن العالمي لديه فرصة لزيادة هذا الفارق، عندما يلتقي غدًا مع ضيفه الخليج ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط أمام فريق النصر بنتيجة (1-2)، في الدور نصف النهائي من البطولة التي استضافتها هونج كونج.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.