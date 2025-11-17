فلوريان فيرتس ضد سلوفاكيا .. ليفربول لن يدفن موهبتك أبدًا ووالدك لا يعرفك بالشكل الكافي

الموهبة هي هبة من الله عز وجل، بينما الإبداع هو ما نفعله بها؛ لذلك.. لا يجب على أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يفقد الأمل في لاعب موهوب تراجع مستواه نوعًا ما.

اللاعب الموهوب مهما انخفض مستواه، لا يفقد الموهبة التي منحها له الله أبدًا؛ ولكنه يخسر بعضًا من الإبداع فقط، لظروفٍ ما.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين لا يُمكن التشكيك فيهم أبدًا، أو الخوف عليهم؛ الألماني فلوريان فيرتس، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول.

فيرتس منذ انتقاله من نادي باير ليفركوزن الألماني إلى فريق ليفربول الأول لكرة القدم، صيف عام 2025؛ وهو لا يقدّم المستوى المأمول منه، ما جعل الكثيرين يشككون في إمكاناته الفنية.

لكن.. لأنه لاعب موهوب فعلًا؛ أظهر النجم الألماني بعضًا من هذه الموهبة في مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقام فيرتس بقيادة المنتخب الألماني للفوز (6-0) على نظيره السلوفاكي؛ ليحجز المانشافت بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي.

وسجل سداسية المنتخب الألماني في المباراة؛ كل من نيك فولتمادي وسيرج جنابري وليروي ساني "ثنائية" وريدل باكو وأسان ويدراوجو، في الدقائق 18 و29 و36 و41 و67 و79 على التوالي.

وصعد الألمان إلى نهائيات كأس العالم كـ"متصدرين" للمجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور فلوريان فيرتس في مباراة ألمانيا وسلوفاكيا، مساء يوم الإثنين..