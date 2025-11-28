عين على الحكم | من يتحدى تهديدات القتل لا يخاف! .. صافرة تصدم الأهلي في "اللحظات الأخيرة" أمام القادسية وحسم جدل ركلتي الجزاء

كما ذكرنا.. الحكم البرتغالي لويس جودينيو احتسب "ركلتي جزاء"؛ حيث كانت الأولى لمصلحة عملاق جدة الأهلي، بينما تم منح الثانية لنادي القادسية.

واحتسب جودينيو "ركلة الجزاء" للأهلي؛ بعد أن رأى بأن ظهير أيمن القادسية محمد أبو الشامات، قام بعرقلة جناح الراقي ماتيوس جونسالفيس داخل منطقة الـ18.

جونسالفيس شنّ هجمة سريعة، من الناحية اليسرى للهجوم الأهلاوي؛ حيث نجح في تجاوز أبو الشامات بمهارة، قبل أن يسقط على أرضية الملعب.

ولم يحتاج الحكم البرتغالي للذهاب لرؤية اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"، حيث اكتفى بالتأكيدات القادمة من مساعديه في الغرفة؛ ليحتسب "ركلة الجزاء"، التي سجل منها إيفان توني هدفًا لمصلحة الأهلي.

أما "ركلة جزاء" القادسية؛ فاحتاج لويس جودينيو لأن يذهب لرؤيتها عبر شاشة "فار"، وذلك بعد أن لمست الكرة يد ظهير أيسر الأهلي ماتيو دامس.

وبعد رؤيته اللقطة بنفسه؛ وصل جودينيو إلى قناعة بأن يد دامس كانت مرفوعة إلى أعلى، وفي وضع تشريحي غير قانوني.

هُنا.. تم احتساب "الركلة الجزائية" للقادسية؛ والتي سجل منها المهاجم ماتيو ريتيجي، الهدف الثالث لمصلحة فريقه.