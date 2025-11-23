Joao Felix Al-Nassr 2025-26Getty
محمود خالد

عين على الحكم | اعتراض جماعي على "ذراع" بروزوفيتش .. وحرمان فيليكس من "هاتريك" أمام الخليج!

قرارات تحكيمية تثير الجدل من جديد..

يبدو أن القرارات التحكيمية "الجدلية"، قد باتت عادة لدى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث كان لقاء الخليج، شاهدًا على وقائع جديدة أثارت الكثير من التساؤلات لدى الجماهير.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم "محلي" لمباراة النصر والخليج، بقيادة محمد السماعيل، ويعاونه هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، فيما يدير عبد الله الحربي تقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

وتقام مباراة النصر والخليج على ملعب الأول بارك، حيث تختتم معها منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

  • هل تجاوزت الكرة خط الملعب؟

    وتمكن النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، من التوقيع على هدف في الدقيقة 13، بعدما استغل تمريرة عرضية أرسلها أيمن يحيى، ليضع الكرة في الشباك.

    وقرر الحكم محمد السماعيل، إلغاء الهدف، بداعي تجاوز الكرة لخط الملعب، قبل أن يرسلها أيمن يحيى إليه.

    هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات لدى الجماهير، والانتقادات أيضًا، بداعي عدم تجاوز الكرة - بأكملها - لخط الملعب، إلا أن السماعيل كان له رأي آخر.

  

    لمسة يد بروزوفيتش

    الجدل لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن فيليكس وقّع أيضًا على هدف في الدقيقة 31، بمهارة فردية رائعة، بعد استقبال تمريرة طويلة متقنة من إينيجو مارتينيز، ليترجم البرتغالي الكرة بأفضل طريقة، بعد مراوغته للدفاع، وتسديدة انتهت في الشباك.

    ولكن، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر حكم المباراة، إلغاء الهدف، بداعي وجود خطأ "لمسة يد" مسبق على متوسط الميدان، مارسيلو بروزوفيتش، قبل هجمة الهدف.

    تلك اللقطة أثارت جدلًا كبيرًا بين المتابعين، سواءً بالاعتراض على إلغاء الهدف، بداعي أن الكرة اصطدمت بـ"كتف" بروزوفيتش، أو بثبوت قانونية قرار الحكم باحتساب الخطأ، مع المطالبة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لبروزوفيتش، كونه حصل على إنذار سابق في الدقيقة التاسعة.

    وبشكل عام، رصدت عدسة المباراة، لقطات لفيليكس وبروزوفيتش وكريستيانو رونالدو، والتي أبدت امتعاض نجوم النصر من قرار إلغاء الهدف.

  

    فيليكس يصر على التسجيل

    ورغم إلغاء هدفين له، إلا أن جواو فيليكس، أصرّ على التسجيل، حينما وقّع على الهدف الأول في الدقيقة 39، فيما منح ويسلي جاسوفا، الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 42.

    ووقع جواو فيليكس على الهدف الـ11 مع النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي، منذ بداية موسم 2025-2026، ليؤكد عزمه بقوة على المنافسة من أجل جائزة الحذاء الذهبي التي توج بها كريستيانو رونالدو، في الموسمين السابقين.

    وفيما يلي، نستعرض أهداف جواو فيليكس مع النصر في دوري روشن، هذا الموسم..

    * سجل هاتريك ضد التعاون في مباراة الجولة الأولى، وفاز النصر (5-0).

    * سجل هدفين وتمريرة حاسمة ضد الرياض في مباراة الجولة الثالثة، وفاز النصر (5-1).

    * سجل هاتريك ضد الفتح، في مباراة الجولة الخامسة، وفاز النصر (5-1).

    * سجل هدفًا ضد الحزم في مباراة الجولة السادسة، وفاز النصر (2-0).

    * سجل هدفًا وتمريرة حاسمة ضد نيوم، في مباراة الجولة الثامنة، وفاز النصر (3-1).

    ووقع فيليكس على الهدف الحادي عشر في شباك الخليج، في مباراة الجولة التاسعة، فضلًا عن إحراز هدفين في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهدفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر في كأس السوبر السعودي.

  

    الجدل متواصل مع النصر

    ويتواصل الجدل التحكيمي في مباريات النصر، للجولة الثالثة تواليًا، وذلك عقب مباراة الفيحاء، في الجولة السابعة، والتي احتسب فيها الحكم محمد الهويش، ركلة جزاء لصالح النصر في الدقائق الأخيرة، ليسجل كريستيانو رونالدو، هدف الانتصار، إلا أن الواقعة التحكيمية أثارت الكثير من الجدل، في ظل الانقسام بين خبراء التحكيم على عدم "قانونية" الركلة.

    واستمر الجدال في مباراة نيوم، بالجولة الثامنة، حينما قرر الحكم عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء جديدة لصالح النصر، أثارت الكثير من الجدل أيضًا حول شرعيتها، فيما تم الإجماع حينها على صحة قرار الحكم بطرد لاعب نيوم، رودريجيز، بداعي السلوك المشين.

  

    النصر في موسم 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثمان الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على نيوم في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.