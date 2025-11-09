عين على الحكم | ركلة جزاء بـ"طرف الحذاء" .. كافاناج أثار الجدل مع ليفربول والآن مانشستر سيتي!

وتعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، هي المواجهة رقم 16 التي يديرها الحكم كريس كافاناج، خلال منافسات موسم 2025-2026.
وأدار كافاناج العديد من المباريات، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدرع الخيرية وكأس الرابطة، يمكن أن نستعرضها أبرزها في النقاط التالية..
الدوري الإنجليزي:
* الجولة الأولى: ليدز (1-0) إيفرتون.
* الجولة الثانية: فولهام (1-1) مانشستر يونايتد.
* الجولة الثالثة: ليفربول (1-0) آرسنال.
* الجولة الرابعة: نيوكاسل (1-0) وولفرهامبتون.
* الجولة الخامسة: برايتون (2-2) توتنهام.
* الجولة السادسة: كريستال بالاس (2-1) ليفربول.
* الجولة الثامنة: نوتنجهام فورست (0-3) تشيلسي.
* الجولة العاشرة: بيرنلي (0-2) آرسنال.
* الجولة الحادية عشرة: مانشستر سيتي ضد ليفربول.
دوري أبطال أوروبا:
* مرحلة الدوري: إنتر (3-0) سلافيا براج.
* مرحلة الدوري: كيرات ألماتي (0-0) بافوس.
الدرع الخيرية:
* النهائي: كريستال بالاس (2-2) ليفربول "بالاس فاز بركلات الترجيح (5-4)".
كأس الرابطة:
* الدور الرابع: نيوكاسل (2-0) توتنهام.