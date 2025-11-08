عين على الحكم | رغم المشادة والتهور .. بطل نهائي المونديال ينقذ نجم الأهلي من "الطرد" أمام الاتحاد

يبدو أن الحكم البولندي سيمون مارشينياك، الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، كان رحيمًا بالتركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من "طرد" كاد أن يناله مبكرًا في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم بولندي، لإدارة مباراة "ديربي جدة"، المقامة على ملعب الإنماء، بقيادة سيمون مارشينياك، ويعاونه توماس ليستكويتز وأكارديوس فويتشيك، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وتوماس كويانكوفسكي لإدارة تقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

ويختتم ديربي الاتحاد والأهلي، منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، قبل فترة التوقف الدولي.