عين على الحكم | من الرياض إلى القادسية .. طرد جديد لنجم الأهلي يكرّس عقدة الأجانب!

دخل فريق الأهلي الموسم الرياضي 2025-2026 بروح جديدة وطموح متجدد، عاقدًا العزم على استعادة مكانته التاريخية كأحد أعمدة الكرة السعودية. ومنذ انطلاق الموسم، بدا واضحًا أن "الراقي" يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري انعكست إيجابًا على نتائجه وأدائه داخل الملعب.
وجاءت البداية مثالية بعدما تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليعلن مبكرًا عن جاهزيته للمنافسة على جميع البطولات هذا العام. فبعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، واصل الفريق تألقه في النهائي أمام النصر، حيث نجح في خطف اللقب بركلات الترجيح عقب مواجهة مثيرة شهدت تفوقًا تكتيكيًا واضحًا من الجهاز الفني وانضباطًا كبيرًا من اللاعبين في الميدان.
في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الأهلي سلسلة من المباريات القوية التي عكست مزيجًا من الطموح والخبرة. بدأ الفريق مشواره بانتصار صعب على نيوم بهدف دون رد، قبل أن يصطدم بتعادلات أمام الاتفاق والهلال في مواجهتين شهدتا مستوى فنيًا عاليًا وندية كبيرة.
لكن الفريق سرعان ما استعاد توازنه بانتصار مهم على الحزم بثنائية نظيفة، ما أعاد الثقة إلى المجموعة وأكد جاهزية الأهلي للاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى، مدعومًا بدعم جماهيري ضخم في مدرجات "ملعب الإنماء" بجدة.
وفي دوري أبطال آسيا "النخبة"، واصل الأهلي عروضه القوية، بعدما قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير (4-2) في واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم، قبل أن يخرج بتعادل صعب أمام الدحيل القطري (2-2) في الجولة الثانية.
وفي الجولة الثالثة، قدم "الراقي" عرضًا كاسحًا على أرضه أمام الغرافة القطري، ليفوز برباعية نظيفة أكدت جاهزيته للمنافسة القارية وأبرزت قوته الهجومية بقيادة الثنائي إيفان توني ورياض محرز.
على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي مسيرته بثقة، متأهلًا إلى دور الثمانية بعد فوزه المريح على الباطن بثلاثية دون رد، ليضرب موعدًا جديدًا مع القادسية في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مجددًا هذا الموسم.
أما على الصعيد الدولي، فقد تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، في مباراة كشفت عن حجم التنافسية العالية التي يواجهها الأهلي خارج الديار، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأداء والتنظيم.
ورغم بعض التعثرات المحلية، أثبت الأهلي أنه يسير بثبات نحو استعادة بريقه، حيث خرج متعادلًا مع الشباب (1-1) في الجولة الخامسة من الدوري، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النجمة بهدف دون رد في الجولة التالية، وأخيرًا تعادل مرة أخرى أمام الرياض بهدف لمثله، بالجولة السابعة.