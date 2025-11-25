بعد طرده الغريب أمام مانشستر يونايتد.. إدريسا جاي يتحدث لأول مرة!

اندلعت الحادثة عندما بدا أن كين استاء من تهاون جاي في التمرير بالقرب من مرمى إيفرتون، مما أدى إلى تسديدة لمانشستر يونايتد. تبادل الاثنان كلمات غاضبة ثم حصل التدافع بينهما، وخلال ذلك ضرب جاي كين بيده على وجهه.

سرعان ما أبعده الحارس جوردان بيكفورد عن الموقف، لكن هذا الفعل الأخير أدى إلى طرد لاعب الوسط.

أدى الطرد إلى لعب إيفرتون المباراة بفارق لاعب واحد طوال 13 دقيقة، لكنه تمكن بشكل مثير من تحقيق فوز نادر بنتيجة 1-0 في أولد ترافورد، ولم يفوت جاي أهمية ما فعله.

وقال جاي في بيان نشر على إنستجرام: "أود أولاً أن أعتذر لزميلي في الفريق مايكل كين، أتحمل المسؤولية الكاملة عن رد فعلي. أعتذر أيضًا لزملائي في الفريق والموظفين والمشجعين والنادي. ما حدث لا يعكس شخصيتي أو القيم التي أؤمن بها. قد تبلغ المشاعر ذروتها، لكن لا شيء يبرر مثل هذا السلوك. سأحرص على ألا يتكرر ذلك أبداً".