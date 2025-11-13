سعودي جديد مطلوب في أوروبا: احذر من طعنة إنزاجي .. ويجب النظر في نظام كان سيقيد صلاح ومرموش!

بين الحين والآخر، نجد تقارير جديدة تتحدث عن اهتمام أحد الأندية الأوروبية، بالتعاقد مع نجم سعودي شاب، لتعيد فتح ذلك الملف، الذي تبناه المشروع السعودي، بالتزامن مع ثورة الميركاتو الصيفي في 2023، ومن ثم اصطدام الأمل عند صخرة الواقع، عندما نجد العراقيل أمام احتراف أي لاعب سعودي.

آخر الأسماء التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة "المطلوبين للاحتراف"، هو ضاري العنزي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الذي تحدث وكيله ناصر التويجري، لـ"الرياضية"، بأنه تلقى عرضًا للاحتراف في نادي هولشتاين كيل الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، والذي أبدى رغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن يتم حسم القرار بين الموافقة على الاحتراف، أو الاستمرار في عقده مع ضمك الذي ينتهي في 2027، خلال الأيام المُقبلة.

وتدرج ضاري العنزي بين ناشئي الباطن ثم النصر، وانضم لبرنامج الابتعاث السعودي عام 2020، وعاد إلى النصر، ليرحل معارًا إلى الجبلين، ثم انتقل نهائيًا إلى ضمك في 2022.