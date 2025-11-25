صفقة الهلال المحتملة .. سيموني إنزاجي يتمسك بالتعاقد مع "محارب السرطان"

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلاميان فابريتسيو رومانو وماتيو موريتو، تمسك المدير الفني لنادي الهلال سيموني إنزاجي؛ بالتعاقد مع النجم الإيطالي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع فريق إنتر الأول لكرة القدم.

رومانو وموريتو أكدا في بث عبر موقع "يوتيوب"، أن اهتمام إنزاجي بأتشيربي - الذي بدأ في الميركاتو الصيفي الماضي "2025" -؛ لا يزال مستمرًا وبشكلٍ كبير، حتى الآن.

وأشار الإعلاميان إلى أن عقد المدافع الإيطالي البالغ من العمر 37 سنة، سينتهي مع نادي إنتر في 30 يونيو من عام 2026؛ حيث من غير المرجح أن يتم تجديده، لسنواتٍ أخرى.

وشدد رومانو وموريتو على أن العلاقة "المتينة" بين إنزاجي وأتشيربي؛ قد تدفع اللاعب للانضمام إلى الهلال، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لفابريتسيو رومانو وماتيو موريتو بدأت إدارة النادي الإيطالي العملاق، في البحث عن مدافعين جدد بالفعل؛ لتعويض الرحيل المرتقب لفرانشيسكو أتشيربي، خلال الفترة القادمة.