هذا ما ذكره تقرير مراقب المباراة! .. مفاجأة حاسمة في شكوى القادسية لـ"الحصول على نقاط الأهلي"

كواليس جديدة في القضية التي شغلت الوسط الرياضي السعودي..

لا تزال أصداء مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ تهز الوسط الرياضي حتى الآن.

الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.

    تفاصيل شكوى نادي القادسية ضد الأهلي

    شكوى نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. يتمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

    مفاجأة في شكوى القادسية ضد النادي الأهلي

    ووسط كل ذلك.. فجّر مصدر مطّلع لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة جديدة في شكوى نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ على خلفية المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    المصدر كشف عن أن شكوى القادسية في طريقها لـ"الرفض"؛ وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في لوائح رابطة دوري المحترفين السعودي.

    وأوضح المصدر أن مراقب المباراة تولّى التواصل مع رابطة دوري المحترفين السعودي بالفعل؛ بشأن الواقعة التي حدثت خلال مواجهة الأهلي ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

    وأشار إلى أن المراقب كان على اِطلاع كامل بجميع التفاصيل الفنية والإدارية، المُتعلقة بالوضع الذي شهدته هذه المباراة.

    وبيّن المصدر أن تقرير المراقب، يُعد المرجع الرسمي في مثل هذه الحالات، ويُبنى عليه القرار النهائي من الجهات المختصة؛ وفقًا للوائح التي تشترط وجود خطأ إداري مؤثر في سير المباراة أو نتيجتها، حتى يُنظر في قبول الاحتجاج.

    هذا ما ذكره مراقب مباراة الأهلي والقادسية!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المصدر المطّلع أكد لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تقرير مراقب مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ ذكر أن أزمة القائمة، كانت نتيجة عطل تقني في النظام الخاص برابطة دوري المحترفين السعودي.

     وأضاف المصدر: "المراقب كشف عن أنه تم التعامل مع هذه الأزمة؛ وفق الإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في رابطة الدوري".

    وشدد المصدر على أن سرعة التواصل والتعاون المشترك؛ أسهما في التعامل مع الحالة، بشكلٍ احترافي بالفعل.

    بمعنى.. تقرير مراقب مباراة الأهلي والقادسية، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لم يذكر أي شيء بخصوص ارتكاب الراقي خطأ في تغيير "قائمته الرسمية"، وبالتالي عدم وجود ما يُدينه.

    وإذا صدق هذا الأمر؛ فإنه سيتم تأييد الـ3 نقاط لصالح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الذي يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.

