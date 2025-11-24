فرض إنتر ميامي واقعية "مرعبة" على ملعب TQL، حيث لم تكن نسبة الاستحواذ المتقاربة هي المعيار الحاسم، بل الفاعلية الهجومية الكاسحة التي قادها "المايسترو" ليونيل ميسي.

نجح الضيوف في خلق 6 فرص محققة للتسجيل مقابل فرصتين فقط لأصحاب الأرض، وترجموا معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 2.89 إلى أربعة أهداف فعلية، بينما عجز سينسيناتي عن هز الشباك رغم محاولاته الـ 14 (5 منها على المرمى).

وكان ميسي هو كلمة السر في فك شفرة دفاعات الخصم، مفتتحاً التسجيل برأسية متقنة في الدقيقة 19، قبل أن يتحول إلى صانع ألعاب من طراز رفيع، مقدماً ثلاث هدايا (أسيست) لمواطنيه ماتيو سيلفيتي وتاديو أليندي الذي سجل ثنائية.

دفاعياً، كان ميامي متماسكاً بـ 20 تدخلاً ناجحاً و5 تصديات حاسمة للحارس، ليحرم سينسيناتي من العودة ويؤكد جاهزيته التامة للمنافسة على اللقب الكبير في ديسمبر المقبل.

هذا الأداء "الخارق" منح ميامي بطاقة العبور لنهائي القسم الشرقي لمواجهة نيويورك سيتي، حيث يحلم الفريق بالفوز من أجل بلوغ نهائي الدوري الأمريكي أمام بطل القسم الغربي، وتحقيق حلم النادي غير المسبوق بالتتويج باللقب.