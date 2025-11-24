ثورة غضب نونيز ومستقبل روبن نيفيش .. إنزاجي يحسم ملفات الهلال "الجدلية" ويؤكد: لا نلعب بطريقة ثابتة!

وأثار داروين نونيز حالة من الجدل، خلال مشاركته في مباراة الفتح، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي سجّلت عودة المهاجم الأوروجوياني، بعد غياب قارب الشهر بسبب الإصابة.

ورغم أن نونيز أعرب عن عودته بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاد الهلال للتعادل، قبل أن ينهي الزعيم مباراة الفتح فائزًا بنتيجة (2-1)، إلا أنه أزعج الجماهير بغضبه الكبير عند قرار إنزاجي بسحبه في الدقيقة 82، من أجل إجراء تبديل بدخول لاعب الوسط عبد الإله المالكي، إثر استكمال الفريق للمباراة بعشرة لاعبين، بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه ناصر الدوسري في الدقيقة 79.

وقام مهاجم ليفربول السابق، برفض مصافحة سيموني إنزاجي وعبد الإله المالكي عند التبديل، كما رفض تحية سعود كريري، مدير الكرة بالهلال، وقام بركل قميص الهلال بقدمه وإبعاده من أمامه، ما دفع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي إهانة الشعار.

وفي هذا السياق، علّق إنزاجي على سؤاله بشأن هذا الأمر، قائلًا إنه لا يتعد كونه طبيعيًا، وسبق وأن مر بمثل هذه المواقف، عندما كان لاعبًا، وكان يشعر بالضيق من استبداله، كما تعرض لهذا أيضًا كمدرب في إيطاليا.

ونوّه إنزاجي بأن أي لاعب يرغب في البقاء داخل أرض الميدان حتى نهاية المباراة، مضيفًا "نقوم بحل مثل هذه الأمور مع اللاعب بشكل سريع، ونضع مصلحة الهلال في مقدمة أي قرار".