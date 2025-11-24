Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

ثورة غضب نونيز ومستقبل روبن نيفيش .. إنزاجي يحسم ملفات الهلال "الجدلية" ويؤكد: لا نلعب بطريقة ثابتة!

ماذا قال إنزاجي في مؤتمر مباراة الهلال والشرطة العراقي؟

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن رأيه إزاء عدد من النقاط التي أثارت جدلًا في الفترة الأخيرة، أبرزها مستقبل نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وتصرف داروين نونيز "الغاضب" في مباراة الفتح.

وجاءت تصريحات إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي، والتي تقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء الغد "الثلاثاء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "موسم 2025-2026".

  • nunezGetty Images

    إنزاجي يرد على تصرف نونيز الذي أغضب جماهير الهلال

    وأثار داروين نونيز حالة من الجدل، خلال مشاركته في مباراة الفتح، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي سجّلت عودة المهاجم الأوروجوياني، بعد غياب قارب الشهر بسبب الإصابة.

    ورغم أن نونيز أعرب عن عودته بأفضل طريقة ممكنة، حيث قاد الهلال للتعادل، قبل أن ينهي الزعيم مباراة الفتح فائزًا بنتيجة (2-1)، إلا أنه أزعج الجماهير بغضبه الكبير عند قرار إنزاجي بسحبه في الدقيقة 82، من أجل إجراء تبديل بدخول لاعب الوسط عبد الإله المالكي، إثر استكمال الفريق للمباراة بعشرة لاعبين، بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه ناصر الدوسري في الدقيقة 79.

    وقام مهاجم ليفربول السابق، برفض مصافحة سيموني إنزاجي وعبد الإله المالكي عند التبديل، كما رفض تحية سعود كريري، مدير الكرة بالهلال، وقام بركل قميص الهلال بقدمه وإبعاده من أمامه، ما دفع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي إهانة الشعار.

    وفي هذا السياق، علّق إنزاجي على سؤاله بشأن هذا الأمر، قائلًا إنه لا يتعد كونه طبيعيًا، وسبق وأن مر بمثل هذه المواقف، عندما كان لاعبًا، وكان يشعر بالضيق من استبداله، كما تعرض لهذا أيضًا كمدرب في إيطاليا.

    ونوّه إنزاجي بأن أي لاعب يرغب في البقاء داخل أرض الميدان حتى نهاية المباراة، مضيفًا "نقوم بحل مثل هذه الأمور مع اللاعب بشكل سريع، ونضع مصلحة الهلال في مقدمة أي قرار".

    • إعلان
  • Ruben Neves Al-Hilal 2025Getty Images

    مستقبل روبن نيفيش

    وأثار مستقبل وسط ميدان الهلال، روبن نيفيش، حالة من اللغط، في ظل عدم تجديد عقده مع النادي حتى الآن، وسط تقارير بأن البرتغالي يرغب في العودة إلى أوروبا، وقد لاقى اهتمامًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل، وكذلك يوفنتوس الإيطالي، وبعض الأندية التركية.

    ومثّل الإعلامي عبد الله الحنيان، التيار المعاكس حول مستقبل روبن نيفيش، مؤكدًا أن اللاعب وافق على الرقم المعروض عليه من قِبل مسؤولي الهلال، مع العلم بأن الرقم الذي تم استقطابه به في الزعيم، لا يمكن مقارنته بأي عرض من الأندية الأوروبية، نافيًا فكرة تضحية اللاعب براتبه من أجل الرحيل، خاصة وأن كل المؤشرات تتجه نحو التجديد، على حد وصفه.

    وبالمثل، كشف إنزاجي عن رأيه بشأن مستقبل روبن نيفيش، قائلًا "هذا الملف يتبع النادي والإدارة، وهو يحظى باهتمامهم، حيث يعملون على إنهائه".

    وأضاف مدرب الهلال بأنه كان معجب بنيفيش ويعرفه مسبقًا، قبل قدومه إلى الهلال، ولكن عندما عمل معه، أدرك بأنه لاعب يستحق أن يكون في القمة لديه.

  • Sergej Milinkovic-Savic,(C)Getty Images

    نمط ثابت في الهلال؟

    وتلقى إنزاجي سؤالًا آخر حول اعتماد الهلال على طريقة ثابتة، عند بدء المباراة، حيث يتم إرسال كرة طويلة مباشرة إلى سيرجي سافيتش، ليعلق بقوله إن سافيتش، وكذلك محمد كنو وداروين نونيز، يتمتعون ببنية جسدية جيدة، وقد يتم الاستفادة من ذلك، إلا أنه نفى ذلك الطرح، مؤكدًا أن الفريق يملك أكثر من نمط آخر.

    وفي سياق آخر، أشاد إنزاجي بفريق الشرطة العراقي، بقوله إنه يستحق أكثر من النقطة الوحيدة التي يملكها حاليًا في دوري النخبة الآسيوية، بالقياس على مشاهدة أداء الفريق في المباريات، مؤكدًا سعي الهلال للاستمرار في تحقيق الانتصارات.

  • Manchester City FC v Al-Hilal: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيز هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال