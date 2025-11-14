Serhou GuirassyGetty Images
محمود خالد

لا يمانع بشرط "ضعف" الراتب .. وكيل جيراسي يفاجئ دورتموند ويقرّب نجمه من السعودية!

رغم أرقامه التهديفية مع بوروسيا دورتموند، إلا أن المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يبدو أن يفكر في شد رحاله إلى تجربة جديدة، وقد ترسو سفينته عند دوري روشن السعودي.

ورغم ارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2028، إلا أن جيراسي قد يصير أحد الصفقات الكبرى في دوري روشن، بعد ظهور تطورات جديدة حول مصير اللاعب، تتعلق بوكيل أعماله.

    وكيل جيراسي يعرض نجم دورتموند على السعودية

    وبحسب ما أفادت به صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن وكيل أعمال سيرهو جيراسي، قام بعرض خدمات اللاعب على عدة أندية في دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، سواءً في الفترة الشتوية، أو الانتظار حتى الصيف المُقبل.

    جيراسي لا يمانع فكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، إلا أن وكيل المهاجم الغيني يرغب في حصوله على راتب يتراوح بين 15-18 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى 9 ملايين يورو مع بوروسيا دورتموند، أي بزيادة تعادل حوالي الضعف.

    ويملك دورتموند شرطًا جزائيًا في عقد جيراسي، يحق له الانتقال إلى أندية أوروبية محددة، بقيمة 50 مليون يورو، فيما يتم بيع الفترة المتبقية في عقده بما يبلغ نحو 80 مليون يورو.

    المثير في الأمر أن ذات الصحيفة، تحدثت عن جيراسي قبل نحو شهرين، بأنه يعد الخيار الأول في برشلونة، من أجل خلافة روبرت ليفاندوفسكي، بعدما وضعه هانز فليك كخيار مثالي للقدوم بعد رحيل البولندي، قبل أن تكشف تقارير أخرى، عن توجه العملاق الكتالوني نحو مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، كخيار محتمل أيضًا في الفترة المُقبلة.

    أرقام مذهلة لجيراسي

    وانتقل صاحب الـ29 عامًا، إلى صفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2024، قادمًا من شتوتجارت، علمًا بأن جيراسي كان أيضًا على رادار أندية سعودية، قبل اتخاذ خطوة الرحيل إلى أسود الفيستفاليا.

    وفي موسمه الأول مع دورتموند، قدم جيراسي أرقامًا تهديفية رائعة، بتسجيل 38 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في 50 مباراة بجميع المسابقات، فيما حلّ وصيفًا لهدافي الدوري الألماني، بـ21 هدفًا، مبتعدًا بفارق خمسة أهداف عن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي توج بالجائزة.

    وبزغ نجم جيراسي أيضًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 13 هدفًا في 14 مباراة، منها "هاتريك" في شباك برشلونة، في إياب ربع النهائي، إلا أنه لم يكن كافيًا ليتأهل دورتموند إلى المربع الذهبي، بعدما تأهلت كتيبة هانز فليك، بنتيجة (5-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    ترك بصمة في كأس العالم للأندية

    تألق جيراسي لم يتوقف عند حدود أوروبا فقط، بل وضع الغيني بصمته أيضًا في كأس العالم للأندية 2025، عندما وقّع على 4 أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد.

    جيراسي سجل هدفًا أمام ماميلودي صنداونز في الجولة الثانية من المجموعات، ووقع على هدفين أمام مونتيري في دور الـ16، كما سجل هدفًا ضد ريال مدريد في ربع النهائي، إلا أن الميرينجي واصل الزحف نحو نصف النهائي، بفوزه بنتيجة (3-2).

    تراجع في موسم 2025-2026

    ومع بدء موسم 2025-2026، فإن مؤشر جيراسي هبط مع دورتموند، رغم أنه 5 أهداف في 9 مباريات بالبوندسليجا، إلا أنه على مدار آخر ست مباريات، لم يسجل سوى هدف وحيد، وتمريرة حاسمة.

    وعن دوري أبطال أوروبا، فإن جيراسي لعب دور "مستر أسيست" أكثر من الهدّاف، حيث صنع 3 تمريرات حاسمة في أولى ثلاث مباريات أمام يوفنتوس وأتلتيك بيلباو (الذي سجل في شباكه أيضًا) وكوبنهاجن، إلا أنه لم يسجل أو يصنع، في ليلة الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف.

    وتمكن جيراسي أيضًا من تسجيل هدف وحيد في كأس ألمانيا، خلال مباراة الدور الأول، علمًا بأن فريقه عبر الدور الثاني بركلات الترجيح أمام فرانكفورت.

    ماذا عن صفقات الدوري السعودي؟

    لم تظهر أي مؤشرات في الوقت الحالي، حول تحركات الأندية السعودية قبل الميركاتو الشتوي، إلا أن الحديث كان حول إمكانية التفاوض مع نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، والذي يواجه اهتمامًا من عدة أندية أوروبية، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة، واتجاه قلعة البلوجرانا نحو عدم تجديد عقده.

    وتواجه الأندية السعودية ملفًا آخر أكثر أهمية، وهو تجديد عقود نجوم الفريق، على غرار ثلاثي الاتحاد "كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو"، فيما نجح الهلال في تأمين بقاء سيرجي سافيتش وسالم الدوسري، بينما يبقى مستقبل روبن نيفيش مثار جدل، بينما تمكن النصر من تمديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، حتى صيف عام 2027، فيما أفادت تقارير بأن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، استقر على رحيل أحد أجانب العالمي، وهو الحارس بينتو كريبسكي.

    وبعد مرور ثماني جولات من انطلاق دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، فإن النصر لا يزال متربعًا في الصدارة بالعلامة الكاملة "24 نقطة"، ليتفوق على التعاون الذي يحلّ في الوصافة بـ21 نقطة، ثم يأتي الهلال ثالثًا بـ20 نقطة، والقادسية والأهلي في المركزين الرابع والخامس بـ17 و16 نقطة، بينما يحل الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الثامن بـ11 نقطة.

