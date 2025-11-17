تحدث النجم الأوروجوياني بصراحة عن مشاكله التأديبية واعترف بأن الدوري الأمريكي للمحترفين كان أكثر تحديًا مما توقع، حيث غاب بالفعل عن عدة مباريات بسبب حوادث داخل الملعب.
"لم يكن لدي ما يكفي من الطعام".. سواريز يفسر تصرفاته "المثيرة للجدل" في ملاعب كرة القدم!
- Getty
"مثال على التمرد"
في مقابلة مع صحيفة "سبورت"، تطرق سواريز إلى حالة الجدل التي لاحقته هذا الموسم - وطوال مسيرته. وأشار إلى أن هذا نمط متكرر في حياته الكروية: "كثيراً ما أعتقد أنني يمكن أن أكون مثالاً على التمرد، على الصمود، على مواصلة القتال، ومواصلة الكفاح. ومن ناحية أخرى، هناك أشياء كثيرة لست فيها مثالاً يحتذى به".
وأضاف: "أنا أتقبل ذلك، وأعرفه، وأفهمه. لطالما حاربت الانتقادات: ظهرت لأول مرة مع ناسيونال في سن 18، وانتقدوني لإضاعة الأهداف. عندها بدأت محاولة طي صفحة تلك الانتقادات، ثم عندما ذهبت إلى هولندا، قالوا لي إنني سمين، قالوا نفس الشيء في أياكس، لاحقاً، في ليفربول، هاجموني بسبب تصرفاتي غير المنضبطة. ثم في برشلونة، لمروري بفترات سيئة. في كل مرحلة من مسيرتي، كنت أحارب دائماً ضد الشيء نفسه".
- AFP
صعوبات الطفولة
كشف المهاجم الأوروجوياني - الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله - أن طفولته الصعبة ربما أثرت على سلوكياته الغريبة في الملعب: "لقد كان الأمر هكذا منذ أن كنت طفلاً. لم يكن لدي ما يكفي من الطعام وكان علي دائماً الخروج والبحث عن طعام لنفسي ولعائلتي. كان الأمر هائماً، دائماً هكذا".
وزاد: "منذ أن أدركت الوعي، كنت أحارب دائماً ضد كل شيء. لم أحصل على أي شيء سهل أبداً. لم يكن لدي أي شيء سهل، وهذا ما جعلني أقاتل دائماً حتى النهاية".
- Getty
وقت عصيب في الدوري الأمريكي
اعترف سواريز أيضاً بأنه وجد الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) أصعب بكثير مما كان يتوقع. انضم إلى ميامي قبل موسم 2024، ووصل إلى فريق ميامي الذي يضم أيضاً ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.
أوضح قائلاً: "حسناً، لأكون صادقاً، لقد فوجئت قليلاً بكل هذا السفر والمباريات، ولكن هذا لأننا تصادف وجودنا في النادي خلال فترة تأهلنا لدوري أبطال الكونكاكاف، وكأس الدوريات، وكأس العالم للأندية، ووصلنا دائماً إلى المراحل النهائية، وهذا يعني الكثير من السفر".
وواصل: "الرحلات طويلة، ساعتان على الأقل من الطيران، لكننا اعتدنا على ذلك. لا شكاوى على الإطلاق، بل على العكس، نحن نحاول الاستمتاع بما تبقى. أحياناً يبدو أن الناس يستهينون بنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمنافسة، فإن النتائج تتحدث عن نفسها. الفوز بالمباريات ليس سهلاً؛ كل مباراة تمثل تحدياً بالنسبة لنا".
- Getty
مرحلة حاسمة
تأتي تعليقات سواريز قبل مباراة حاسمة لفريقه أمام إف سي سينسيناتي السبت المقبل في نصف نهائي المنطقة الشرقية. غاب سواريز عن المباراة السابقة بعد تلقيه إيقافاً لمباراة واحدة بسبب ركل مدافع خصم. فاز ميامي بتلك المباراة بنتيجة 4-0، ما أدى إلى بعض الأصوات بأن إنتر ميامي قد يكون أفضل من دونه.