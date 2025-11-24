سعود عبدالحميد يحسم مستقبله ردًا على صحفي أجنبي .. "الناس يذهبون إلى السعودية وأنت لأوروبا بهدف لعب كرة قدم!"

بعد موسم وحيد قضاه سعود عبدالحميد في صفوف نادي العاصمة الإيطالية (2024-2025)، انتقل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية (2025)، معارًا من روما إلى لانس.

لكن مؤخرًا، كثُرت التقارير الصحفية التي تتحدث احتمالية عودته إلى دوري روشن السعودي من جديد سواء من بوابة الهلال أو الاتحاد، بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة قبل أشهر من كأس العالم 2026، الذي سينطلق الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.