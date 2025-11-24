حسم الظهير السعودي سعود عبدالحميد؛ محترف لانس الفرنسي المعار من روما الإيطالي، الجدل المثار حول خطوته المقبلة، وما إذا كان سيعود من جديد لدوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي 2026.
سعود عبدالحميد يحسم مستقبله ردًا على صحفي أجنبي .. "الناس يذهبون إلى السعودية وأنت لأوروبا بهدف لعب كرة قدم!"
ما القصة؟
بعد موسم وحيد قضاه سعود عبدالحميد في صفوف نادي العاصمة الإيطالية (2024-2025)، انتقل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية (2025)، معارًا من روما إلى لانس.
لكن مؤخرًا، كثُرت التقارير الصحفية التي تتحدث احتمالية عودته إلى دوري روشن السعودي من جديد سواء من بوابة الهلال أو الاتحاد، بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة قبل أشهر من كأس العالم 2026، الذي سينطلق الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
صحفي أجنبي يشيد بفكر سعود عبدالحميد
الصحفي النيجيري والرحالة صاحب الأصول النيجيرية أوما أكتوجبا التقى بسعود عبدالحميد خلال الساعات الماضية، خلال زيارته لفرنسا، حيث قاده أحد أصدقائه للاجتماع به.
وانهال أكتوجبا بالإشادة على الظهير السعودي قائلًا: "هذا أكبر اسم في المملكة العربية السعودية، سفير البلاد في أوروبا .. الناس يذهبون إلى السعودية، وهو قادم إلى أوروبا، لأنه يريد لعب كرة القدم".
وأضاف: "لقد لعب لروما، والآن هو في لانس، ولا نعرف إلى أين سيذهب بعد ذلك".
وواصل: "هذا الرجل الذي هزم ليونيل ميسي، أصبحت أمتلك قميصه"، في إشارة لهزيمة المنتخب السعودي لنظيره الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية بكأس العالم قطر 2022 بثنائية مقابل هدف وحيد، حيث شارك عبدالحميد في اللقاء.
رد سعود عبدالحميد
من جانبه، بادر صاحب الـ26 عامًا بالرد على عبارة الصحفي الرياضي الأخيرة تحديدًا، والمتعلقة بخطوته القادمة.
سعود رسم ابتسامته العريضة المعهودة على وجهه كما هي عادته، معلقًا: "لا، سأواصل مشواري هنا في لانس يا أخي!".
مؤكد أن أكتوجبا لم يكن يلمح لأي شيء عما يدور في السعودية عن احتمالية عودته، لكن الأكيد أن رد سعود عبدالحميد هو رسالة بشأن كل ما يتردد من جدل حوله، كونه على دراية أكثر به.
مسيرة سعود عبدالحميد في السعودية
صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية بنادي الاتحاد، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018.
وعلى مدار ثلاثة مواسم ونصف، خاض سعود 89 مباراة رفقة النمور، محرزًا هدفين وصانعًا لتسعة آخرين، لكن لم يحالفه الحظ للتتويج بأي بطولة.
وفي شتاء 2022، وقع عبدالحميد عقود انتقاله إلى الهلال بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، ليقضي رفقته موسمين ونصف.
مع الزعيم، خاض الظهير السعودي 115 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز خمسة أهداف، فيما صنع 18 آخرين.
وفي النادي العاصمي، عرف سعود طريق البطولات، حيث توج بستة ألقاب، مقسمة بالتساوي بين الدوري السعودي للمحترفين (2021-2022) و(2023-2024)، كأس خادم الحرمين الشريفين (2022-2023) و(2023-2024)، وكأس السوبر السعودي (2023-2024) و(2024-2025).
- AFP
مسيرة سعود عبدالحميد في أوروبا
لكن في الميركاتو الصيفي من عام 2024، قرر سعود عبدالحميد خوض أول تجربة احتراف خارجي في مسيرته الكروية، حيث صمم على الرحيل عن الهلال، رغم تمسك الإدارة وجماهير النادي به.
انتقل سعود لروما في أغسطس 2024 مقابل 2.5 مليون يورو، لكن مر بموسم سيئ، لم يخض خلاله سوى ثماني مباريات، محرزًا هدفًا وصانعًا لمثله، حيث تضرر من كثرة تغيير المدربين به.
وفي صيف 2025، بينما كان الحديث أيضًا عن احتمالية عودته لدوري روشن، فاجأ الجميع بانتقاله من الدوري الإيطالي إلى نظيره الفرنسي من بوابة لانس.
ومع الفريق الفرنسي، شارك سعود في تسع مباريات منذ بداية الموسم الجاري، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.
وماذا بعد بالنسبة لسعود؟
يستعد سعود رفقة لانس لمواجهة أنجيه، في 30 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي 2025-2026.
ويحتل لانس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 28 نقطة مع مرور 13 جولة من الموسم، حصدها من الفوز في تسعة لقاءات، التعادل في مباراة وحيدة، فيما خسر ثلاثة لقاءات.
ويبتعد رفاق سعود عن صدارة جدول الترتيب بنقطتين فقط، حيث يحتلها باريس سان جيرمان، فيما يتساوى في النقاط مع مارسيليا "الوصيف".
على جانب آخر، استبعد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، الظهير الدولي من المعسكر المقبل، حيث المشاركة في كأس العرب قطر 2025، الذي سيقام خلال الفترة من الأول وحتى الـ18 من ديسمبر المقبل.
هذا الاستبعاد يأتي لعدم سماح الأندية الأوروبية للاعبيها بالمشاركة في البطولات الإقليمية أو القارية بسهولة، رغم اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي بكأس العرب لتقام في العام الذي يسبق كل نسخة من كأس العالم.
وقد ساهم سعود في تأهل المنتخب السعودي بالفعل لكأس العالم 2026 بفضل الفوز أمام إندونيسيا (3-2) والتعادل سلبيًا أمام العراق في الدور الرابع "الملحق الآسيوي"، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للحدث العالمي.