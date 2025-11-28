سخر من أنفه أكثر من مرة .. شنايدر يُهاجم لاعب خصم شتوتجارت بسبب إيماءة مسيئة ضد نجم الفريق!

ما كان من المفترض أن يكون مباراة أوروبية عادية تحول إلى مباراة متقلبة في الدقيقة 73 عندما ارتكب لاعب جو أهيد إيجلز البديل إدفاردسن خطأً على أتاكان كارازور قبل أن يستفز شتيلر بإيماءة ساخرة، مشيراً بشكل متكرر إلى أنفه. أشعلت هذه اللحظة الفوضى. واجه لاعبو شتوتجارت السويدي على الفور، واندلعت مشاجرة، وكافح الحكم محمد الحكيم لاستعادة النظام وسط الدفع والصراخ وتصاعد الأعصاب.

كان ستيلر نفسه غاضبًا بشكل واضح، وتجادل مع إدفاردسن والحكم قبل أن يتم تحذير كلا اللاعبين. أدى التوتر إلى توقف المباراة لفترة وجيزة، لكن تأثيره العاطفي استمر.

أدان النجم الهولندي السابق شنايدر، الذي يعمل محللًا في Ziggo Sport، هذا الفعل بشدة: "أجده أمرًا محزنًا. مثل هذه الأمور غير مقبولة على الإطلاق". ترددت كلماته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر المقطع بسرعة.