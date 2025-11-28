AFP
سخر من أنفه أكثر من مرة .. شنايدر يُهاجم لاعب خصم شتوتجارت بسبب إيماءة مسيئة ضد نجم الفريق!
إدواردسن يسخر من ستيلر في فوز شتوتجارت على إيجلز
ما كان من المفترض أن يكون مباراة أوروبية عادية تحول إلى مباراة متقلبة في الدقيقة 73 عندما ارتكب لاعب جو أهيد إيجلز البديل إدفاردسن خطأً على أتاكان كارازور قبل أن يستفز شتيلر بإيماءة ساخرة، مشيراً بشكل متكرر إلى أنفه. أشعلت هذه اللحظة الفوضى. واجه لاعبو شتوتجارت السويدي على الفور، واندلعت مشاجرة، وكافح الحكم محمد الحكيم لاستعادة النظام وسط الدفع والصراخ وتصاعد الأعصاب.
كان ستيلر نفسه غاضبًا بشكل واضح، وتجادل مع إدفاردسن والحكم قبل أن يتم تحذير كلا اللاعبين. أدى التوتر إلى توقف المباراة لفترة وجيزة، لكن تأثيره العاطفي استمر.
أدان النجم الهولندي السابق شنايدر، الذي يعمل محللًا في Ziggo Sport، هذا الفعل بشدة: "أجده أمرًا محزنًا. مثل هذه الأمور غير مقبولة على الإطلاق". ترددت كلماته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر المقطع بسرعة.
- AFP
شتوتجارت ترفض تصعيد الأمور وسط حادثة شتيلر
على الرغم من حدة الحادث، اختار شتوتجارت ضبط النفس كموقف رسمي. ورفض المدير الرياضي فابيان فولجيموث، في تصريحاته بعد المباراة، تأجيج الجدل أكثر.
وقال: "لقد رأيت الحادثة، لكن من الصعب عليّ تقييمها من مسافة بعيدة. الأمر يتعلق بنقاط دوري أوروبا بالنسبة لفريق ديفينتر كما هو الحال بالنسبة لنا. لذا، إذا كانت المشاعر متأججة ثم سرعان ما تهدأت، واتخذ الحكم الإجراءات الصحيحة، فإن الأمر لا يعدو كونه مسألة بسيطة. لذلك، كل شيء على ما يرام".
كان هدف شتوتجارت هو تجاوز هذه النقطة الحرجة بسرعة، والتركيز بدلاً من ذلك على حملته الأوروبية القوية. تلقى شتيلر، الذي تم استبداله في الدقيقة 80، دعماً واضحاً من زملائه في الفريق، واستعاد الفريق رباطة جأشه على الفور تقريباً.
بعد خمس مباريات في الدوري الأوروبي، يحتل النادي الألماني المركز 12 في الترتيب بثلاث انتصارات وهزيمتين. ومع ذلك، فإن الفارق في النقاط ليس كبيرًا بينه وبين ليون المتصدر الذي يمتلك 12 نقطة، بينما يمتلك شتوتجارت 9 نقاط.
شتوتجارت يسحق جو أهيد إيجلز في مباراة مهمة بالدوري الأوروبي
قدم الفريق أحد أفضل أداءاته الأوروبية هذا الموسم، حيث هزم فريق جو أهيد إيجلز بنتيجة 4-0 في ملعب De Adelaarshorst. افتتح جيمي لويلينج التسجيل في الدقيقة 20 بعد استغلاله خطأ دفاعيًا، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 35 بتسديدة هادئة. وزاد بلال الخنوس النتيجة في الدقيقة 59، قبل أن يحسم بادريدين بواناني النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا الفوز، رفع شتوتجارت رصيده إلى 9 نقاط، مما أعاده إلى المنافسة على المركز الثامن في الدوري الأوروبي. ويزيد أداء الفريق هذا الموسم من التفاؤل: يحتل شتوتجارت المركز الخامس في الدوري الألماني بسبع انتصارات من 11 مباراة.
كما يواصل الفريق الاعتماد بشكل كبير على شتيلر، الذي أصبح من الصعب تجاهل تطوره ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط طلبًا في أوروبا. حتى في خضم التكهنات حول انتقاله، يحافظ فولجيموث على رباطة جأشه.
"لديه عقد معنا. من المبكر جدًا التكهن بشأن ذلك... بالطبع، هناك نادي أو ناديان يراقبانه. إنه يقدم موسمًا رائعًا. ربما سيلعب في كأس العالم، سنرى. نحن سعداء بوجوده معنا".
- AFP
ماذا ينتظر شتوتجارت بعد ذلك؟
يشير أداء شتوتجارت في مختلف المسابقات إلى أن الفريق قادر ليس فقط على المنافسة، بل أيضًا على التطور ليصبح حاضرًا بشكل مستمر في المباريات القارية الكبرى، حيث سيواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، في 6 ديسمبر.
بالنسبة لشتيلر، تظل قصته واحدة من أكثر القصص الفرعية إثارة للاهتمام في هذا الموسم. يواصل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز مراقبة أدائه عن كثب. ومع ذلك، يصر شتوتجارت على أنه سيتعامل مع الاهتمام المتزايد دون تشتيت الانتباه. داخليًا، يدرك النادي أن الاهتمام أمر طبيعي نظرًا للموسم الاستثنائي الذي يقدمه لاعب الوسط، لكنه يحافظ ظاهريًا على نهج ثابت ومتحكم فيه.
إعلان