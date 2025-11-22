FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP
بلال محمد

“ستشاهده معنا”.. لابورتا يلمح بحسم التجديد لفليك في برشلونة!

برشلونة يقترب من حسم مستقبل فليك في كامب نو...

عاشت جماهير نادي برشلونة ليلة استثنائية بكل المقاييس، لم تقتصر فرحتها فقط على الفوز العريض الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم على ضيفه أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف دون رد، بل امتدت لتشمل احتفالات كبيرة بالعودة المنتظرة إلى الملعب التاريخي سبوتيفاي كامب نو.

عودة الفريق الكتالوني، إلى معقله طال انتظارها، بعد سنوات من أعمال التجديدات، وجاءت العودة لتفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي الكتالوني، وسط حالة من التفاؤل الكبير التي بثها الرئيس خوان لابورتا في نفوس المشجعين واللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو مجرد بداية لحقبة ذهبية جديدة يطمح النادي لتحقيقها في السنوات المقبلة.

  • مشروع المستقبل

    لم يستطع خوان لابورتا، إخفاء فرحته العارمة عقب انتهاء المباراة، حيث ظهر وهو في قمة سعادته بالأداء والنتيجة، والأهم من ذلك، بالأجواء التي جاء بها الملعب في حلته الجديدة بالرغم من الافتتاح الجزئي، وعدم الانتهاء من كافة أعمال التجديدات.

    ويرى رئيس النادي الكتالوني، أن هذا الصرح لا يمثل مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو معبد مقدس سيجمع شمل عائلة برشلونة بمجرد اكتمال أعمال البناء والترميم بشكل نهائي، الطموح لا يتوقف عند مجرد العودة، بل يتعداه إلى الرغبة في رؤية المدرجات ممتلئة بأكثر من 105 ألف متفرجًا، يشاركون الفريق لحظات الانتصار وصنع الذكريات الخالدة، وهو الهدف الذي تضعه الإدارة نصب أعينها لتعزيز الموارد المالية واستعادة هيبة الفريق أوروبيًا ومحليًا.

    يضع لابورتا، عينه على المستقبل من خلال عدة مشاريع لتعزيز وتقوية اقتصاد البلوجرانا، وعلى رأس تلك المشروعات، هو مشروع "إسباي بارسا" والذي يهدف إلى تحويل المنطقة المحيطة بالملعب إلى مركز رياضي وترفيهي عالمي، حيث يتوقع أن يشهد هذا الملعب نجاحات عديدة وأهدافًا غزيرة وألقابًا تعيد النادي إلى منصات التتويج الكبرى، هذه الرؤية المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار الفني والإداري.

    • إعلان

  • تجديد الثقة

    في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشف خوان لابورتا عن تفاصيل حوار دار بينه وبين المدرب هانز فليك، يعكس مدى التقدير المتبادل والرغبة المشتركة في الاستمرار.

    لابورتا أوضح أن فليك أبدى رغبة واضحة في رؤية الملعب عند اكتماله تمامًا، ليرد عليه رئيس الفريق الكتالوني برد حاسم يحمل في طياته عرضًا ضمنيًا لتجديد العقد والبقاء لفترة طويلة، قائلًا له إنه سيراه بالفعل لأنه أصبح جزءًا راسخًا من هذا الكيان. هذا التصريح يقطع الطريق على أي شائعات قد تتحدث عن مستقبل المدرب، ويؤكد أن الإدارة تخطط لمشروع طويل الأمد بقيادة المدير الفني الألماني.

    في سياق متصل أشاد لابورتا بشكل لافت بالعلاقة المميزة التي تجمع فليك باللاعبين، واصفًا إياه بالمحترف الحقيقي الذي يمتلك طاقمًا فنيًا على أعلى مستوى، الإدارة ترى في فليك الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة القادمة بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، معتبرة أن الاستقرار الفني هو المفتاح الأساسي لتحقيق البطولات التي غابت عن خزائن النادي في فترات التخبط السابقة.

  • موقف برشلونة

    يتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، ويستعد لمواجهة قوية مع إلتشي، يوم غد الأحد، بينما يحتل فياريال، المركز الثالث في سلم ترتيب الليجا، ومعه 26 نقطة، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام ريال مايوركا، يوم الأحد.

    وسيكون رجال المدرب فليك، على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، امام تشيلسي، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يستضيف ألافيس، يوم السبت القادم، بالدوري الإسباني، وتستمر المباريات المحلية، ويستضيف أتلتيكو مدريد، في قمة من قمم الكرة الإسبانية، يوم 2 ديسمبر القادم، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

  • مواجهة صعبة في لندن

    شهدت مباراة بيلباو، عودة البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، من الإصابة وتألقه، مما دفع الرئيس لابورتا، إلى الإشادة به، ومن المتوقع أن يكون رافينيا، أحد أهم الأوراق الرابحة في المواجهة المرتقبة، بين الفريق الكتالوني، وتشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج.

    وقال لابورتا، عن المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي: "علينا الفوز في لندن، لن يكون الأمر سهلاً لدينا فريق ممتاز، لا أعرف إن كنا سنستعيد المزيد من اللاعبين، عاد رافين اليوم وكاد أن يُسجل هدفًا بمجرد دخوله. تشيلسي فريق متوازن للغاية. إذا لعبنا بأسلوبنا، فسنحصل على العديد من الفرص".

