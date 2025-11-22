“ستشاهده معنا”.. لابورتا يلمح بحسم التجديد لفليك في برشلونة!

لم يستطع خوان لابورتا، إخفاء فرحته العارمة عقب انتهاء المباراة، حيث ظهر وهو في قمة سعادته بالأداء والنتيجة، والأهم من ذلك، بالأجواء التي جاء بها الملعب في حلته الجديدة بالرغم من الافتتاح الجزئي، وعدم الانتهاء من كافة أعمال التجديدات.

ويرى رئيس النادي الكتالوني، أن هذا الصرح لا يمثل مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو معبد مقدس سيجمع شمل عائلة برشلونة بمجرد اكتمال أعمال البناء والترميم بشكل نهائي، الطموح لا يتوقف عند مجرد العودة، بل يتعداه إلى الرغبة في رؤية المدرجات ممتلئة بأكثر من 105 ألف متفرجًا، يشاركون الفريق لحظات الانتصار وصنع الذكريات الخالدة، وهو الهدف الذي تضعه الإدارة نصب أعينها لتعزيز الموارد المالية واستعادة هيبة الفريق أوروبيًا ومحليًا.

يضع لابورتا، عينه على المستقبل من خلال عدة مشاريع لتعزيز وتقوية اقتصاد البلوجرانا، وعلى رأس تلك المشروعات، هو مشروع "إسباي بارسا" والذي يهدف إلى تحويل المنطقة المحيطة بالملعب إلى مركز رياضي وترفيهي عالمي، حيث يتوقع أن يشهد هذا الملعب نجاحات عديدة وأهدافًا غزيرة وألقابًا تعيد النادي إلى منصات التتويج الكبرى، هذه الرؤية المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على الاستقرار الفني والإداري.