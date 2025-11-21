ردت عليه بتلك الطريقة .. سؤال محرج يُربك زوجة ليونيل ميسي بعد مباراة بادل!

صنع ليونيل ميسي الحدث، منذ قراره بالرحيل عن أوروبا، واتخاذ قرار اللعب في الدوري الأمريكي، حيث صنع شهرة عالمية لفريقه إنتر ميامي، وقاده لإنجازات لم تتحقق في تاريخه، بعدما توج ببطولتي كأس الرابطة 2023 ودرع المشجعين 2024، كأولى بطولات تزين خزائن النادي.

على أرض الملعب، لا يزال توهج ميسي حاضرًا، حيث بات أفضل هداف وصانع تمريرات حاسمة، في تاريخ إنتر ميامي بوقت قياسي، بعدما شهد موسمه الاستثنائي "2024"، فوزه بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي بـ29 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 28 مباراة، كما حقق رقمًا قياسيًا في المسابقة، بتسجيل 5 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.

وبعيدًا عن الإحصائيات، فإن ليونيل ميسي ساهم تعزيز أداء الفريق بأكمله، وعزّز من شهرة الدوري الأمريكي على مستوى العالم، وحضوره وإيراداته. ولكن رغم ذلك، فإن بطل مونديال قطر، لم يخفِ رغبته في العودة إلى برشلونة.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت"، "أريد حقًا العودة إلى هناك؛ نشتاق لبرشلونة كثيرًا، أنا وزوجتي والأطفال، نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة. لدينا منزلنا هناك، كل شيء، وهذا ما نريده. أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب (كامب نو) عندما يتم الانتهاء من تجهيزه، لأنني منذ غادرت إلى باريس سان جيرمان، لم أعد إليه، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".

وأضاف "من الواضح أني سأعود. سأكون في الملعب مثل أي مشجع آخر، أتابع الفريق والنادي. حاليًا، سأبقى هنا (في ميامي) لبضع سنوات أخرى، على الأرجح، ولكننا سنعود إلى برشلونة، لأني كما قلت دائمًا، هناك مكاني ومنزلي، نفتقده كثيرًا، لذلك سنعود إليه".