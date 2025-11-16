ريال مدريد يتنفس الصعداء.. الاتحاد الإسباني يوضح إصابة هاوسن ويستبعده من مواجهة تركيا!

يمثل غياب هاوسن خسارة فنية لخطط دي لا فوينتي، الذي يرى في اللاعب الشاب أحد أعمدة المستقبل لخط دفاع المنتخب الإسباني، بعد أن حسم اللاعب قراره بتمثيل إسبانيا بدلًا من هولندا، كان هذا المعسكر فرصة مثالية له لإثبات جدارته وكسب المزيد من الدقائق الدولية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في مركز قلب الدفاع.

كان المدرب الإسباني يخطط لمنحه دورًا، سواء أساسيًا أو كبديل، لدمجه أكثر في أجواء المنتخب الأول. الآن، سيتعين على دي لا فوينتي الاعتماد على الخيارات الأخرى المتاحة، مثل باو توريس أو إيمريك لابورت، لسد الفراغ الدفاعي في مواجهة تركيا الهامة.

وبالنظر لضيق الوقت، فمن المستبعد جدًا أن يقوم المدرب باستدعاء لاعب بديل من خارج القائمة، وسيكتفي بالعناصر الموجودة حاليًا في المعسكر. بالنسبة لهاوسن، يعتبر هذا الانسحاب خطوة للوراء وفرصة مؤجلة لإثبات الذات، لكنها خطوة ضرورية لضمان عدم تعريض مسيرته الواعدة لخطر إصابة طويلة.