"ريال مدريد متخصص في ذلك".. بينيا يتراجع عن تصريحاته بشأن "ضربة فينيسيوس" المثيرة للجدل!
ماذا حدث في موقعة إلتشي وريال مدريد؟
شهدت الدقيقة 87 من مواجهة إلتشي وريال مدريد لحظات درامية حبست الأنفاس، حينما نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في اقتناص هدف التعادل القاتل (2-2)، منقذاً "الميرينجي" من فخ الخسارة.
لكن القصة لم تكن في الهدف ذاته بقدر ما كانت في "الفوضى" التي سبقته؛ إذ بدأت الهجمة بتسديدة تصدى لها الحارس إيناكي بينيا ببراعة، قبل أن يصطدم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (الذي حاول الوصول للكرة) بقوة بوجه الحارس بفعل اندفاعه، ما أدى لإصابة بينيا ونزيف في أنفه، قبل أن يرسل تصل الكرة إلى مبابي الذي أرسل عرضية حولها بيلينجهام إلى داخل الشباك.
هذه اللقطة فجرت عاصفة من الجدل، حيث طالب لاعبو إلتشي باحتساب مخالفة لصالح حارسهم الذي مُنع من الذود عن مرماه بسبب الاصطدام المباشر، إلا أن حكم المباراة أقر بصحة الهدف، معتبراً الالتحام عرضياً و"غير مؤثر"، لتنتهي المباراة بنقطة ثمينة للريال وسط شعور بالمرارة والظلم لأصحاب الأرض.
ماذا قال بينيا عن ضربة فينيسيوس؟
ظهر إيناكي بينيا، حارس مرمى إلتشي، أمام الكاميرات عقب صافرة نهاية المباراة، وبينما لا تزال الدماء تسيل من أنفه بعد ضربة واضحة من فينيسيوس، تحدث حارس مرمى إلتشي عبر ميكروفونات "موفيستار +" لتوضيح اللعبة المثيرة للجدل. وأكد قائلًا: "يسدد، أتصدى لها، وبفعل الاندفاع (القصور الذاتي) يضربني في أنفي. سوء حظ. إنه احتكاك طبيعي في اللعب. الأمر توقف عند كونه ضربة، هذا كل شيء ببساطة".
وأضاف متحدثًا عن تعادل ريال مدريد: "نخرج بنتيجة أننا قدمنا مباراة كبيرة. لقد قدمنا في الملعب كل ما كان مطلوبًا منا. تخرج بشيء من المرارة بسبب التعادل النهائي، لكن بالطبع، أن تخرج بمرارة لأنك تعادلت مع مدريد... أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".
وزاد: في الشوط الثاني كنا نعلم أنهم سيندفعون للهجوم والنتيجة ليست في صالحهم. لديهم لاعبون من طراز عالمي يتفوقون عليك ويمتلكون تلك القدرة على كسر الخطوط. كنا قد خططنا للمباراة بحيث، عندما يتجاوزوننا، نحاول إغلاق كل المساحات وأن تكون الكرة بحوزتهم بعيداً عن مرمانا. نحن معتادون على ذلك وكان علينا التكيف مع هذا النوع من المباريات. وفي هذا الجانب، قدم الفريق مباراة كبيرة".
وواصل: "مدريد متخصص في ذلك، قلب النتيجة، والضغط بقوة على مرماك. كنا نعلم أننا سنعاني وأردنا الحصول على استحواذ طويل للكرة".
بينيا يتراجع بعد مشاهدة الإعادة
لم تصمد رواية "سوء الحظ" طويلاً أمام واقع الشاشات، فبمجرد دخول إيناكي بينيا إلى غرفة الملابس ومشاهدته لإعادة اللقطة بهدوء، تغيرت قناعاته بشكل جذري في المؤتمر الصحفي، محققاً بذلك نبوءة مدربه سارابيا الذي توقع هذا التحول في الموقف.
فبعد أن هدأت عاصفة الملعب، أدرك بينيا أن المنظور من داخل المستطيل الأخضر يختلف كلياً عن الحقيقة التي تظهرها الكاميرات؛ حيث تراجع عن تصريحاته الأولية المتسامحة، مؤكداً بلهجة أكثر حدة أن التدخل كان يستوجب احتساب خطأ لصالحه.
واستند الحارس في رؤيته الجديدة إلى حقيقة أنه تعرض لـ "K.O" (ضربة قاضية) أفقدته الوعي لحظياً ومنعته من المشاركة في اللعبة الثانية أو محاولة التصدي للكرة المرتدة، وهو ما يعتبر تدخلاً غير قانوني أخرجه من معادلة اللعب قسراً.
وأوضح بينيا أن فينيسيوس، وإن كان يحاول اللحاق بالكرة، إلا أنه تسبب في ضرر جسدي مباشر منعه من استكمال دوره كحارس مرمى، قائلاً بوضوح: "بالنسبة لي هي خطأ بالفعل".
ومع ذلك، أظهر الحارس واقعية كبيرة في ختام حديثه، مستسلمًا لقرار التكنولوجيا والسلطة التقديرية للحكم، معتبراً أنه ما دام الحكم قد عاد لتقنية الفيديو (VAR) وقرر استمرار اللعب، فلا توجد حيلة بأيديهم لتغيير النتيجة، ليبقى الجدل قائماً حول الفارق بين تقدير الحكم وواقع الضرر الذي لحق بالحارس.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة القادمة؟
رغم التعادل، عاد ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة "الوصيف"، بينما يستعد الميرينجي لمواجهة أوليمبياكوس يوم الأربعاء المقبل خارج الديار ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني في ختام الشهر الجاري.
