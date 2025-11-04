فور تحقيق ليفربول الفوز أمام ريال مدريد، أمس الثلاثاء، اتجه القائد الهولندي فيرجيل فان دايك نحو واين روني؛ أسطورة مانشستر يونايتد والناقد الرياضي الحالي بالاستوديو التحليلي لـ"أمازون برايم"، للرد على الانتقادات التي وجهها له في الأيام الأخيرة.
الحرب الكلامية مستمرة بعد الفوز أمام ريال مدريد .. فان دايك يواجه واين روني على الهواء مباشرةً: كلامك لم يؤثر عليّ لكن ضع الأمور في نصابها!
ليفربول يعبر من اختبار ريال مدريد الصعب
الريدز استضاف الميرينجي أمس الثلاثاء، على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
وعطفًا على نتائج الفريقين في الدوريات المحلية؛ الإنجليزي والإسباني، قبل القمة القارية، توقع الكثيرون أن يسقط ليفربول مهزومًا على أرضه.
لكن المفاجأة أن كتيبة المدرب أرني سلوت نجحت في اقتناص ثلاث نقاط غالية، بفضل الفوز بهدف نظيف أمام كتيبة تشابي ألونسو، سجله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
فان دايك يحرج روني
فور انتهاء المباراة، أدلى فان دايك ببعض التصريحات لقناة "أمازون برايم"، في حضور واين روني، الذي انهال بانتقاداته على المدافع الهولندي وزميله الجناح المصري محمد صلاح، لتراجع مستواهما في الموسم الجاري، زاعمًا أنهما تكاسلا بعدما ضمنا تجديد عقديهما مع ليفربول.
وواجه فان دايك أسطورة مانشستر يونايتد قائلًا: "أعتقد أنك إن كنت تشاهد المباريات، سترى أنني أتحمل المسؤولية بالتأكيد، لقد قلت إنني وقعت عقدًا جديدًا ومعه انتهى كل شيء، لكن الحقيقة هي أنني أريد أن أقدم كل شيء للفريق والنادي ولكل من يدعمنا في السراء والضراء".
وأضاف: "أتألم كثيرًا عندما نخسر المباريات، ومن حسن حظي أن هذا لم يحدث كثيرًا، لكنه يؤلمني حقًا عند حدوثه، وأريد أن أغير النتائج، خاصةً وأنني أرى الجهد الذي نبذله يوميًا ومدى الجودة التي نتمتع بها".
"الانتقادات لم تؤثر عليّ"
قائد الريدز واصل حديثه ردًا على انتقادات روني، مؤكدًا: "كل ما قيل لا يؤثر عليّ، لكننا فريق مكون من 25 لاعبًا، وهناك الكثير من اللاعبين الشباب، وقلة من كبار السن مثلي، وكل منا له حياة مختلفة وتفكير مختلف، بالنسبة لي يمكنني أن أؤكد أنني لم أتأثر بالانتقادات، لكن هناك من يتأثرون".
وواصل: "الانتقادات تكون عادلة عندما نخسر أربع أو خمس مباريات، وقتها الانتقادات طبيعية تمامًا، لكن الأمر يكون مبالغًا به في بعض الأحيان، كما يحدث حاليًا، ربما مفهوم أننا نعيش في عالم مليء بالمنصات، ويمكن للجميع أن يقول كل ما يريده، وسيتم تضخيم الأمور، لكن أعتقد أنه من المفترض على اللاعبين السابقين الذين لعبوا على أعلى مستوى وعلى القمة وتعاملوا بالفعل مع لحظات صعبة، أن يضعوا الكثير من الأمور في نصابها".
في الأخير لم يحسن روني الرد على ما قاله فان دايك، الذي أحرجه علنًا في بث مباشر، لكن المدافع الهولندي اختتم حديثه بمصافحة الأول، في إشارة لنهاية الحرب الكلامية عند هذا الحد.
- Getty/GOAL
بداية الخلاف بين فان دايك وروني
تلقى ليفربول الهزيمة في سبع مباريات بالموسم الجاري في مختلف البطولات، ما عرضه للكثير من الانتقادات، وأتى روني على رأس من انتقدوا، لكنه خص بالذكر بالتحديد فان دايك ومحمد صلاح.
وقتها خرج الهولندي للرد على روني قائلًا: "لم أسمعه [روني] العام الماضي. هذا لا يؤذيني. من الواضح أنه أسطورة، لاعب كبير في اللعبة ألهم الكثيرين، لا يمكنني قول سوى أشياء إيجابية ولكنني أشعر أن هذا التعليق هو مجرد، أود أن أقول، انتقاد كسول بعض الشيء".
وأضاف: "من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين لكنه يعلم أننا نفعل ذلك معًا، نحاول مساعدة بعضنا البعض للخروج من هذا الوضع. العام الماضي عندما كانت الأمور تسير على ما يرام لم تسمع ذلك على الإطلاق. هذا هو الواقع. [النقاد] عليهم القيام بهذا العمل. لديه رأي وعلينا التعامل معه. لا توجد ضغائن. أنا لا آخذ الأمر على محمل شخصي".
لكن انتقادات روني لم تتوقف بعد رد قائد الريدز، بل أصر أكثر على ضرورة مراجعته لحساباته والاعتراف بالخطأ، إذ قال عبر برنامجه "ذا واين روني شو": فيرجيل فان دايك يشبه محمد صلاح، كما تعلم، على مدى السنوات الخمس الماضية كان واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وفي العام الماضي كان من الصعب قول أي شيء سيئ لأنهم كانوا جيدين جداً، وهو كان جيداً جداً".
وواصل: "أنا متأكد من أنه سيخرج ويخبرك، أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، إذا كان صادقاً مع نفسه. وظيفتك كقائد إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، هي التحدث إلى زملائك في الفريق، وعقد اجتماعات معهم، وهذا حقًا ما كنت أقوله. كما تعلم، كقائد، كقائد، أنا متأكد من أنه كان يفعل ذلك".
واختتم: "لدي كل الاحترام لفيرجيل. أعتقد أنه لاعب رائع. وظيفتي الآن كناقد هي إعطاء آرائي حول ما أشعر به. أنا متأكد أنك إذا سألته هو أو أرني سلوت، (سيقولان) إنه ربما لم يكن جيداً كما كان خلال السنوات القليلة الماضية. كان هذا تعليقي الذي أتمسك به".