تلقى ليفربول الهزيمة في سبع مباريات بالموسم الجاري في مختلف البطولات، ما عرضه للكثير من الانتقادات، وأتى روني على رأس من انتقدوا، لكنه خص بالذكر بالتحديد فان دايك ومحمد صلاح.

وقتها خرج الهولندي للرد على روني قائلًا: "لم أسمعه [روني] العام الماضي. هذا لا يؤذيني. من الواضح أنه أسطورة، لاعب كبير في اللعبة ألهم الكثيرين، لا يمكنني قول سوى أشياء إيجابية ولكنني أشعر أن هذا التعليق هو مجرد، أود أن أقول، انتقاد كسول بعض الشيء".

وأضاف: "من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين لكنه يعلم أننا نفعل ذلك معًا، نحاول مساعدة بعضنا البعض للخروج من هذا الوضع. العام الماضي عندما كانت الأمور تسير على ما يرام لم تسمع ذلك على الإطلاق. هذا هو الواقع. [النقاد] عليهم القيام بهذا العمل. لديه رأي وعلينا التعامل معه. لا توجد ضغائن. أنا لا آخذ الأمر على محمل شخصي".

لكن انتقادات روني لم تتوقف بعد رد قائد الريدز، بل أصر أكثر على ضرورة مراجعته لحساباته والاعتراف بالخطأ، إذ قال عبر برنامجه "ذا واين روني شو": فيرجيل فان دايك يشبه محمد صلاح، كما تعلم، على مدى السنوات الخمس الماضية كان واحدًا من أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وفي العام الماضي كان من الصعب قول أي شيء سيئ لأنهم كانوا جيدين جداً، وهو كان جيداً جداً".

وواصل: "أنا متأكد من أنه سيخرج ويخبرك، أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، إذا كان صادقاً مع نفسه. وظيفتك كقائد إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، هي التحدث إلى زملائك في الفريق، وعقد اجتماعات معهم، وهذا حقًا ما كنت أقوله. كما تعلم، كقائد، كقائد، أنا متأكد من أنه كان يفعل ذلك".

واختتم: "لدي كل الاحترام لفيرجيل. أعتقد أنه لاعب رائع. وظيفتي الآن كناقد هي إعطاء آرائي حول ما أشعر به. أنا متأكد أنك إذا سألته هو أو أرني سلوت، (سيقولان) إنه ربما لم يكن جيداً كما كان خلال السنوات القليلة الماضية. كان هذا تعليقي الذي أتمسك به".