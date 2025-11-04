سرب معلومات للسخرية من ألونسو وتم اختيار بديله .. ريال مدريد يستقر على بيع فينيسيوس جونيور!

بدأت التكهنات حول البدائل بالفعل، ويُنظر إلى إرلينج هالاند على أنه التعاقد المثالي في حالة رحيل فينيسيوس. واصل المهاجم النرويجي أداءه الرائع هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا في 13 مباراة فقط في جميع المسابقات. كان إسهامه حاسمًا في تحسن أداء مانشستر سيتي مؤخرًا، حيث صعد رجال بيب جوارديولا إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزهم في أربع من آخر خمس مباريات.

يقال إن المهاجم، الذي وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد في وقت سابق من هذا العام، حريص على الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى، خاصة دوري أبطال أوروبا، وتشير التقارير إلى أن بندًا في عقده قد يسهل رحيله.

وفقًا للصحفي خورخي بيكون، فإن اهتمام هالاند بريال مدريد حقيقي وقديم. في حديثه إلى El Desmarque، قال إن هالاند "يرغب بشدة في اللعب لريال مدريد" وأن شرطًا مجهولًا في عقده قد يعزز آماله في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية. قد يكون احتمال إتمام مثل هذه الصفقة مرتبطًا بصفقة فينيسيوس.

لطالما أعجب ريال مدريد بهالاند ويقال إنه يراقب عن كثب أي تطورات في مانشستر سيتي. إذا تعثرت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس، فقد تفتح الأبواب أمام بطل أوروبا الحالي للتعاقد مع أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي.

بينما يبدو مستقبل فينيسيوس غير مؤكد بشكل متزايد، تعامل المدرب ألونسو مع الموقف بضبط النفس. على الرغم من التوتر الواضح، اجتمع الطرفان منذ ذلك الحين لحل خلافاتهما. ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن فينيسيوس اعتذر لألونسو والفريق، وأعاد المدرب دمجه في التشكيلة، بهدف الحفاظ على الاستقرار خلال سعي النادي للفوز باللقب.

ومع ذلك، لا تزال ثقة ألونسو متصدعة، فالمدرب المعروف بانضباطه الصارم ودقته التكتيكية يقدر الانسجام والالتزام. وقد جعلت الانتقادات المسربة التي تقارنه بجوارديولا، والتي يُزعم أنها صادرة عن محيط فينيسيوس، من الصعب تجاهل الموقف. اختار ألونسو التركيز علنًا على كرة القدم، مدركًا أن أي تصعيد قد يعطل الأداء الممتاز لريال مدريد هذا الموسم.