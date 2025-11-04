Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

سرب معلومات للسخرية من ألونسو وتم اختيار بديله .. ريال مدريد يستقر على بيع فينيسيوس جونيور!

قرار حاسم من الرئيس فلورنتينو بيريز

أفادت تقارير أن ريال مدريد قرر بيع مهاجمه فينيسيوس جونيور بعد انفجاره خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في موقف الرئيس فلورنتينو بيريز تجاه أحد أكبر نجوم النادي.

 دفعت الخلافات مع المدرب تشابي ألونسو، إلى حلقة جديدة من سلسلة الجدل المثار حول الدولي البرازيلي، مما جعل النادي يستقر بشكل كبير على بيعه في صيف عام 2026.

  • ريال مدريد يتحرك لبيع فينيسيوس بعد خلاف الكلاسيكو

    يستعد ريال مدريد للتخلي عن فينيسيوس بعد أن أدى أحدث جدل للبرازيلي إلى إثارة التوترات داخل النادي. وفقًا لصحيفة Sport Bild، تم اتخاذ القرار بعد رد الفعل العاطفي للمهاجم خلال فوز الميرينجي 2-1 على برشلونة في أواخر أكتوبر، عندما احتج بغضب على استبداله من قبل ألونسو. وأصر النادي على فرض الانضباط وطالب باعتذار علني وخاص.

    ما زاد الوضع سوءًا هو توقيت نشر مقال في موقع "ذا أثلتيك"، في نفس يوم اعتذار فينيسيوس، انتقد قيادة ألونسو وانضباطه. نقل المقال عن مصدر مجهول مقرب من الفريق قوله إن ألونسو "يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه حتى الآن مجرد تشابي". أثار التقرير، الذي يُزعم أنه مرتبط بمعسكر فينيسيوس، غضب قيادات النادي.

    لسنوات، وقف فلورنتينو بيريز إلى جانب فينيسيوس، واعتبره حجر الزاوية على المدى الطويل لمستقبل ريال مدريد. لكن هذه المرة، يبدو أن صبر الرئيس قد نفد. بعد العديد من المشاكل خارج الملعب والسلوك الصاخب، يقال إن العلاقة بين اللاعب والنادي أصبحت غير قابلة للإصلاح.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    "الصديق" بيريز ينأى بنفسه عن فينيسيوس

    الرابطة القوية التي كانت تربط بين فينيسيوس ورئيس النادي بيريز قد تراجعت بشكل كبير، حيث يشتهر الرئيس بالدفاع عن لاعبيه النجوم علناً، ويبدو الآن عازماً على إثبات أن "لا أحد من لاعبيه أكبر من النادي".

    يُقال إن نقطة الانهيار جاءت عندما عصى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعليمات الفريق في الفوز 4-0 على فالنسيا، وأصر على تنفيذ ركلة جزاء كانت مخصصة لكيليان مبابي، وأخطأها. اعترف ألونسو لاحقًا أن "هذا أزعجني"، قبل أن يستبدل الجناح مرة أخرى. بالنسبة لبيريز، أرسل التمرد المتكرر وانعدام الانضباط رسالة واضحة مفادها أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء حاسم.

    داخليًا، يتفق النادي الإسباني على بيع فينيسيوس في صيف 2026، على الرغم من ذلك، يقال إن ريال مدريد لا يزال يخطط لتمديد عقد فينيسيوس مؤقتًا للحفاظ على قيمته السوقية. يخشى النادي من أن يؤدي المزيد من سوء السلوك إلى انخفاض قيمته في سوق الانتقالات. وبالتالي، فإن التمديد هو خطوة استراتيجية لحماية صفقة بيع محتملة بقيمة 150 مليون يورو.

  • المدرب يحافظ على هدوئه وسط توتر داخلي مع ظهور منافس محتمل

    بدأت التكهنات حول البدائل بالفعل، ويُنظر إلى إرلينج هالاند على أنه التعاقد المثالي في حالة رحيل فينيسيوس. واصل المهاجم النرويجي أداءه الرائع هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا في 13 مباراة فقط في جميع المسابقات. كان إسهامه حاسمًا في تحسن أداء مانشستر سيتي مؤخرًا، حيث صعد رجال بيب جوارديولا إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزهم في أربع من آخر خمس مباريات.

    يقال إن المهاجم، الذي وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد في وقت سابق من هذا العام، حريص على الفوز بمزيد من الألقاب الكبرى، خاصة دوري أبطال أوروبا، وتشير التقارير إلى أن بندًا في عقده قد يسهل رحيله.

    وفقًا للصحفي خورخي بيكون، فإن اهتمام هالاند بريال مدريد حقيقي وقديم. في حديثه إلى El Desmarque، قال إن هالاند "يرغب بشدة في اللعب لريال مدريد" وأن شرطًا مجهولًا في عقده قد يعزز آماله في الانتقال إلى العاصمة الإسبانية. قد يكون احتمال إتمام مثل هذه الصفقة مرتبطًا بصفقة فينيسيوس.

    لطالما أعجب ريال مدريد بهالاند ويقال إنه يراقب عن كثب أي تطورات في مانشستر سيتي. إذا تعثرت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس، فقد تفتح الأبواب أمام بطل أوروبا الحالي للتعاقد مع أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي.

    بينما يبدو مستقبل فينيسيوس غير مؤكد بشكل متزايد، تعامل المدرب ألونسو مع الموقف بضبط النفس. على الرغم من التوتر الواضح، اجتمع الطرفان منذ ذلك الحين لحل خلافاتهما. ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن فينيسيوس اعتذر لألونسو والفريق، وأعاد المدرب دمجه في التشكيلة، بهدف الحفاظ على الاستقرار خلال سعي النادي للفوز باللقب.

    ومع ذلك، لا تزال ثقة ألونسو متصدعة، فالمدرب المعروف بانضباطه الصارم ودقته التكتيكية يقدر الانسجام والالتزام. وقد جعلت الانتقادات المسربة التي تقارنه بجوارديولا، والتي يُزعم أنها صادرة عن محيط فينيسيوس، من الصعب تجاهل الموقف. اختار ألونسو التركيز علنًا على كرة القدم، مدركًا أن أي تصعيد قد يعطل الأداء الممتاز لريال مدريد هذا الموسم.

  • Vinicius Jr.Getty Images

    المستقبل غير مؤكد مع استمرار التوترات، لكن التركيز الآن على مباراة دوري الأبطال ضد ليفربول

    ريال مدريد يتصدر حالياً الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة ولم يخسر سوى مرة واحدة طوال الموسم. لا يزال فينيسيوس جزءاً لا يتجزأ من هجوم الفريق، لكن التطور التكتيكي لألونسو ووصول مبابي إلى مستواه الحقيقي جعل دوره أقل أهمية مما كان عليه في المواسم السابقة، مما زاد من إحباط البرازيلي.

    في الوقت الحالي، يواصل فيني دوره النشط في سعي ريال مدريد لتحقيق المجد المحلي والأوروبي. ومع ذلك، لا تزال العلاقة بين اللاعب والمدرب والرئيس متوترة تحت السطح. قد ينهي المهاجم البرازيلي الموسم، لكن قرار القيادة العليا للنادي يشير إلى انفصال حتمي في المستقبل.

    ستختبر مباريات ريال مدريد القادمة، بما في ذلك مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في أنفيلد اليوم، الثلاثاء، ليس فقط مستواهم، بل ووحدتهم أيضًا. سيحتاج غرفة الملابس إلى الاستقرار بينما يوازن ألونسو بين النجاح والانضباط.

