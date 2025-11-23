"للمصادفة هي أعظم فترة في تاريخ برشلونة".. بيريز يشعل قضية نيجريرا من جديد: الأمر ليس طبيعيًا!

خلال حديثه في أحدث جمعية للأعضاء الممثلين لريال مدريد، استغل بيريز خطابه لمهاجمة العديد من الهيئات الكبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ورابطة الدوري الإسباني، وبشكل خاص نادي برشلونة.

وكما ذكرت صحيفة ماركا، اغتنم رئيس ريال مدريد الفرصة لإعادة فتح الجدل المحيط بفضيحة التحكيم الخاصة ببرشلونة، حيث اتُهم "البلوجرانا" بدفع ما يقرب من 8.4 مليون يورو لحكام في الدوري الإسباني الممتاز خلال فترة 17 عاماً، ما بين 2001 و2018.

بدأت "قضية نيجريرا"، كما تُعرف غالباً، في أعقاب اتهامات وُجهت في عام 2023. كان خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا يشغل سابقاً منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام (TCA) التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

تلقى نيجريرا هذه المدفوعات الضخمة من برشلونة، والتي ادعى النادي أنها كانت بصفة استشارية حيث قدم نيجريرا تقارير ونصائح تحكيمية. وقد نفى كل من النادي ونيجريرا الاتهامات بتورط رشوة، لكن القضية المتعلقة بالنزاهة الرياضية لا تزال جارية.

أعاد بيريز الآن إطلاق الجدل وسط ادعاءاته بأن الوضع "ليس طبيعياً" ويتزامن مع نجاح رياضي بطريقة شكك فيها رئيس "لوس بلانكوس" في خطابه.