Harry KaneGetty
بلال محمد

"ريال مدريد أكبر من بايرن".. نصيحة مثيرة لهاري كين بالانتقال إلى إسبانيا وتجاهل برشلونة

عاد اسم الهداف الإنجليزي المخضرم، هاري كين، ليتردد بقوة في أروقة سوق الانتقالات الأوروبية، رغم المستويات الاستثنائية التي يقدمها مع فريقه الحالي بايرن ميونخ الألماني، ففي سن الثانية والثلاثين، لا يزال قائد منتخب إنجلترا هدفًا لكبار القارة، لكن هذه المرة، جاءت التوصية بانتقاله إلى عملاق إسباني من فم أحد أساطير ناديه الأسبق توتنهام، الذي يرى أن هاري كين وريال مدريد سيشكلان معًا قصة مذهلة.

تأتي هذه التكهنات في وقت يواصل فيه هاري كين تألقه اللافت في الدوري الألماني، حيث يبدو أنه يعيش فترة نضج كروي كاملة، محطمًا الأرقام القياسية ومثبتًا أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، ورغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف عام 2027 مع النادي البافاري، فإن غياب أي محادثات لتجديد العقد حتى اللحظة، يفتح الباب أمام عمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة، لمراقبة وضعه عن كثب، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى شرط جزائي في عقده الصيف القادم.

  • يا لها من قصة

    جاءت الإثارة هذه المرة من تصريحات النجم الإنجليزي السابق وأسطورة نادي توتنهام، كريس وادل، الذي أوصى مواطنه هاري كين بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، ولم يتردد وادل في تفضيل النادي الملكي عن ناديه السابق بايرن ميونخ، قائلًا: "بايرن نادٍ ضخم، لكن ريال مدريد أكبر.. يا لها من قصة ستكون هذه!". ويرى وادل أن هاري كين هو القطعة التي قد يحتاجها ريال مدريد لتدعيم هجومه، مشيدًا بقدرات الهداف الإنجليزي الفنية وتعدد استخداماته في الملعب.

    وواصل وادل تحليله لخيارات هاري كين المستقبلية، موضحًا أن الانتقال إلى إسبانيا سيكون الخيار الأفضل لمسيرته في هذه المرحلة. وأضاف: "إذا كنت مكان هاري، لفضلت تجربة حظي في إسبانيا قبل العودة إلى إنجلترا".

    كما انتقد وادل فكرة عدم تحرك الأندية الكبرى لضمه، قائلًا: "إذا كنت ريال مدريد، أو برشلونة، أو ميلان، سأكون أتساءل لماذا لا أذهب للتعاقد معه؟ إنه يسجل الأهداف، وهو قوي جدًا من الناحية الفنية، يمكنه اللعب كمهاجم رقم 9 ولكنه يستطيع أيضًا اللعب كلاعب رقم 10".

    • إعلان

  • موقف توتنهام

    في التصريحات التي أدلى بها كريس وادل لموقع "SheKicks.net"، استبعد أسطورة توتنهام فكرة عودة هاري كين إلى ناديه اللندني الأسبق. ورغم أن هذه العودة تمثل حلمًا لجماهير السبيرز، إلا أن وادل كان واقعيًا في تقييمه، حيث أشار إلى أن عاملي السعر والعمر يقفان حائلًا دون إتمام هذه الصفقة العاطفية. وقال بوضوح: "أعلم أن الأمر يبدو جيدًا، أليس كذلك؟ سمعت الناس يتحدثون عن عودة هاري كين. ستكون خطوة رائعة لتوتنهام، بالطبع، لكني لست متأكدًا من أنهم يريدونه بسبب السعر وعمره".

    كما شكك كريس وادل في رغبة بايرن ميونخ الأساسية في بيع ماكينة أهدافه، لكنه في الوقت ذاته، استشهد بتجربة سابقة للنادي البافاري لدعم فكرته. وأشار وادل إلى سماح بايرن ميونخ للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة في سن مماثلة تقريبًا لسن هاري كين الحالية، وهي خطوة أثبتت نجاحها، حيث قال: "لقد سمحوا لروبرت ليفاندوفسكي بالذهاب إلى برشلونة في نفس العمر تقريبًا، وهو لم يتوقف عن تسجيل الأهداف منذ ذلك الحين".

  • السر خلف شائعات رحيل هاري كين

    ما يمنح تصريحات كريس وادل ثقلًا، ويجعل أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، قد تفكر جديًا في الصفقة، هو المستوى الفني والبدني المذهل الذي يقدمه هاري كين. فاللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق، وتحديدًا خلال الموسم الحالي 2025-2026. فقد نجح النجم الإنجليزي في تسجيل 23 هدفًا مذهلًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 17 مباراة فقط خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم. وإذا نظرنا إلى سجله في الدوري الألماني وحده، نجده قد سجل 12 هدفًا وصنع 3 أخرى في 9 مباريات فقط.

    ومنذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في صيف 2023، تحول هاري كين إلى أسطورة سريعة للنادي البافاري، حيث بلغ إجمالي أهدافه 108 أهداف بالإضافة إلى 29 تمريرة حاسمة في 113 مباراة فقط. هذه الأرقام الفلكية تجعله خيارًا لا يمكن تجاهله. وبالمقارنة مع روبرت ليفاندوفسكي الذي استشهد به وادل، فإن البولندي البالغ من العمر 37 عامًا، سجل 7 أهداف في 12 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ورغم نجاحه الكبير في إسبانيا، فإن برشلونة يبحث بالفعل عن خليفة له على المدى الطويل، مما يضع هاري كين على رأس قائمة المطلوبين.

  • ما بين الواقع والصدمة

    يبقى السؤال الأهم: هل يحتاج ريال مدريد وبرشلونة فعلًا لخدمات هاري كين؟ بالنسبة لبرشلونة، تبدو الحاجة واضحة. مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في السن، تضعه التقارير (بحسب مصادر متعددة منها "سبورتس مول") كهدف أول لتعويض المهاجم البولندي. أما في ريال مدريد، فالوضع أكثر تعقيدًا. توصية كريس وادل بأن الريال "يمكنه استخدام مهاجم رقم 9" قد تصطدم بالواقع، حيث منحت إدارة النادي القميص رقم 9 للموهبة البرازيلية الشابة إندريك هذا الموسم 2025-2026، كما يمتلك النادي النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يحمل الرقم 10، بالإضافة إلى المهاجم الصاعد جونزالو جارسيا.