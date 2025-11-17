Kylian Mbappe Karim BenzemaGOAL AR
أحمد فرهود

"أهدافه مع ريال مدريد طبيعية ويجب عليه التركيز"! .. كريم بنزيما يفاجئ كيليان مبابي ويوجه نصيحة إليه

تصريحات مثيرة من كريم بنزيما عن كيليان مبابي..

أبدى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رأيه في مستوى مواطنه كيليان مبابي، مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

بنزيما مثّل ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2023، قبل الانتقال إلى نادي الاتحاد؛ بينما يلعب مبابي في صفوف العملاق الإسباني، منذ صيف 2024.

وعانى مبابي من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الماضي 2024-2025، رغم تتوّيجه هدافًا للدوري الإسباني ومن ثم جائزة "الحذاء الذهبي"؛ قبل أن يتألق بشكلٍ أكبر، مع بداية العام الرياضي الحالي.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26 ClasicoGetty

    رأي كريم بنزيما في مستوى كيليان مبابي مع ريال مدريد

    رغم تألق كيليان مبابي في الموسم الحالي 2025-2026؛ إلا أن مهاجم نادي الاتحاد كريم بنزيما، كان له رأيًا آخر بخصوص نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    واعتبر بنزيما في تصريحات مع صحيفة "آس"، مساء اليوم الإثنين، أن تسجيل مبابي لعديد الأهداف، في الموسم الرياضي الحالي؛ أمرًا ليس بالجديد عليه.

    وقال مهاجم الاتحاد عن ذلك: "مبابي سجل الكثير من الأهداف مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، ويفعل ذلك الآن مع ريال مدريد، وسيواصل نفس الأمر في المستقبل".

    وأضاف بنزيما: "لكن مبابي عليه أن يركز في المباريات الكبيرة.. مواجهات مثل تلك التي تكون ضد أتلتيكو مدريد وليفربول، لن يلمس فيها الكرة كثيرًا؛ لذلك يجب أن يكون حاسمًا عندما تتاح له الفرص".

    المثير في الأمر أن ريال مدريد خسر "مرتين"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث كانت الأولى ضد أتلتيكو مدريد (2-5) في الدوري الإسباني، والثانية (0-1) أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

    ذلك بالطبع دون الحديث عن هزيمة ريال مدريد (0-4) ضد فريق باريس سان جيرمان، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي لُعِبت في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الصيف.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    نصيحة كريم بنزيما إلى كيليان مبابي

    واستكمالًا لتصريحاته.. وجّه كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نصيحة إلى كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وطلب بنزيما من مبابي، أن يتعاون بشكلٍ أكبر مع زملائه في صفوف العملاق الإسباني؛ قائلًا: "ريال مدريد ينتظر من كيليان أن يسجل الأهداف في المباريات الكبيرة والحاسمة؛ لذلك عليه أن يفعل ذلك، مع ترك مهمة صناعة اللعب لنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وحتى رودريجو جوس".

    وتابع مهاجم الاتحاد: "لاعب مثل بيلينجهام لن نطلب منه تسجيل الأهداف، ولكن صناعتها.. هُنا على مبابي أن يتحدث مع جود وفينيسيوس، من أجل إيجاد التفاهم بينهم لمصلحة الفريق".

  • Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates scoringGetty Images

    أرقام كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد

    كيليان مبابي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم صيف 2024؛ قادمًا من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

    صفقة مبابي لم تكلف خزينة ريال مدريد أي مبلغ، لمصلحة باريس سان جيرمان بالطبع؛ وذلك بسبب نهاية عقده وقتها، مع العملاق الفرنسي.

    لكن.. ريال مدريد سدد 100 مليون يورو إلى مبابي - مكافأة توقيع -، حسب الكثير من التقارير العالمية؛ إلى جانب راتبه السنوي، وبعض المزايا الأخرى.

    ومنذ انضمامه إلى النادي الإسباني التاريخي؛ سجل المهاجم الفرنسي 62 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وتوّج كيليان مبابي بثنائية السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع نادي ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ ولكنه خسر الثلاثية المحلية في إسبانيا "دوري، كأس ملك وسوبر"، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

  • Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

