"أهدافه مع ريال مدريد طبيعية ويجب عليه التركيز"! .. كريم بنزيما يفاجئ كيليان مبابي ويوجه نصيحة إليه

رغم تألق كيليان مبابي في الموسم الحالي 2025-2026؛ إلا أن مهاجم نادي الاتحاد كريم بنزيما، كان له رأيًا آخر بخصوص نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

واعتبر بنزيما في تصريحات مع صحيفة "آس"، مساء اليوم الإثنين، أن تسجيل مبابي لعديد الأهداف، في الموسم الرياضي الحالي؛ أمرًا ليس بالجديد عليه.

وقال مهاجم الاتحاد عن ذلك: "مبابي سجل الكثير من الأهداف مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، ويفعل ذلك الآن مع ريال مدريد، وسيواصل نفس الأمر في المستقبل".

وأضاف بنزيما: "لكن مبابي عليه أن يركز في المباريات الكبيرة.. مواجهات مثل تلك التي تكون ضد أتلتيكو مدريد وليفربول، لن يلمس فيها الكرة كثيرًا؛ لذلك يجب أن يكون حاسمًا عندما تتاح له الفرص".

المثير في الأمر أن ريال مدريد خسر "مرتين"، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث كانت الأولى ضد أتلتيكو مدريد (2-5) في الدوري الإسباني، والثانية (0-1) أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ذلك بالطبع دون الحديث عن هزيمة ريال مدريد (0-4) ضد فريق باريس سان جيرمان، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي لُعِبت في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الصيف.