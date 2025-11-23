طريقة تليق بـ"الأيقونة" .. بيتيس يعلن تجديد عقد إيسكو، ونجم الريال السابق يرد الجميل بـ"أفضل عودة"

ومنذ انتقاله إلى صفوف "لوس فيرديبلانكوس"، خاض إيسكو، 69 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

وأفادت تقارير بأن ريال بيتيس كان يجري مفاوضات مع إيسكو، ليصبح بموجب عقده الجديد، اللاعب الأعلى راتبًا في النادي، ويعادل ما يتقاضاه النجم البرازيلي أنتوني، في الوقت الحالي.

ووفق صحيفة ABC الإسبانية، فإن رئيس بيتيس، أنخيل هارو، أشرف شخصيًا على المفاوضات، حيث كان حريصًا على ضمان استمرار إيسكو مع النادي.

وأعرب إيسكو عن سعادته الكبيرة باللعب في ريال بيتيس، مؤكدًا في وقت سابق، أنه لا يرى نفسه يغادر النادي قريبًا، وكان ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق فيلمه الوثائقي "في صمت".

وقال إيسكو حينها إنه لا يريد الاعتزال دون الفوز بلقب مع بيتيس، وإجراءات التجديد ستكون سهلة، حيث يرغب الطرفان في تمديد المسيرة معًا، كما أبدى رغبته في اللعب في الملعب الجديد.