طريقة تليق بـ"الأيقونة" .. بيتيس يعلن تجديد عقد إيسكو، ونجم الريال السابق يرد الجميل بـ"أفضل عودة"

ريال بيتيس يعلن تجديد عقد إيسكو بطريقة مبتكرة لاقت إعجاب الجميع ..

قدم نادي ريال بيتيس، مفاجأة لجماهيره، بطريقة مبتكرة للغاية، من أجل إعلان تجديد عقد "أيقونة الوسط"، إيسكو، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم، لفترة جديدة.

وبعد مسيرة "مرصّعة بالألقاب" مع ريال مدريد، خاض إيسكو تجربة قصيرة في صفوف إشبيلية، قبل أن ينضم إلى ريال بيتيس، في صيف 2023.

  • كيف أعلن ريال بيتيس عن تجديد عقد إيسكو؟

    واستغل مسؤولو ريال بيتيس، مباراة الفريق الكروي الأول، أمام جيرونا، اليوم "الأحد"، ليعلن عن تجديد عقد إيسكو، حتى صيف 2028.

    وفاجأ ريال بيتيس عشاقه، بنشر "تيفو" كبير في المدرجات، يحمل صورة "ISCO 2028"، ليعلن عن استمرار نجمه وسط تفاعل كبير من المتابعين مع الطريقة المبتكرة.

    وبالتزامن مع بداية المباراة، نشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، مقطع فيديو قصيرًا، للإعلان عن تمديد عقد إيسكو، إلا أن لقطة "التيفو" لاقت مردودًا عالميًا، بعدما لجأت إدارة النادي الإسباني لطريقة غير متداولة، من أجل الإعلان عن قرارها.

    مسيرة إيسكو مع ريال بيتيس

    ومنذ انتقاله إلى صفوف "لوس فيرديبلانكوس"، خاض إيسكو، 69 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

    وأفادت تقارير بأن ريال بيتيس كان يجري مفاوضات مع إيسكو، ليصبح بموجب عقده الجديد، اللاعب الأعلى راتبًا في النادي، ويعادل ما يتقاضاه النجم البرازيلي أنتوني، في الوقت الحالي.

    ووفق صحيفة ABC الإسبانية، فإن رئيس بيتيس، أنخيل هارو، أشرف شخصيًا على المفاوضات، حيث كان حريصًا على ضمان استمرار إيسكو مع النادي.

    وأعرب إيسكو عن سعادته الكبيرة باللعب في ريال بيتيس، مؤكدًا في وقت سابق، أنه لا يرى نفسه يغادر النادي قريبًا، وكان ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق فيلمه الوثائقي "في صمت".

    وقال إيسكو حينها إنه لا يريد الاعتزال دون الفوز بلقب مع بيتيس، وإجراءات التجديد ستكون سهلة، حيث يرغب الطرفان في تمديد المسيرة معًا، كما أبدى رغبته في اللعب في الملعب الجديد.

  • Real Betis Balompie v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    اللاعب الأعلى أجرًا في بيتيس

    وبحسب التقارير فإن خطة ريال بيتيس، كانت في تجديد عقد إيسكو، بزيادة في راتبه، نظير ما قدمه مع الفريق من مستويات إيجابية، خلال موسم 2024-2025، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، إلى جانب أنتوني، الذي وقع عقدًا نهائيًا مع بيتيس، قادمًا من مانشستر يونايتد، لمدة خمس مواسم، بمقابل راتب يقدر بـ7.8 ملايين يورو سنويًا، تشمل المكافآت.

    ورغم بلوغ إيسكو سن الـ33 عامًا، إلا أن مستوياته مع ريال بيتيس، لا تزال محفزة للإدارة من أجل تجديد عقده، فضلًا عن كونه رمزًا وقائدًا للفريق.

  • Real Betis Balompie v Real Valladolid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    وعاد إيسكو أخيرًا..

    وشهدت مباراة جيرونا، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، مشاركة إيسكو أخيرًا، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 60، بعد قرار المدرب مانويل بيليجريني، بسحب اللاعب بابلو فورنالس.

    وشارك إيسكو للمرة الأولى، خلال موسم 2025-2026، إلا أنه وضع بصمته بامتياز، حينما صنع تمريرة حاسمة إلى فالنتين جوميز، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 75، في لقاء انتهى بنتيجة (1-1)، على ملعب لا كارتوخا.

    وكان إيسكو قد تعرض لإصابة قوية بكسر في عظمة الشظية، خلال أغسطس الماضي، ما تسبب في إبعاده عن الملاعب لمدة 3 شهور، إلا أنه أسعد جماهير بيتيس، بعودته للتدريبات في وقت سابق من هذا الشهر.

    وطمأن بيليجريني جماهير ريال بيتيس، بأن إيسكو سيكون جاهزًا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي، فيما أعرب نجم الوسط "الساحر"، صراحة عن تخوفه من التعرض لانتكاس، قائلًا إنه تعرض لضربة أخافته في ثاني حصة تدريبية له بعد العودة، ولكن يجب التعايش مع هذا الخوف، وتقليل تأثيره عليه قدر الإمكان.

  • هكذا فاجأ بورتو جماهيره قبل 3 شهور

    ولا تزال الأندية تبتكر طرقًا جديدة من أجل الإعلان عن الصفقات أو تجديد عقود نجومها، كما فعل نادي بورتو، أيضًا، في أغسطس الماضي، حينما فاجأ جماهيره بالكشف عن لاعبه الجديد بشكل مبتكر.

    وكان بورتو يتأهب لخوض مباراة ودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب الدراجاو، وبينما كان اللاعبون يدخلون أرض الملعب تباعًا، ويتم إعلان أسمائهم عبر الميكروفون، صمت المعلّق لوهلة ثم أعلن عن اللاعب الجديد، ليفاجأ الحضور بدخول لوك دي يونج مرتديًا القميص البرتغالي برقم 26، أمام أنظار رئيس النادي، أندريه فيلاس بواس، الذي كان يقوم بتحيته من المدرجات.

    وتعاقد نادي بورتو مع لوك دي يونج، صاحب الـ34 عامًا، لقيادة هجوم الفريق خلال موسم 2025-2026، مع أفضلية التمديد لموسم رياضي آخر، فيما كانت الصفقة بمثابة المفاجأة، ليس فقط بسبب مسيرة اللاعب القادم من آيندهوفن، وإنما أيضًا بسبب استراتيجية النادي في الميركاتو الجاري، بالتعاقد مع لاعبين صغار السن.

