"قيادة رونالد أراوخو لبرشلونة جريمة والأبطال لا يصلح معهم قرش وديع"! .. هانز فليك يذوق الإذلال الكروي على يد تشيلسي

هزيمة كبيرة أمام تشيلسي تُعقد حسابات برشلونة الأوروبية..

"الإذلال".. ربما هي كلمة ثقيلة جدًا عندما نستخدمها في عالم كرة القدم؛ لكن هذا ما يُمكن أن يشعر به المدير الفني الألماني هانز فليك، الآن.

فليك الذي أرعب أندية أوروبا بأكملها في ليالي الأبطال، منذ أن كان يُدرب العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ ها هو يعرف معنى "الإذلال الكروي" مع نادي برشلونة الإسباني.

وتوّج المدير الفني الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا 2019-2020، مع فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم؛ قبل أن يودع من ربع النهائي، في العام الرياضي التالي مباشرة.

وبعد غياب لفترة عن أجواء دوري الأبطال، عندما أشرف على القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا؛ عاد فليك في موسمه الأول مع برشلونة "2024-2025"، ليقدّم أفضل المستويات في المسابقة القارية الكبيرة.

وقاد هانز فليك العملاق الإسباني، للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ قبل الخروج بـ"صعوبة" أمام نادي إنتر الإيطالي.

والشيء المشترك بين بايرن وبرشلونة مع فليك، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ أنهما سجلا في جميع المباريات تحت قيادته الفنية، إلى جانب الخسارة بـ"شق الأنفس" - إذا حدث ذلك -.

هذا الأمر استمر إلى أن جاءت ليلة 25 نوفمبر 2025؛ عندما حل برشلونة ضيفًا على نادي  تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

برشلونة سقط (0-3) أمام تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية، حيث تُعتبر هذه المباراة هي الأولى في تاريخ فليك، بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ الذي لا يسجل فيها الفريق الذي يشرف على تدريبه، ولو هدفٍ واحد فقط على الأقل.

ثلاثية تشيلسي في الشباك البرشلونية؛ جاءت عن طريق كل من الفرنسي جول كوندي بـ"الخطأ في مرماه" والبرازيلي إستيفاو ويليان والإنجليزي ليام ديلاب، في الدقائق 27 و55 و73 - على التوالي -.

وبهذه النتيجة.. ارتقى تشيلسي إلى "المركز الخامس" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية الكبيرة، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ بينما تجمد برشلونة عند النقطة السابعة، في "المركز الخامس عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد اكتساح تشيلسي لنظيره برشلونة بالأداء والنتيجة، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيدري جونزاليس.. في الليلة الظلماء يُفتقد البدر يا برشلونة!

    في الليلة الظلماء يُفتقد البدر.. نعم؛ هذا ما شاهدناه في مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد برشلونة الإسباني، مساء يوم الثلاثاء.

    الحديث هُنا عن النجم الإسباني الشاب بيدري جونزاليس، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي غاب ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية، بسبب الإصابة.

    تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا؛ اعتمد على أسلوب الضغط العالي، مع عدم إعطاء الأريحية إلى نجوم خط وسط برشلونة في التمرير.

    وقتها.. ظهرت حاجة برشلونة الكبيرة إلى لاعب يقف على الكرة، ويعرف كيف يتحكم في رتم اللعب ويخفف من ضغط المُنافس، مع استغلال المساحات وبناء الهجمات؛ وهي كلها مميّزات تتواجد حصريًا في بيدري.

    ورغم تواجد متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، في تشكيل برشلونة "الأساسي" ضد تشيلسي؛ إلا أنه ظهر تائهًا بين دورين فوق أرضية الملعب، هما:

    * أولًا: القيام بدوره الدفاعي مع إغلاق المساحات أمام نجوم تشيلسي.

    * ثانيًا: الربط بين خطي الوسط والهجوم مع بناء اللعب.

    وبالطبع.. حيرة دي يونج بين هذين الدورين، قد يكون أمرًا طبيعيًا للغاية؛ وذلك في ظل لعب قلب الدفاع إيريك جارسيا بجواره، في مركز خط الوسط.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    عذرًا.. ارتداء رونالد أراوخو "شارة قيادة برشلونة" جريمة

    على مدار التاريخ.. ارتدى العديد من الأساطير "شارة قيادة" العملاق الإسباني برشلونة؛ نذكر منهم في العصر الحديث فقط، كل من كارليس بويول، رونالدينيو، تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا وليونيل ميسي.

    أما الآن.. وصلت "شارة" برشلونة، إلى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن كـ"كابتن أول"، والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو كـ"قائد ثانٍ".

    والجميع يعلم الأخطاء القاتلة التي كان يرتكبها شتيجن مع برشلونة، وذلك قبل إصابته؛ إلى جانب خلافاته المستمرة مؤخرًا، مع مجلس الإدارة.

    لكننا حاليًا سنتحدث عن أراوخو، الذي يحمل "الشارة" في ظل غياب الحارس الألماني المخضرم، وآخرها ضد نادي تشيلسي الإنجليزي مساء يوم الثلاثاء؛ حيث جعلتنا هذه المباراة نتساءل حقًا: "هل هذا اللاعب مؤهل لأن يكون قائدًا لفريق عملاق بحجم برشلونة؟!".

    نعم.. نحن لا نكذب عندما نقول بإن المدافع الأوروجوياني يخذل برشلونة؛ في كل مباراة كبيرة تقريبًا، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ليس هذا فقط؛ هذا اللاعب يظهر استهتارًا كبيرًا وسذاجة غريبة خلال المباريات الأوروبية؛ وهو ما تجلى في مواجهة تشيلسي.

    أراوخو كان يحمل "كارت أصفر" ضد تشيلسي، تحصل عليه في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول؛ حيث أنه بدلًا من أن يتحمل المسؤولية كـ"قائد"، قام بتدخل غير مبرر على لاعب الخصم، تحصل بسببه على "الإنذار الثاني - الطرد -" في الدقيقة 44.

    وكما ذكرنا.. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، فنحن نتذكر ما فعله أراوخو في مباراة برشلونة ضد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ وهو ما يُمكن تلخيصه في التالي:

    * برشلونة أنهى مباراة الذهاب في فرنسا؛ فائزًا (3-2).

    * برشلونة تقدم (1-0) في مباراة الإياب بإسبانيا؛ وتحديدًا بعد مرور 12 دقيقة.

    * تحصل أراوخو على "كارت أحمر" ساذج - وسط سيطرة برشلونة التامة -؛ وذلك في الدقيقة 29.

    * انقلبت مباراة الإياب بعد طرد أراوخو؛ ليفوز باريس سان جيرمان (4-1) ويودع برشلونة المسابقة الأوروبية العريقة.

    وبعد هذا الاستعراض.. يجب أن نؤكد على أن انتقال "شارة قيادة" برشلونة، من أساطير - مثل الذين ذكرناهم سابقًا -، إلى لاعبين لا يتحملون المسؤولية كأراوخو؛ هو أشبه بـ"الجريمة الكروية" حقًا.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    إلى برشلونة.. الأبطال لا يصلح معهم عجوز أو قرش وديع

    النجم الإسباني فيران توريس أو "القرش" كما يحب أن يطلق على نفسه، يسجل الكثير من الأهداف مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ أي منذ تولى الألماني هانز فليك القيادة الفنية.

    إلا أنه مع كل الأهداف الذي سجلها توريس؛ يضيّع هذا اللاعب الذي يجيد في الجناح وقلب الهجوم، الكثير من الفرص السهلة للغاية.

    وأكبر دليل على ذلك؛ ما حدث في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بمواجهة برشلونة وتشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    في هذه الدقيقة تحديدًا.. سنحت فرصة محققة لفيران، من أجل تسجيل هدف التقدم لبرشلونة (1-0)؛ حيث كان وجهًا لوجه أمام حارس تشيلسي، ولكنه سدد الكرة بغرابة خارج الـ3 خشبات.

    لذلك.. يجب الإشارة إلى أن ناديًا بحجم برشلونة، مُطالب بالمنافسة على جميع البطولات في كل موسم؛ هو في الأساس يمتلك ثنائيًا هجوميًا لا يساعداه أبدًا، على النحو التالي:

    * أولًا: البولندي روبرت ليفاندوفسكي "العجوز"؛ الذي شارف على سن الـ38 عامًا.

    * ثانيًا: الإسباني فيران توريس "القرش الوديع"؛ الذي يضيع أسهل الفرص.

    ومن هُنا.. يجب على إدارة برشلونة، إذا أرادت اعتلاء العرش الأوروبي تحديدًا؛ أن تبحث عن قلب هجوم حقيقي، يحوّل أقل الفرص إلى أهداف.

  • Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    إنزو ماريسكا.. عندما تجلت عبقرية مدرب تشيلسي ضد برشلونة

    بعد حديثنا المطول على برشلونة؛ يجب أن نُشيد بما فعله الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم.

    ماريسكا أبدع من كل النواحي ضد برشلونة؛ سواء في عملية الضغط واستغلال المساحات وحتى تمركز لاعبيه فوق أرضية الملعب، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعطاء تعليمات إلى الظهير الأيسر مارك كوكوريلا للضغط المُتقدم، مع عدم انتظار جوهرة برشلونة لامين يامال في الخلف.

    * ثانيًا: الاعتماد على ريس جيمس بجانب مويسيس كايسيدو في خط الوسط - لإضفاء القوة البدنية -، مع منح حرية التحرك للأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

    * ثالثًا: إخراج الفرنسي مالو جوستو - الذي كان يملك إنذارًا - وإدخال البرازيلي أندري سانتوس بدلًا منه، مع إعادة جيمس إلى مركز الظهير الأيمن.

    كل هذه النقاط كانت محسوبة من ماريسكا، على حسب مجريات المباراة وما حدث فيها؛ ومنها "طرد" مدافع برشلونة رونالد أراوخو، كما ذكرنا.

