عانى "الشياطين الحمر" من موسم كارثي في 2024-25 لكنهم أظهروا علامات تحسن في النصف الأول من الموسم الجديد، ويحتلون المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين من آخر خمس مباريات لهم.
على أمل مواصلة المسار الصحيح.. روبن أموريم يلجأ لبيكهام و5 أساطير لإنقاذ مانشستر يونايتد!
أموريم يريد من أساطير النادي تحفيز الشباب
حصل أموريم على الأموال لبدء إعادة بناء فريقه في سوق الانتقالات الصيفية، وعزز هجومه بالتوقيع مع بنجامين سيسكو وماتيوس كونيا وبريان مبيومو. كما استبدل الحارس أندريه أونانا، الذي كان أداؤه ضعيفاً، بـ سيني لامينز من رويال أنتويرب.
بدأ يونايتد ببطء، لكنه فاز بثلاث مباريات متتالية في أكتوبر ضد سندرلاند وليفربول وبرايتون قبل أن يتعادل مرتين بنتيجة 2-2 ضد نوتنغهام فورست وتوتنهام.
يريد أموريم الحفاظ على الفريق في مسار تصاعدي، ويستعد لجلب أساطير النادي كانتونا، بيكهام، بول سكولز، تيدي شيرينجهام، أندي كول ودوايت يورك للحصول على مساعدة إضافية.
- AFP
"إعجاب وتقدير عميقان"
أخبر مصدر مقرب من أموريم صحيفة "ذا صن" أن المدرب البرتغالي يكن "إعجاباً وتقديراً عميقين" لهؤلاء الرموز الستة لليونايتد ويريد منهم تقديم بعض النصائح للأعضاء الأصغر سناً في فريقه.
وأضاف المصدر: "طوال مسيرته المهنية، كان روبن يحب دائماً عندما يتفاعل اللاعبون السابقون وأساطير الأندية التي لعب لها مع الفريق - مشاركة المعرفة والقصص والنصائح حول معنى تمثيل النادي. وبقدومه من بنفيكا، فهو يفهم كيف يبدو الضغط الحقيقي وكيفية استخدامه للنمو - كرجل، وكلاعب، والآن كقائد. وهو يعتقد أن هذه التبادلات يمكن أن تساعد اللاعبين على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم في يونايتد، داخل وخارج الملعب".
كانتونا يقول إن راتكليف رفض مساعدته
في وقت سابق من هذا الشهر، في عرضه المسرحي "أمسية مع إريك الملك كانتونا"، قال النجم الفرنسي إنه عرض خدماته سابقاً على يونايتد، لكن تم رفضه من قبل المالك الشريك السير جيم راتكليف: "لدي العديد من الشغف والمشاريع الأخرى، لكنني اعتقدت أنه لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ربما يمكنني وضعها جانباً ومحاولة تقديم شيء لهذا النادي، الذي أعطاني كل شيء".
وأضاف: "لكن راتكليف لم يبد مهتماً. لقد فعلت ما كان علي فعله، لذا لم أعد أشعر بالذنب. لقد بذلت قصارى جهدي. السير أليكس فيرجسون ابتكر أسلوباً جميلاً لكرة القدم الهجومية، والذي كان ينبغي على الملاك الجدد استخدامه. بدلاً من ذلك، قاموا بتدميره".
- Getty Images
يونايتد يتطلع لإضافة لاعب وسط جديد
بعد تعزيز هجوم الفريق، يخطط أموريم الآن لإضافة لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وتفيد التقارير أنه أعد قائمة مختصرة تضم ستة أسماء لخيارات خط الوسط المحتملة، والتي تشمل أسماء مثل كارلوس باليبا، آدم وارتون وجواو غوميز. يواجه الشياطين الحمر في المباراة القادمة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 24 نوفمبر في أولد ترافورد.