روبرت ليفاندوفسكي أمام مالطا | استنساخ "سيئ" لفكر ليونيل ميسي .. إن كان برشلونة يعاني مرة فبولندا تعاني ألف مرة!

"رفاق روبرت ليفاندوفسكي إلى الملحق" .. هذه هي النتيجة النهائية بعد انتهاء مباريات المجموعة السابعة بالجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بولندا حققت يوم الإثنين، فوزًا صعبًا أمام مالطا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات، لتختتم هذه المرحلة في وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة، وتفشل في حجز بطاقة التأهل المباشر لنهائيات مونديال 2026، لكن يبقى أملها قائمًا في بطاقة من الملحق.

وقد حصدت بولندا خلال مشوارها 17 نقطة، خلف هولندا "المتصدرة" بـ20 نقطة، والتي تأهلت بشكل مباشر للمونديال، فيما ودعت منتخبات فنلندا (10 نقاط)، مالطا (5)، ليتوانيا (3) المنافسات.

مالطا كانت قد ودعت المنافسات بالفعل قبل مواجهة بولندا، لكنها كانت تبحث أمامها عن فوز تاريخي إلا أن ثنائية إيرفين كاردونا وتيدي تيوما (الدقيقتين 36 و68) لم تكفيها لتحقيق الفوز، حيث سجل ثلاثية الخصم ليفاندوفسكي، بافل فشوليك وبيوتر زيلينسكي في الدقائق 32، 59 و85 من عمر اللقاء.

وللحديث أكثر عن أبرز ما قدمه ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة، خلال مواجهة مالطا وبولندا الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..