تلقى صندوق الاستثمار السعودي رسالة حادة وجادة بشأن دعمه للأندية في دوري روشن السعودي، وذلك بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على استحواذه على 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي ودعمها بالملايين من الريالات للتعاقد مع النجوم والمدربين الأجانب الكبار. فما مضمون تلك الرسالة؟
"إما هذا الأمر أو إلغاء الخصخصة وإعادة الأندية للداعمين وأعضاء الشرف" .. رسالة حادة لصندوق الاستثمارات السعودي بشأن دوري روشن!
صندوق الاستثمارات وكرة القدم
بدأ تدخل صندوق الاستثمارات السعودي في كرة القدم خلال صيف 2023، إذ استحوذ على 75% من ملكية الأندية الأربعة الكبرى في المملكة، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ومن ثم بدأ عهد الخصخصة بانتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو وكذلك نادي الصقور إلى نيوم، والذي تغير اسمه فيما بعد، وأخيرًا الخلود لرجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج.
ودعم صندوق الاستثمار الأندية الأربعة بالكثير من الأموال لضم نجوم الصفوف الأولى في الدوريات الأوروبية، وقد شهد سوق الانتقالات صيف 2023 قدوم العديد منهم للدوري السعودي، وعلى رأسهم كريم بنزيما ورياض محرز ونيمار وياسين بونو ومارسيلو بروزوفيتش، واستمر هذا الأمر خلال فترات الانتقالات التالية.
واشتكت عديد الأندية من تأثرها سلبًا بهذا الدعم، وطالبت بالمعاملة بالمثل ودعمها بالملايين، وعلى رأسها أندية الشباب والفتح والاتفاق والتعاون.
الوضع قبل ذلك العهد كان يعتمد ماليًا على أعضاء الشرف الذهبيين والداعمين الكبار، حيث يتمتع كل نادٍ بمجموعة من الداعمين الأغنياء وأعضاء الشرف الجاهزين لدعمه بالملايين لضم النجوم المحليين والأجانب، لكن مع فارق هائل بالطبع في القدرة المالية لصالح صندوق الاستثمار.
رسالة حادة لصندوق الاستثمار
الناقد الرياضي، محمد أبو هداية، وجه رسالة حادة للمسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي، طالبهم خلالها بتطبيق الخصخصة والاحترافية الكاملة في كرة القدم وإلا الانسحاب وإعادة الأندية للداعمين وأعضاء الشرف الذهبيين.
ووجه أبو هداية في تفاصيل حديثه انتقادات حادة لعديد الجوانب المتعلقة بكرة القدم السعودية، أبرزها عمل اللجان المتعلق بالمسابقات المحلية، واتحاد كرة القدم، والنقل الرسمي للمباريات، وتواجد مجالس إدارات دون أي صلاحيات، واصفًا الوضع الحالي بالفوضى وغير المتوقع بعد كل هذا الإنفاق.
وشهدت كرة القدم السعودية العديد من الأزمات خلال الموسمين الأخيرين، أبرزها الصراعات الإعلامية بين الأندية، معاناة المنتخب السعودي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، القضايا والشكاوى الخارجية ضد الأندية السعودية، الانتقادات الشديدة لعمل اللجان وقرارتها بشأن أحداث دوري روشن.
ماذا قيل لصندوق الاستثمارات؟
أبو هداية كتب عبر منصة إكس "السادة الكرام في صندوق الاستثمار .. إما خصخصة كاملة واحترافية شاملة، مع وجود رابطة كرة قدم حقيقية دون تدخلات أو مؤثرات وعمل عشوائي مبهم وغير معروف، أو إعادة الأندية لأعضاء الشرف ومحبيها وداعميها مع البقاء للأقوى والأكثر تضحيات والأوفر حظًا".
تابع "الحديث عن تخصيص وتطوير ودوري عالمي وضخ مالي ضخم، بينما الواقع يُظهر عملًا بلا استراتيجية، ناقل رسمي بلا خبرة أو جودة، لجان مليئة بالتناقضات، اتحاد قدم صامت، ومجالس إدارات بلا صلاحيات وحضور مُجدٍ، يجعل إحكام القبضة على كرة القدم بهذا الشكل لم يوقف الإخفاقات والعقوبات والأخطاء التي تتزايد رغم وجود الحوكمة والرقابة وكل الإمكانات، ومازالت الفوضى تعم المكان والزمان داخل الأندية واللجان وخارجها".
وأتم "سؤالي: أين الخلل؟ وما الفائدة من كل هذه التشريعات والدعم المالي الكبير خلال السنوات الماضية طالما أن النتائج لم تتغير، والوضع يشهد تراجعًا ملحوظًا وغير متوقع على الرغم من الإمكانات العالية المتوفرة وما يقابلها من محصلة غير مرضية".
الوضع في دوري روشن هذا الموسم
يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة من الجولات التسع الأولى، حيث حصد 27 نقطة بالفوز في جميع مبارياته وآخرها مساء أمس على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لقاء شهد هدفًا تاريخيًا للنجم كريستيانو رونالدو.
ويمتلك الهلال 23 نقطة في المركز الثاني بعدما فرط في 4 نقاط بتعادله مع القادسية والأهلي، فيما يبقى دون أي خسارة حتى الآن، ويليه التعاون بـ22 نقطة، ومن ثم الأهلي بـ19 نقطة، وهو الفريق الثالث والأخير الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري لكنه تعادل 4 مرات.
الاتحاد لا يعيش موسمًا جيدًا، إذ رغم تحقيقه الثنائية المحلية، دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، فقد أدى تراجع الأداء والنتائج إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو. الفريق يمتلك 14 نقطة في المركز السابع وسط استياء وغضب وخيبة أمل من جمهوره.
التعاون والخليج هما مفاجأة الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فالأول يتواجد ثالثًا والثاني سادسًا في جدول الترتيب، فيما يحتل القادسية المركز الخامس بـ17 نقطة ويتواجد نيوم ثامنًا بنفس رصيد الخليج والاتحاد.
الشباب هو مفاجأة الموسم السلبية، حيث لم ينجح في الفوز سوى بمباراة واحدة وقد خسر 3 وتعادل في 5 ليتوقف رصيده عند 8 نقاط فقط، ولا يمتلك الفتح سوى 5 نقاط مما أصاب جمهوره بالإحباط والرعب من إمكانية الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو، ويتذيل النجمة جدول الترتيب بنقطة واحدة وهو الفريق الوحيد الذي لم يُحقق أي فوز في الموسم حتى الآن.