"مبالغ فيها" .. نجم ريال مدريد يُدافع عن لامين يامال وفينيسيوس جونيور بعد الانتقادات الموجهة لهما
تزايد الانتقادات الموجهة إلى يامال وفينيسيوس بعد مباراة الكلاسيكو الدرامية
خسارة برشلونة 2-1 أمام مدريد في أكتوبر شهدت اشتباك يامال مع داني كارباخال ووسط جدل كبير بعد صافرة النهاية. تعرض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لانتقادات بسبب سلوكه، في حين حظيت حياته الشخصية باهتمام كبير، حيث تعرض للتدقيق بسبب جدل حول حفلة عيد ميلاده وتكهنات كثيرة حول علاقته التي انتهت مؤخرًا مع نيكي نيكول.
في غضون ذلك، قيل الكثير عن غضب فينيسيوس جونيور الواضح بعد استبداله من جانب مدربه ألونسو في الكلاسيكو، وهو لحظة أثارت شكوكًا جديدة حول مستقبله على المدى الطويل في النادي وسط توترات مزعومة مع مدرب ريال مدريد الجديد. ومع ذلك، يشعر دين هاوسن أن الضجة الإعلامية التي تحيط باللاعبين تتجاوز الحدود، حيث سارع للدفاع عن كلا النجمين.
دين هاوسن يدافع عن نجوم ريال مدريد وبرشلونة
في مقابلة مع راديو MARCA، قال هاوسن: "لامين هو فتى عادي، يبلغ من العمر 18 عامًا. أحيانًا يتم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه. وينطبق الأمر نفسه على فينيسيوس: إنه لاعب رائع وشخص طيب للغاية، ولكن عندما يفعل أبسط شيء، يتعرض لانتقادات مفرطة".
وأضاف رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام: "إذا كنا نستحق النقد، فانتقدونا، لكن في كثير من الأحيان يتجاوز الأمر الحدود".
تحدث المدافع السابق ليوفنتوس وروما عن الأضواء الساطعة التي يعيش تحتها الآن كلاعب كرة قدم في مدريد، وقال: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، ومن الطبيعي أن يكون هناك الكثير من الحديث. أنا لا أقرأ الصحف. أعيش حياتي العادية، أذهب إلى التدريب، أعود إلى المنزل، وهذا كل شيء... ليس لدي صديقة. أنشر فقط أشياء متعلقة بكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي. لعب البلاي ستيشن هو أكثر ما يريحني".
المدافع الشاب يشعر بالضغط في البرنابيو
كان الصعود السريع لدين هاوسن في عام 2025 مذهلاً للغاية. انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى الفريق الملكي في الصيف بعد موسم مثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث. سرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة المدرب الجديد ألونسو، حيث شارك في جميع المباريات الـ 13 التي خاضها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى الآن، وأصبح لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.
يواصل ريال مدريد، الذي يتصدر الدوري الإسباني بفريق متجدد تحت قيادة ألونسو، مواجهة توقعات كبيرة، وقد تعلم هاوسن بسرعة ما يعنيه الضغط داخل فالديبيباس.
كما أدرك ما يعنيه أن يكون لديك يوم سيئ في مدريد : "في ريال مدريد، إذا لعبت مباراة سيئة، فإن ذلك يخلق حالة من الذعر، لكن الموسم طويل. عليك أن تظل هادئًا".
يتضخم هذا الضغط بالنسبة لشخصيات مثل فينيسيوس جونيور، الذي يتم تحليل كل رد فعل له. في الوقت نفسه، يمر يامال الآن بواقع مشابه في برشلونة، حيث أصبح أمل جيله للنادي والمنتخب الوطني وهو في سن 18 عامًا فقط. يظل كلا اللاعبين عنصرين أساسيين في الهجوم في نادييهما، وتشير رسالة هويجن إلى أن زملاءهما في الفريق يدركون ميل وسائل الإعلام إلى المبالغة في سرد القصص حولهما.
إسبانيا تمضي قدماً بدون يامال في تصفيات كأس العالم الحاسمة
تعود لا روخا إلى الملاعب هذا الأسبوع في تصفيات كأس العالم ضد جورجيا وتركيا، ولكن بدون يامال، الذي تم استبعاده من التشكيلة بعد خضوعه لعلاج بالترددات الراديوية لعلاج آلامه المستمرة في منطقة العانة.
شارك دين هاوسن فهمه لوضع جناح برشلونة قائلاً: "إنه يعاني من بعض الانزعاج ومن الطبيعي أن يعود إلى المنزل، أنا أيضاً فعلت ذلك".
من المتوقع أن يتعافى المراهق تمامًا، لكن غيابه يعني أن إسبانيا ستعتمد بشكل كبير على مواهبها الصاعدة، ومن بينهم دين هاوسن، بينما تواصل استعداداتها لكأس العالم 2026.
