Cristiano Ronaldo Donald TrumpSocial gfx/ Goal Arabia
زهيرة عادل

حليفة دونالد ترامب تعترف: لم أكن أعرف كريستيانو رونالدو وتفاجأت به في اجتماع البيت الأبيض

أسرار زيارة الدون للبيت الأبيض لا تزال تنكشف..

اعترفت إحدى حليفات دونالد ترامب بأنها لم تتعرف على كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى البيت الأبيض.

وجاءت هذه الزيارة للقاء الرئيس الأمريكي في إطار وفد زائر من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستضاف ترامب عشاءً في البيت الأبيض حضره رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty Images

    أول رحلة علنية لرونالدو إلى الولايات المتحدة منذ اتهامه في عام 2017

    كانت زيارة البيت الأبيض هي أول رحلة علنية لرونالدو إلى أمريكا منذ اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل معلمة في عام 2017، وهو ما ينفيه المهاجم البرتغالي؛ ادعت كاثرين مايورجا في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية أن المهاجم اغتصبها في غرفة فندق في عام 2009، وأنه تم التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في عام 2010.

    منذ تقديم هذه الادعاءات، لم يشارك رونالدو في أي مباريات استعراضية في الولايات المتحدة مع فرقه السابقة ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولا مع فريقه الحالي النصر.

    عادت هذه المزاعم إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما حجزت البرتغال مكانها في كأس العالم 2026، حيث حجز منتخب البحارة بدون رونالدو مكانه في بطولة الصيف المقبل بفوزه الساحق 9-1 على أرمينيا. تم إيقاف رونالدو عن المشاركة في المباراة النهائية لتصفيات كأس العالم بعد طرده في خسارة البرتغال 2-0 أمام جمهورية أيرلندا، وهي بطاقة حمراء تعني أنه سيغيب عن المباراة الأولى لبلده في دور المجموعات في هذا الحدث الكبير.

    من ناحية أخرى، من المقرر أن تلعب البرتغال مباراة ودية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مارس، وهي مباراة من المتوقع أن يشارك فيها رونالدو.

    ومع ذلك، على الرغم من شهرة رونالدو، كشفت وزيرة الزراعة في إدارة ترامب، بروك رولينز، عن مدى إعجابها بقائد منتخب البرتغال، على الرغم من أنها لم تكن تعرف من هو.

    • إعلان

  • حليفة ترامب تتساءل عن هوية "السيد رونالدو"

    في منشور على Instagram، كشفت رولينز أنها جلست مع رونالدو وخطيبته جورجينا رودريجيز، لكنها لم تكن تعرف من هو "السيد رونالدو".

    وكتبت وزيرة الزراعة الأمريكية: "ما زلت أحاول استيعاب هذا الأمر... كان من دواعي شرفنا أنا ومارك حضور هذا الحدث والترحيب بالعديد من الأصدقاء الرائعين من جميع أنحاء العالم".

    رولينز أضافت: "عندما جلست في مقعدي، لاحظت أن بطاقة الاسم الموجودة بجواري مكتوب عليها السيد رونالدو. تساءلت من يمكن أن يكون هذا الشخص .. بعد بضع دقائق، جلس رجل طويل القامة بابتسامة عريضة، يشرق بالفرح حرفيًا. إلى حد كبير من إحراج أطفالي، لم أتعرف عليه على الفور ("يا أمي، لديه متابعون على إنستجرام أكثر من أي شخص آخر في العالم!!"). لكن في غضون ثوانٍ أصبحنا أصدقاء سريعًا وفازنا بالتأكيد بجائزة الطاولة الأكثر متعة!

    "كريستيانو وجورجينا، شكرًا لكما على الضحكات، والحب والوطنية المشتركة لبلدينا، وعلى جعل هذه الليلة الجميلة أكثر كمالًا، لطفهما وتواضعهما ونورهما ملأ الغرفة. لا شيء أفضل من تكوين صداقات جديدة. يا لها من نعمة! (لكنني أؤكد أن "كرة القدم" الأمريكية لا تزال الأفضل!!)".

    واختتمت: "أنا ممتنة جدًا لكوني جزءًا من هذا الفريق الذي يغير قواعد اللعبة في هذه اللحظة التاريخية. بارك الله في أمريكا!!!"

  • رونالدو يشكر ترامب على الترحيب الحار

    بعد زيارته للولايات المتحدة، نشر رونالدو بنفسه على إنستجرام رسالة شكر لترامب على الدعوة والترحيب الحار، معلقًا: "شكراً سيدي الرئيس على دعوتك وعلى الترحيب الحار الذي قدمته أنت والسيدة الأولى لي ولزوجتي المستقبلية. كل واحد منا لديه شيء ذو مغزى ليقدمه، وأنا على استعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يتسم بالشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

    من جانبه، شكر ترامب رونالدو على موافقته على مقابلة ابنه بارون، قائلاً خلال خطابه: "ابني معجب كبير برونالدو... تمكن بارون من مقابلته وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن - لمجرد أنني قدمتك له. لذا أود أن أشكركما على حضوركما هنا."

  • Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    من المتوقع أن يعود رونالدو إلى الملاعب المحلية مع نادي النصر عندما يستضيف الفريق نادي الخليج في محاولة للحفاظ على بدايته الرائعة في موسم الدوري السعودي للمحترفين.

    يحتل النصر صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة قبل مباراة الليلة، حيث يسعى إلى تمديد سلسلة انتصاراته في بداية الموسم إلى تسع مباريات.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا تسعة أهداف للنصر هذا الموسم، بينما كان زميله في المنتخب الوطني البرتغالي جواو فيليكس هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من رونالدو هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.